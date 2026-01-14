4p

Turizmus belföldi turizmus Budapest Hunguest Hotels Zrt.

Mészáros Lőrinc szállodalánca idén is non-stop azt pásztázza, hogy mit vegyenek meg

Vég Márton
A turizmus pörög, a Hunguest egyértelmű célja idén is a bővülés. Itthon és külföldön is.

Még a decemberi számokra várni kell, de az már most is látszik, hogy bár a magyar gazdaság nincs éppen a legjobb erőben, ez nem az idegenforgalmon múlik. Egyértelmű, hogy a turizmus 2025-ben is a gazdaság egyik legfontosabb hatjóereje volt, amely a GDP több mint 13 százalékát adta, és közel 400 ezer család számára biztosított megélhetést. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025 első tizenegy hónapjában 18,1 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ami közel 7 százalékkal volt több 2024 január-novemberéhez képest. A regisztrált vendégéjszakák száma 43,6 millió volt, ami 4 százalékkal múlta felül a 2024-es eredményt. A belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal több (egyaránt közel 9,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

A felújított Hunguest Hotel Helios Hévízen
A Szállodaszövetség novemberi jelentésében is szép számok szerepelnek. Ebből derül ki, hogy november végéig a hazai szállodákban 22 millió vendégéjszakát regisztráltak. Ebből 10,2 millió belföldi, míg 11,8 millió külföldi vendégekhez köthető. Az összes vendégéjszaka 5, a belföldi vendégéjszakák száma 3,5, a külföldieké 6,4 százalékkal emelkedett 2024 azonos időszakához képest.

Az év első tizenegy hónapjában a hazai szállodák 822,4 milliárd forint bevételt értek el, ami 13 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest

– olvasható a Szállodaszövetség riportjában. November végéig a szállodák országos szinten 57,9 százalékos szobafoglaltságot és 40,5 ezer forint bruttó átlag szobaárat értek el, ami azért mutatja, hogy a hazai szállodák már korántsem annyira olcsóak nemzetközi szinten sem.

Egyértelműen Budapest a legnagyobb húzóerő az ágazatban. Szintén a Szállodaszövetség jelentéséből olvasható ki, hogy a fővárosi szállodákban novemberig 8,8 millió vendégéjszakát regisztráltak, amelyből 1,2 millió a belföldi, 7,6 millió pedig a külföldi vendégekhez köthető. Ebből pedig 380,4 milliárd forint bevételt értek el, ami 13 százalékkal felülmúlta a tavalyit.

Régiós összehasonlításban a magyar főváros tartja a szokásos helyezését. A dokumentum szerint novemberben a közép- és kelet-európai régió 5 vizsgált fővárosa közül a budapesti szállodák szobafoglaltsága 77,2 százalékkal a harmadik helyen állt. A nettó 116,1 eurós átlag szobaárral pedig a második a listán. Bécs verhetetlen: tele is vannak a szállodák és drágák is, de utána Prága és Budapest csatázik a második és a harmadik helyért foglaltságban és bevételben, míg Varsót és Pozsonyt stabilan előzi a magyar főváros.

Még több munka

Az egyik legnagyobb hazai szállodalánc is jó évet zárt. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels lapunk kérdésére azt válaszolta: 2025 kihívásokkal teli év volt, mert ugyanazon üzleti eredmények eléréséhez érezhetően több munkára volt szükség, mint az előző évben.

Különösen erősödött a last minute foglalási hatás: a nyári időszakban előfordult, hogy egy adott hétvégére érkező foglalások harmada az adott héten realizálódott, ami mind az értékesítés, mind az üzemeltetés terén gyorsabb és rugalmasabb működést igényelt

– közölte a Hunguest.

Ez volt az első teljes év 2019 óta, amikor a Hunguest valamennyi szobája nyitva állt a vendégek előtt, miután 2024-ben lezárult a 2000 szobát érintő fejlesztési program. Méghozzá  a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség által a Kisfaludy-program részeként meghirdetett „nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” elnevezésű pályázat keretében, amelynek legnagyobb nyertese – az Opus Global Nyrt.-n keresztül – a Mészáros Lőrinc felcsúti üzletember érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt. volt: 14 vidéki szállodát összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthattak fel.

A megújult portfólióval párhuzamosan három új üzemeltetési szerződéssel bővült 2025-ben a Hunguest: az Andrássy Kúria & Spa révén beléptek az ötcsillagos szegmensbe, a Hotel Miramar a Hunguest első horvátországi szállodáját jelenti, míg a Hotel Benedict elmondásuk szerint tovább erősítette a hazai üzemeltetési jelenlétüket.

2026-ban célunk egyértelműen a további bővülés. Folyamatosan vizsgálunk új belföldi és nemzetközi célpontokat

– válaszolta lapunknak a Hunguest.

