Mi történt? Nem mentek külföldre nyaralni a magyarok

Az utazási szokásokban is észlelhető elmozdulás, a második negyedévre szóló foglalások 40 százaléka kétéjszakás, 25 százaléka hároméjszakás, míg az egyéjszakás utak aránya 24 százalékra csökkent – közölte a Szallas.hu.

A második negyedévre beérkezett előfoglalások alapján a Balaton térsége kerülhet az élre a régiós népszerűségi listán, megelőzve a hónapok óta vezető Észak-Alföldet. Budapest és Eger továbbra is a legkeresettebb úti célok között szerepel, Siófok pedig a toplista harmadik helyére lépett elő. A Balaton környéki települések közül Balatonfüred, Hévíz, Keszthely és Tapolca iránt is komoly az érdeklődés.

A szállástípusok közül továbbra is a hotelek voltak a legkeresettebbek, az első negyedév foglalásainak 41 százaléka szállodákba szólt. Az apartmanok a foglalások 25, a vendégházak 17, a panziók 13 százalékát tették ki, míg az egyéb szállástípusokat, például hosteleket a foglalások 4 százalékánál választották a vendégek.

