Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Turizmus belföldi turizmus

Minél olcsóbb szállást keresnek a magyarok

mfor.hu

70 ezer forint alatt.

Az október 23-i hosszú hétvégén minden harmadik foglalás wellnessre szól, Eger, Budapest, Miskolc, Gyula és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb úti cél a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat keresi, és 2-3 éjszakás pihenést terveznek a legtöbben – közölte a szállásfoglaló portál csütörtökön az MTI-vel.

A foglalások 46 százalékával a 70 ezer forint alatti kosárérték a legjellemzőbb a szállásfoglalás a felmérés összefoglalója szerint.

A toplistán Pécs, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron is szerepel a vendégek kedvelt úti céljai között. A régiók közül Észak-Magyarország áll a lista élén, a hosszú hétvégére szóló foglalások 26 százalékával. A második helyen Nyugat-Dunántúl áll 14 százalékkal, a dobogó harmadik fokára a Balaton került 13 százalékkal.

A foglalások 40 százaléka 2 éjszakára, 37 százaléka 3 éjszakára szól. Egy éjszakás tartózkodást a vendégek közel ötöde tervez, a 4 vagy több éjszakás pihenések pedig mindössze a foglalások 5 százalékát teszik ki.A szállástípusoknál kiegyenlített az élmezőny: a foglalások 29 százaléka hotelbe, 28 százaléka apartmanba szól. Vendégházat minden negyedik alkalommal választottak. A foglalások 13 százalékánál panzió, 5 százalékánál pedig egyéb típusú szálláshely mellett döntöttek a vendégek. Ellátást az esetek harmadánál kértek, a legjellemzőbb a reggeli és a félpanzió.

A foglalások 52 százaléka 2 felnőttre szól, a családos foglalások aránya 29 százalék.Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője szerint a foglalások 46 százaléka 70 ezer forint alatti kosárértékű, 40 százaléka pedig a 70-170 ezer forint közötti sávba esik. A 170 ezer forint feletti foglalások aránya 14 százalék. A hotelfoglalások több mint fele (56 százalék) négycsillagos, 40 százaléka háromcsillagos szálláshelyre szól. A szállodai vendégek 95 százaléka ellátást is kért, körükben a félpanzió a legnépszerűbb (57 százalék).

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Balaton

Bezár-e a bazár a Balatonnál az idény végén? Utánajártunk

Van, ahol bezárnak a szállodák és éttermek az idény végeztével, és van, ahol nem. A Balatonnál például egyre több vendéglátóegység üzemel egész évben. A Tisza-tónál viszont nem feltétlenül van értelme nyitva tartani főszezonon kívül egy étteremtulajdonos szerint.

A Balaton és a Velencei-tó medrében is sétálni lehet

A Balaton és a Velencei-tó medrében is sétálni lehet

A Velencei-tóhoz sem lesz kegyes az időjárás.

Nemzetközi turisztikai csúcskonferencia lesz Budapesten

Nemzetközi turisztikai csúcskonferencia lesz Budapesten

Október 14-15. között rendezik Budapesten a turisztikai szakma csúcstalálkozóját, a Tourism Summit nemzetközi konferenciát – közölte a szervező Visit Hungary.

Hol szálljunk meg Máltán, ha exkluzív pihenőhelyre vágyunk?

A mindössze három lakott szigetből álló apró szigetcsoport Málta talán Európa egyik legkisebb országa, de ami hiányzik belőle, azt pótolja természeti szépségekben és nyüzsgő városokban.

A világ legjobb légitársaságait keresi? Felejtse el Európát!

Ázsia és a Közel-Kelet tarolt idén a világ legjobb légitársaságainak versenyében.

Augusztusban sem tolongtak a magyarok a balatoni nyaralásért

Augusztusban sem tolongtak a magyarok a balatoni nyaralásért

Összességében jobb hónapot zárt a turizmus, mint egy éve, de ez a külföldi turistáknak köszönhető – a belföldi vendégéjszakák száma csökkent, a balatoni régiót választotta kevesebb magyar.

Újra ebédelhetünk a legendás budapesti étteremben – nyit a Kádár étkezde

Szinte ugyanazzal az étlappal nyit újra e hét péntektől a Klauzál téri legendás Kádár étkezde, amivel a Covid-járvány kitörésekor kényszerű Csipkerózsika-álomra szenderült – írja a Turizmus Online.

A budapesti parlament épületével hirdeti útjait a világ legkorszerűbb folyami szállodahajója

A budapesti parlament épületével hirdeti útjait a világ legkorszerűbb folyami szállodahajója

Potom háromezer dollárba kerülhet majd egy jegy azokra a hajókra, amelyekről 2027-től lehet kívülről gyönyörködni az Országgyűlésben.

Hármat fizet, négyet kap – azaz mi rejlik a szállodai pr mögött?

Az természetes, hogy a turizmus és a vendéglátás halad a korral, az üzleti kommunikáció módszerei, a reklámok, a pr és a marketingeszközök olykor összemosódnak, miközben állandóan változnak és egyre gyorsabban. Van, amikor jó irányba és megesik, hogy bosszantóan rosszba. Amikor az ember külföldi vendégeket vár, tanulságos esetekbe botlik.

Nem egy éjszakára vágynak a SZÉP-kártyások

A Szallas.hu adatai szerint a SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán. A SZÉP-kártyás fizetést választóknál a hotel a legvonzóbb szállástípus a foglalások 40 százalékával, és szállásfoglalásaik 82 százaléka 1-3 éjszakára szól. Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168