Milyen lesz a holdújév Kőbányán? – Pekingi kacsatekercsek és rizs sütemény

Hosszú évtizedeken keresztül a Holdújévet nagyon zárt körben ünnepelték a hazánkban élő kínaiak, akik egyébként is szeretnek maguk között lenni. Bár amióta felnőtt egy-két, már Magyarországon iskolába járó generáció, változott a helyzet. De még most is ritka a magyar-kínai párok barátsága vagy vegyes házasság. Ünnepeiket is többnyire saját maguk között ülik meg.