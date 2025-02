Mennyibe kerül a romantika? Jön a szerelmesek legdrágább napja

A Valentin-naphoz kötött ajánlatoknál érdemes figyelembe venni, hogy ugyanaz a szolgáltatás vagy termék ilyenkor jellemzően drágább, mint máskor. Bár a dekoratív csomagolás és a különlegesnek szánt ajánlatok sok esetben az árat növelik, egy kedves gesztus mindig örömet szerezhet. Aki pedig inkább a személyesebb meglepetések híve, annak egy szál virág, egy figyelmes üzenet vagy egy közös élmény is tökéletes választás lehet.

Aki nem szeretne nagyobb felhajtást, egyszerűen betérhet egy lakberendezési vagy ajándékboltba, és választhat valami apróságot. A szívecskés bögrék már kissé elcsépeltek, a romantikus konyharuha pedig kettős üzenetet hordozhat: utalhat komoly szándékra, de egy szakítás után kérdéses, mi lesz a sorsa. A kínálatban gyakran szerepelnek még szív alakú mécsesek, papírszalvéták és parfümök is.

Megnyugtató, hogy a kijutáshoz nem szükséges kívülről ismerni a sorozatot, bár a rajongók számára valószínűleg könnyebb lesz megfejteni a rejtvényeket és kreatív feladványokat. A játékidő 90 perc, a nyelve magyar és angol, ami arra utal, hogy külföldi látogatókra is számítanak.

„Lépjetek be a Jóbarátok világába, és éljetek át egy egyedülálló élményt! A Central Pest egy izgalmas szabadulószoba, amelyet a világhírű '90-es évekbeli sitcom ihletett. Monica konyhája, Joey és Chandler lakása, valamint a Central Perk vár rátok.”

Egészen más élményt kínál egy fröcskölőparti, ahol mindenki védőruhában alkothat saját, egyedi festményt egy vásznon, amit később haza is vihet. De itt nemcsak a vásznak kapnak színt – a résztvevők jellemzően a falakat és egymást is összekenik. A festékszórás 45 percig tart, majd további 30 percet lehet eltölteni a bárban, ahol egy pohár pezsgő vagy üdítő, valamint egy választható desszert várja a vendégeket. A legjobb rész? A takarítást nem nekik kell elvégezni.

Akadnak kevésbé romantikus, inkább adrenalindús programok is, mint a közös kés- és baltadobálás – rosszmájúak szerint ezt nem ajánlott egy kiadós veszekedés után kipróbálni. A dobóeszközök autentikusak, a repertoárban kések, balták és tomahawk is szerepel, a biztonságról pedig professzionális védőfelszerelés gondoskodik. Állítólag a friss vidéki levegőn baltát hajítani kifejezetten szórakoztató, kortól függetlenül. Ha ez nem lenne elég izgalmas, egy másik lehetőség a katonai páros párbajlövészet, ami tovább fokozza az adrenalin szintet.

Egy Dunakanyarban horgonyzó retró állóhajó két felejthetetlen éjszakát kínál luxusszobákban, ahonnan páratlan kilátás nyílik Visegrádra és a Dunakanyarra. A fedélzeten egy üvegpadlón keresztül a hajó gőzgépének egy része is megtekinthető. A kínálat része egy kapitányi lakosztály – természetesen felárral –, valamint egy kétlégterű „cári lakosztály” is. Hogy miképpen kerültek a cárok Visegrádra, az első olvasatra nem derül ki.

A pezsgős, proseccós és boros rendezvények annyira elterjedtek, hogy ma már ezen a téren is ki kell tűnni valamivel. Egyedi helyszín, különleges champagne-válogatás vagy más váratlan ötlet teheti emlékezetessé az eseményt. Látványos megoldás egy elegáns szálloda tetőterasza, de a vidéki, rusztikus borpincék is vonzó alternatívát kínálnak.

Ma nincs olyan szupermarket lánc, étterem, szálloda, szolgáltató vagy szórakoztató létesítmény, amely ne próbálna üzletet csinálni Magyarországon a Valentin-napból. Nézzük, mit is kínálnak a szerelmeseknek, a romantikára vágyóknak 2025-ben!

