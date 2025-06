Minden negyedik magyar kihagyja idén a nyaralást

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A válaszadók 16 százaléka kevesebb mint 50 000 forintot tervez kiadni a nyaralásra. Ugyanennyien viszont akár 200–300 ezer forint is fizetnek /fő az idei üdülésre. Minden ötödik, utazást tervező magyar lakos pedig még ennél is többet hajlandó áldozni egy emlékezetes vakációra.

A nyaralási terveket természetesen a költségvetés is befolyásolja. Az European felmérése alapján a lakosság fele (50 százalék) 50 000 és 200 000 forint közötti összeget szán egy főre számítva az idei nyári utazás(ok)ra; ezen csoport fele (összenépesség 25 százaléka) pedig maximum 100.000 forintra becsüli a kiadásait.

Az is érdekes, ki, mit keres a nyaralás alatt. Ha választani kell, a legtöbben egyértelműen a tengerparti vagy vízparti pihenést részesítik előnyben: a válaszadók 33 százaléka idén is a napozást, fürdőzést és a nyugodt kikapcsolódást keresi a nyaralásban.

De az is kiderül az elemzésből, hogy minden negyedik magyar (25 százalék) nem tervez idén nyáron üdülni. A 60+ év feletti korcsoportban ez az arány valamivel magasabb (30 százalék), míg a 19-29 évesek körében csupán kevesebb, mint minden ötödik fiatal (19 százalék) marad otthon.

