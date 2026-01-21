1p

Turizmus Turizmus

Mintegy 1,52 milliárd ember utazott világszerte tavaly

mfor.hu

A nemzetközi idegenforgalmi bevételek is nőttek.

A nemzetközi turisták száma 4 százalékkal nőtt 2025-ben. Mintegy 1,52 milliárd ember utazott világszerte tavaly, közel 60 millióval több, mint 2024-ben az ENSZ madridi székhelyű idegenforgalmi szervezetének (UNWTO) keddi jelentése szerint.

Európa, amely a világ legnagyobb turisztikai célpontja, tavaly 793 millió külföldi turistát fogadott, ami 4 százalékos növekedés 2024-hez képest. A beutazó turisták száma Nyugat-Európában 5 százalékkal, a dél-mediterrán Európában 3 százalékkal, Közép- és Kelet-Európában 6 százalékkal nőtt.

A turisztikai céllal Amerikába látogatók száma 1 százalékkal 218 millióra nőtt, de a régiók között igen nagy volt az eltérés.
Az Afrikába látogatók száma 8 százalékkal, 81 millióra bővült, különösen az Észak-Afrikába utazók száma emelkedett.

A Közel-Keletet felkeresők száma 3 százalékkal, csaknem 100 millióra nőtt, az ázsiai és csendes-óceáni térségbe utazók száma pedig 6 százalékkal, 331 millióra emelkedett. A szervezet számításai szerint a nemzetközi idegenforgalmi bevételek is nőttek tavaly: 5 százalékkal, 1900 milliárd dollárra.

(MTI)

