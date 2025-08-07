3p
Turizmus Airbnb Airbnb GVH-bírságok, -vizsgálatok Vendéglátás

Megtéveszthette a magyar felhasználókat az Airbnb

mfor.hu

Nem megfelelően tájékoztatja, és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyanúja szerint, ezért a versenyhatóság versenyfelügyeleti eljárást indított az online szállásfoglalási platformot üzemeltető, Írországban bejegyzett céggel szemben.

A GVH csütörtöki közleményében felidézte: az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak az online szálláshely-közvetítési piacra, és az Airbnb sem először kerül a nemzeti versenyhatóság látókörébe – írja az MTI. Az Airbnb online szálláshely-közvetítő platformján keresztül szálláshelyeket lehet kiadni és lefoglalni. A céget 2008 augusztusában a kaliforniai San Franciscóban alapították. Az oldal aktuálisan több mint 2 millió hirdetéssel rendelkezik a világ 191 országának 34 ezer városában.

Magyarországon a 2010-es évek elején kezdte meg tevékenységét, magyar nyelvű honlapjának látogatottsága a 2025. április és június közötti időszakban átlagosan meghaladta a havi 500 ezret. A versenyfelügyeleti eljárást az indokolja, hogy a GVH észlelte: az Airbnb Ireland (az Airbnb leányvállalata) honlapján, illetve mobilalkalmazásában elérhető szabályzatai, valamint egyéb felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek és széttöredezettek, ellentmondásosak, illetve egyes esetekben csak angol nyelven érhetőek el.

Így a cég valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatására vonatkozó feltételekről, különös tekintettel a szállásfoglalási kérésre, illetve a pénzvisszatérítésre – jelezte a versenyhivatal.

A GVH észlelte azt is, hogy az Airbnb Ireland a honlapján és a mobilalkalmazásában valószínűsíthetően elmulasztja annak a lényeges jellemzőnek a megjelenítését, hogy az egyes szállások más platformokon, vagy akár a szállásokat hirdetők saját online felületein is lefoglalhatóak, így a versenyhivatal szerint a cég a fogyasztók számára jelentős információt hallgat el. Mindezekkel az Airbnb Ireland vélhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, illetve valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat – írta a versenyhatóság.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH emlékeztetett arra, hogy 2016-ban már indítottak vizsgálatot az Airbnb Irelanddel szemben, amely 2018-ban kötelezettségvállalás elfogadásával zárult. Az ezt értékelő, 2021-ben befejezett utóvizsgálat során kiderült, hogy a cég hiányosan teljesítette vállalásait, ezért a versenyhatóság 40 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.

Dupla áron keltek el a budapesti hotelszobák a Forma-1 alatt

Az idei Forma-1 versenyhétvégén a fővárosi szállodák majdnem 100 ezer vendéget fogadtak, kihasználtságuk meghaladta a 86 százalékot. A legtöbb külföldi vendég Nagy-Britanniából, Lengyelországból és Németországból érkezett a jubileumi 40. Magyar Nagydíjra augusztus 1. és 3. között – közölte szerdán a Visit Hungary a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján.

Reszkethet a Ryanair, lecsap a hatóság

Reszkethet a Ryanair, lecsap a hatóság

Trükköznek a légitársaságnál?

Van valami fontos, ami nem drágult tavaly óta Magyarországon

Van valami fontos, ami nem drágult tavaly óta Magyarországon

A prémium termékek sem kerülnek többe napi ezer forintnál.

Törökországba készül nyaralni? Akkor ennek örülni fog

A Turkish Airlines újraindítja járatait Aleppóba.  

Ötszáz éve aludt, most kitört az orosz vulkán

Hat kilométer magas a füstoszlop.

Királyi játék Pozsonyban – időutazás korabeli pompával

2025. július 25-27. között tartották a szlovák fővárosban a Pozsonyi Koronázási Napokat, amelynek során idén III. Károly magyar királlyá avatását idézték fel.

Cseles módszerrel buherálta meg a kormány a gazdasági adatokat

Cseles módszerrel piszkálta meg a kormány a gazdasági adatokat

Tavaly júniushoz képest rengeteg lett a magánszálláshely.

Már július 23-án elértük a 10 milliót

Már július 23-án elértük a 10 milliót

Már a nyár közepére Magyarország népességét meghaladó vendégforgalmat bonyolított a turisztikai szektor – közölte a Visit Hungary pénteken.

Ne csak a nyárról szóljon a Balaton – sportos vállalást tettek

A VisitBalaton365 legfőbb célja a négyévszakos Balaton népszerűsítése - Vadnai Jonatán olimpiai vitorlázó is besegít.

Mi lesz most Parajddal a sóbánya nélkül?

A történet jól ismert: 2025 májusában súlyos áradás következtében a Korond-patak vízhozama a szokásos 100–120-szorosára nőtt, és beáradt a bányába. A látogatóterületet és felszíni részeket is lezárták, azóta sem látogatható egyetlen szint sem. De mi történt azokkal a helyiekkel, akiknek a bevétele szinte csak abból érkezett, hogy egész évben nézelődő és gyógyturisták lepték el Parajdot?

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168