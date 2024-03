Mi vár a magyar turistákra Németországban? Kérdezzen a Klasszis Klub vendégétől!

Ha az ember nyaralásra, családdal közös szabadságra készül – biztos, hogy jó ötlet a mai, egyre felmelegedő világban valamely mediterrán úti cél felé venni az irányt? Valahogy még nem váltottunk - pedig lassan ideje lenne -, hogy a szinte egész nyáron tartó rekkenő hőségben, a plusz 40 Celsius-fokok és a hosszan tartó szárazságok idején kellemesebb éghajlatú, északabbra fekvő területek felé induljunk.

Czeiszing Miklós, a Német Turisztikai Hivatal (DZT) magyarországi képviseletének vezetője lesz a vendégünk.

Klasszis Klubunk turisztikai szakértője többek közt elárulja, miért özönlenek egész évben a turisták egy olyan hófehér romantikus kastélyhoz, amely minden Walt Disney film elején ott szerepel, és amely Németország egyik legtöbbet fényképezett nevezetessége annak ellenére, hogy falain belül tilos képeket vagy videót készíteni. Ez különben Schwangau településnél egy magányos sziklára épült mesebeli palota, amely a kastély első urának, egy bajor király álmának beteljesülésének, egyben az uralkodó titokzatos halálának is helyszíne.

Arra is fény derül, vajon miért számított a kölni dóm építésének idején a világ legmagasabb épületének? Megtudjuk azt is, miképp lehet a német kultúra, gasztronómia, vagy akárcsak a népviselet olyan sokféle és színes az országban, bármerre járunk? Mindenütt más és más kultúra nyomaira bukkanunk, másféle ételeket kóstolhatunk, különböző népviseletek hordanak mind a mai napig a helyiek – ünnepnapok idején.

Fontos szempont egy utazás megtervezésekor, hogy az ott található szálláshelyek kategóriák, éttermek minősítései vajon mennyiben jelentenek garanciát a minőségre az odaérkező idegennek? Vakon megbízhat az értékelések adataiban az utazó, vagy kezelje inkább rátartással? A szakértő erre is válaszol.

A fenntarthatóságról is szó esik majd a beszélgetés során, ugyanis Németországban ez nem az egyik pillanatról a másikra a semmiből felbukkanó, trendi téma, hanem évek óta kőkeményen kihirdetett és nagyon is kézzel fogható gyakorlat és valóság. A bútorok, a használati tárgyak, a ruházati cikkek legtöbbje újrafelhasználható anyagokból készül, az ételek alapanyagait a környékről szerzik be, a helyiségek legtöbbjénél figyelnek arra, hogy ahol csak lehet, nem mesterséges fényt használnak, hanem természetes módon történik a világítás.

Kulturális területen is gazdag programokat kínál az ország, ezért nem csoda, hogy évek óta Németország Európa első számú kulturális desztinációja. Aki ellátogat bármely német városba, művelődni és szórakozni is tud egyszerre – erről is szó lesz a szerdai beszélgetés során.

Végül pedig az is kiderül, melyek azok a kampányok idén, amelynek témái köré építve várják a német házigazdák az országukba érkezőket. Mi az a Feel Good kampány? Miért nő az UNESCO világörökségi helyszínek száma, és ez miért lehet érdekes a hozzájuk érkezőknek?

Na és persze ki nem hagynánk, természetesen szó esik majd a focirajongók számára az év legjobban várt eseményéről, a Németországban nyáron egy hónapon át zajló Európa Bajnokságról. Műhelytitkokat tudunk meg a készülődésről a turisztikai szakértőtől, ami alapján kiderül – a németek ezúttal sem bíznak semmit a véletlenre.

Az egyórásra tervezett beszélgetés során azonban, szokás szerint, nemcsak mi teszünk fel kérdéseket, hanem erre olvasóinknak, nézőinknek is van lehetőségük az adás alatt chaten, valamint előzetesen, a [email protected] címre előre elküldhetik kérdéseiket.

A március 21-én, csütörtökön 15:30 órakor kezdődő rendezvényünk teljesen ingyenes, csupán egyetlen regisztráció szükséges hozzá, amelyet az alábbi linken talál: