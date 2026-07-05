7p
Turizmus Turizmus

Mit nyújtanak az utazási klubok és platformok?

Elek Lenke
Elek Lenke

Három éjszaka szállással, reggelivel, retúr repülőjeggyel Olaszországba – 46 200 forint egy főre. Repülőjegy, három éjszaka szállás Szófiába: 32 ezer forint. Hogyan lehetséges ez, amikor a Balatonon 30 ezer alatt már nem találni szállodaszobát, és ebben persze az utazás nincs benne? Újabban sokan nem utazási irodákkal kelnek útra, hanem klubok és platformok tagjaiként foglalnak le repjegyet, szállást. Mit takarnak ezek a sokszor gyanúsan olcsó ajánlatok és mennyire kell figyelnünk a részletekre?

Hajdan léteztek a klasszikus utazási irodák, ahová az egész család elzarándokolt, és apróra kikérdezték az – élő, azaz nem AI – alkalmazottat. Aztán jött az online utazási oldalak korszaka. Ezek esetében is sok mindent megtudhatunk az úticélunkról és az odaérkezés részleteiről, de nem mindent. Mi történik, ha még kérdésünk lenne, mondjuk a vihető csomag súlyáról, vagy arról, hogy lehetséges-e vegán étkeztetés? (Bár ezekben a filléres ajánlatokban sokszor nincs benne semmilyen efféle ellátás.) A legtöbb esetben nincs megadva telefonszám se – ez csak zavarná a tulajdonost, aki azt várja el, hogy azonnal foglaljon, legfeljebb írjon egy e-mail-t és vagy válaszol, vagy nem. Mobilszámot nem nagyon szeretnek megadni, az mintha titkos lenne. Vagy ha adnak, nem veszik fel.

Némelyik platform előfizetős. Át kell utalni egy bizonyos összegű éves díjat, és akkor naponta elénk perdül a neten néhány kedvező ajánlat. Rögtön le kell csapni rá, mert lehet, hogy öt perc múlva már nem él. Miután a legtöbb esetben fapados járatokról van szó, a csomagok száma, súlya korlátozott. Ezt nem mindenki tudja, márpedig a nők egy része nem a hátizsákban is elférő két pólóval és egy fürdőruhával akar nekivágni Európának. (Igaz, rá lehet fizetni, de akkor már nem nagyon éri meg.)

De ez állítólag kevéssé izgatja a fiatal korosztályt, aki egyik napról a másikra dönt, 10 perc alatt bepakol egy hátizsákba és nekivág a világnak, aztán lesz, ami lesz.

Valahol enni sem ártana

Az sem mindegy, hogy milyen étkezési csomag van benne az árban. Sokszor semmilyen. Márpedig némely országban a reggeli, ebéd, vacsora ára pluszban elég sokba kerül – akkor is, ha nem fine dining étteremről van szó – és akkor már lassan ott tartunk, hogy kész utazási csomagot kellett volna venni.

Azt sem lehet mindig kideríteni, mi a helyzet a biztosítással, a dátummódosítással, a késés miatti kártérítéssel? Ha gond van, kit kell keresni, hívni?

Mi nem utazási iroda vagyunk, ezért nem is úgy működünk. A legolcsóbb repülőjegyet és szállást keressük, ezeket mutatjuk meg előfizetőinknek. Kétféle előfizetés közül választhatnak, aszerint, hogy hova szeretnétek utazni. A rendszer mindig azokat az ajánlatokat teszi elérhetővé, amilyen az előfizetés.​ Az ajánlatban szereplő árak pont akkor érvényesek, amikor kitesszük őket, ezért azonnal küldünk értesítőt, hogy minél előbb meg tudják nézni, és le is foglalhatják – olvasható az utazzunk.com oldalán. 

Mint az ügyvezetőtől, Szágosné Margótól megtudjuk, nemcsak a fiatalok kelnek így útra, de a középkorúak is. A huszonévesek inkább a csili-vili szállodákat keresik, pénzük is van rá, míg az ötvenen felüliek és a nyugdíjasok ezen már úl vannak, az ő pénztárcájuknak ez jobban megfelel és egyébként is az élményt, a látnivalókat kultiválják.

Az előfizetéses utazási platformok, mivel éves díjakkal kalkulálnak, főleg azoknak praktikusak, akik gyakran utaznak. Mivel nem hivatalosan bejegyzett utazási irodákról van szó, hanem az internet kínálta lehetőségről, itt szemfülesnek és gyorsnak kell lenni, mind a szolgáltatónak, mind az azt igénybe vevőnek. Mindig megmaradnak olcsó repjegyek és találhatók megfizethető panziók.

Létezik olyan előfizetéses utazási platform, mint a közösségi médiában gyakran felbukkanó Légtér Club, amely szintén nagyon előnyös áron kínál – akár négy-, ötcsillagos szállodákat is, sőt, all inclusive ellátást.

A legtöbb esetben nincs megadva telefonszám se
A legtöbb esetben nincs megadva telefonszám se
Fotó: DepositPhotos.com

Nézzük, hogyan jellemzi az AI a céget: „előfizetéses utazási platform, amellyel kapcsolatban a felhasználói vélemények megoszlanak. A tapasztalatok és közösségi visszajelzések alapján előnyök és hátrányok fogalmazhatók meg. Pozitívum az időspórolás, mert a klub csapata felkutatja és csokorba szedi az akciós repülőjegyeket, valamint a szállásajánlatokat. Egyes tagok kifejezetten olcsó utakról (például törökországi vagy egyiptomi nyaralásokról) számolnak be, amelyekkel jelentős összeget spóroltak meg.”

De néhány elégedetlen felhasználó kritikát is megfogalmazott: „Többen úgy vélik, hogy az ajánlataik nagyon hasonlóak az ingyenesen is elérhető utazási oldalak által kínáltakhoz. Az előfizetéses rendszer miatt sokan felesleges pénzkidobásnak tartják a tagsági díjat. Az akciós ajánlatok gyakran szinte azonnal lejárnak, vagy a meghirdetett luxus nem tükrözi a valóságot.” (A Légtér Klubot írásban megkerestük, de nem válaszoltak.)

Csak irányítanak, nem segítenek a foglalásban

A Filléres Utak a vállalkozás weboldala szerint azzal a céllal alakult, hogy összegyűjtse a legjobb utazási ajánlatokat, valamint utazással kapcsolatos hírekről és programajánlatokról tájékoztassa az oldal követőit.

Rögtön megtudhatjuk, hogy „a Filléres Utak oldal nem utazási iroda, ezért nem tud segíteni a foglalásokban, valamint nem tud felelősséget vállalni a megjelent utazási ajánlatokkal kapcsolatban. A weboldalon megjelenő cikkek linkjei közvetlenül a légitársaságok weboldalára, valamint szállásfoglaló oldalakra irányítanak, ahol mindenki önállóan foglalhatja le a repülőjegyét és a szállását.”

Mi a helyzet az extraköltségekkel?

A mesterséges intelligenciának az a véleménye, hogy az „utazz fillérekért” típusú oldalak és csoportok működése valós, de a meghirdetett árak becsapósok lehetnek. Bár a szervezők ténylegesen megtalálják a legolcsóbb repjegy- és szálláskombinációkat, a kiírt összegek gyakran nem tartalmazzák az extraköltségeket (például poggyász, ülőhelyválasztás, transzfer), és az ajánlatok rugalmatlanok. Igaz, hogy ez sokakat nem érdekel, így is útra kelnek.

Ezek a platformok nem utazási irodák. Nem vállalnak felelősséget a járatkésésekért vagy törlésekért. Az olcsó utak fejében alkalmazkodni kell a ritkábban közlekedő fapados járatokhoz, ami gyakran szokatlan időpontokat vagy rövidebb ott-tartózkodást jelent. A meghirdetett árak gyorsan változhatnak – például árfolyamingadozás miatt – a legolcsóbb konstrukciók pedig hamar elfogynak.

Se szeri, se száma a hasonló, home office-ban otthon végezhető utaztatáshoz. Legtöbb esetben a vállalkozás vezetője sosem járt az adott helyszínen, vagy szállodában. Hiszen öt perce talált rá egy kedvező ajánlatra és rögtön felrakta, némi haszonnal persze.

A profibbak luxuskörnyezetet sugalló szállodák, pálmafák, Camparis koktélok, strandok, türkizkék tengerpartok, jacuzzik, csinos fürdőruhás hölgyek és jachtok fotóival hirdetnek olcsó utakat – mintha mindez az ő érdemük és a szolgáltatás része lenne –, ám ezek a csáberők óhatatlanul hatnak az érzékszervekre. Pedig ezeket a fotókat bárhonnan le lehet egy perc alatt szedni a netről. Reklamáció meg nincs értelme. A visszafogottabbak inkább az adott régió nevezetességeivel próbálnak rábírni az útra kelésre.

Ma egy bizonyos réteg kel útra utazási irodával

De egyben azonosak: a profi, bejegyzett, hagyományos utazási irodák vevőkörét csökkentik. Az ő hagyományos ügyfeleik nagy része nyugdíjas csoport, vagy aki inkább családdal utazik, esetleg idősebb, nyelvet kevéssé beszélő, vidéki ember, aki rászorul magyar idegenvezetőre, és eszébe se jut éjfélkor egyedül kószálni Berlin vagy Amszterdam bárjaiban, vagy a hajnali 2-es fapadossal hazautazni. Az irodák kenyerét sokszor a szállodák veszik el, akiknél szintén egy perc alatt lehet foglalni szobát, a nevezetességeket meg kigyűjtjük a netről utazás közben.

A fenti utazási platformoktól eltekintve, az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a hagyományos utazási irodák igénybevétele. Százezrek indulnak rokonlátogatásra, hivatalos utakra, nászútra, barátnős kiruccanásra a nélkül, hogy rákattintanának egy-egy cég oldalára vagy netán személyesen bemennének a még fizikai értelemben is létező irodákba, hogy felvilágosítást kapjanak egy-egy út részleteiről.

Mindez a vízummentesség, az internet, a mobilalkalmazások és a légiközlekedés forradalmának tudható be, amely trendhez legfeljebb alkalmazkodnak lehet.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Guller Zoltán újabb helyről távozik

A miniszter minden tisztségéből visszahívta a turisztikai szakembert.

Hiába a külföldiek budapesti rohama, a magyarok pénztárcája lapos maradt

Hiába a külföldiek budapesti rohama, a magyarok pénztárcája lapos maradt

Tovább bővült a hazai turizmus teljesítménye 2025-ben: a növekedés motorját a külföldi látogatók jelentették, és tovább erősödött a szálláshelyek szerepe. Az ágazat – a háttér szolgáltatókkal együtt – 10,2 százalékát adja a GDP-nek és 420 ezer embernek ad munkát. A legfrissebb turisztikai trendekről tartott sajtótájékoztatót kedden a Központi Statisztikai Hivatal.

Hol a dömping? Gyatra számokat produkál a foci-vb

Hol a dömping? Gyatra számokat produkál a foci-vb

Elmaradt a különleges ágazat várakozásai szerint a torna kedvező hatása.

A világ legállatbarátabb légitársaságai – magángépen utazna a kis kedvenccel?

A háziállatokat legtöbb helyen családtagnak tekintik. Sokan utazni is velük együtt akarnak, és nem szeretnék a kutyapanzió-tulajdonosra bízni a kis szőrmókot. Ezért mára a világ turisztikai iparának egy újabb alágazata jött létre olyan szolgáltatókkal, amelyek szívesen fogadnak kisállatot, és akár azt is engedélyezik, hogy a gépek kabinjában tartózkodjanak a gazdival.

Űrturizmus: csupán a szupergazdagok égi játszótere lenne?

Űrturizmus: csupán a szupergazdagok égi játszótere lenne?

Az emberiség álma már legalább száz éve az űrutazás, ami jelenleg a milliárdosok kiváltsága. Az ilyen utazás óriási környezetszennyezéssel jár, és az emberi szervezetet is megterheli.

Hosszú idő után indul újra egy fontos járat Budapest és Toronto között

Hosszú idő után indul újra egy fontos járat Budapest és Toronto között

Elindult az Air Canada légitársaság Budapest-Toronto közvetlen járata, amely október végéig csúcsszezonban heti öt alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap közlekedik a magyar fővárosból a kanadai nagyvárosba.

Kártalaníthatják a Travel Teachers utasait

Kártalaníthatják a Travel Teachers utasait

Felhívta a Travel Teachers utazási iroda biztosítóját Budapest Főváros Kormányhivatala, hogy kezdje meg az utasok kártalanítását a társaság vagyoni biztosítékának felhasználásával. A kormányhivatal a most lezárult hatósági eljárása során megállapította, hogy az utazási iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasai kártalanításához, így az utasok a biztosítóhoz fordulhatnak.

Szlovákiából ügyeskedne egy idehaza betiltott utazási iroda

Szlovákiából ügyeskedne egy idehaza betiltott utazási iroda

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége aggodalommal értesült arról, hogy a tevékenységétől eltiltott Travel Teachers Kft. a „magyarországi jogi útvesztőkre” hivatkozva a szlovákiai Párkányban Travel Teachers s. r. o. néven új céget alapított. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha a cég Szlovákiában utazásszervezői jogot szerez, az EU szabad szolgáltatásnyújtási elve alapján határon átnyúló szolgáltatásként újra megjelenhet a magyar piacon, miközben az esetleges jogsértések kivizsgálása a továbbiakban a szlovák hatóságok feladata.

Harc az alkohollal – éjszakai szesztilalmat vezet be ez az uniós főváros

Harc az alkohollal – éjszakai szesztilalmat vezet be ez az uniós főváros

Részlegesen már tesztelték, és nem várnak tovább az egész városra vonatkozó tiltással.

Kiderült, mennyiért foglalnak szállást a magyarok

Kiderült, mennyiért foglalnak szállást a magyarok

A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti.

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG