Mit nyújtanak az utazási klubok és platformok?

Hajdan léteztek a klasszikus utazási irodák, ahová az egész család elzarándokolt, és apróra kikérdezték az – élő, azaz nem AI – alkalmazottat. Aztán jött az online utazási oldalak korszaka. Ezek esetében is sok mindent megtudhatunk az úticélunkról és az odaérkezés részleteiről, de nem mindent. Mi történik, ha még kérdésünk lenne, mondjuk a vihető csomag súlyáról, vagy arról, hogy lehetséges-e vegán étkeztetés? (Bár ezekben a filléres ajánlatokban sokszor nincs benne semmilyen efféle ellátás.) A legtöbb esetben nincs megadva telefonszám se – ez csak zavarná a tulajdonost, aki azt várja el, hogy azonnal foglaljon, legfeljebb írjon egy e-mail-t és vagy válaszol, vagy nem. Mobilszámot nem nagyon szeretnek megadni, az mintha titkos lenne. Vagy ha adnak, nem veszik fel.

Némelyik platform előfizetős. Át kell utalni egy bizonyos összegű éves díjat, és akkor naponta elénk perdül a neten néhány kedvező ajánlat. Rögtön le kell csapni rá, mert lehet, hogy öt perc múlva már nem él. Miután a legtöbb esetben fapados járatokról van szó, a csomagok száma, súlya korlátozott. Ezt nem mindenki tudja, márpedig a nők egy része nem a hátizsákban is elférő két pólóval és egy fürdőruhával akar nekivágni Európának. (Igaz, rá lehet fizetni, de akkor már nem nagyon éri meg.)

De ez állítólag kevéssé izgatja a fiatal korosztályt, aki egyik napról a másikra dönt, 10 perc alatt bepakol egy hátizsákba és nekivág a világnak, aztán lesz, ami lesz.

Valahol enni sem ártana

Az sem mindegy, hogy milyen étkezési csomag van benne az árban. Sokszor semmilyen. Márpedig némely országban a reggeli, ebéd, vacsora ára pluszban elég sokba kerül – akkor is, ha nem fine dining étteremről van szó – és akkor már lassan ott tartunk, hogy kész utazási csomagot kellett volna venni.

Azt sem lehet mindig kideríteni, mi a helyzet a biztosítással, a dátummódosítással, a késés miatti kártérítéssel? Ha gond van, kit kell keresni, hívni?

Mi nem utazási iroda vagyunk, ezért nem is úgy működünk. A legolcsóbb repülőjegyet és szállást keressük, ezeket mutatjuk meg előfizetőinknek. Kétféle előfizetés közül választhatnak, aszerint, hogy hova szeretnétek utazni. A rendszer mindig azokat az ajánlatokat teszi elérhetővé, amilyen az előfizetés.​ Az ajánlatban szereplő árak pont akkor érvényesek, amikor kitesszük őket, ezért azonnal küldünk értesítőt, hogy minél előbb meg tudják nézni, és le is foglalhatják – olvasható az utazzunk.com oldalán.

Mint az ügyvezetőtől, Szágosné Margótól megtudjuk, nemcsak a fiatalok kelnek így útra, de a középkorúak is. A huszonévesek inkább a csili-vili szállodákat keresik, pénzük is van rá, míg az ötvenen felüliek és a nyugdíjasok ezen már úl vannak, az ő pénztárcájuknak ez jobban megfelel és egyébként is az élményt, a látnivalókat kultiválják.

Az előfizetéses utazási platformok, mivel éves díjakkal kalkulálnak, főleg azoknak praktikusak, akik gyakran utaznak. Mivel nem hivatalosan bejegyzett utazási irodákról van szó, hanem az internet kínálta lehetőségről, itt szemfülesnek és gyorsnak kell lenni, mind a szolgáltatónak, mind az azt igénybe vevőnek. Mindig megmaradnak olcsó repjegyek és találhatók megfizethető panziók.

Létezik olyan előfizetéses utazási platform, mint a közösségi médiában gyakran felbukkanó Légtér Club, amely szintén nagyon előnyös áron kínál – akár négy-, ötcsillagos szállodákat is, sőt, all inclusive ellátást.

A legtöbb esetben nincs megadva telefonszám se

Fotó: DepositPhotos.com

Nézzük, hogyan jellemzi az AI a céget: „előfizetéses utazási platform, amellyel kapcsolatban a felhasználói vélemények megoszlanak. A tapasztalatok és közösségi visszajelzések alapján előnyök és hátrányok fogalmazhatók meg. Pozitívum az időspórolás, mert a klub csapata felkutatja és csokorba szedi az akciós repülőjegyeket, valamint a szállásajánlatokat. Egyes tagok kifejezetten olcsó utakról (például törökországi vagy egyiptomi nyaralásokról) számolnak be, amelyekkel jelentős összeget spóroltak meg.”

De néhány elégedetlen felhasználó kritikát is megfogalmazott: „Többen úgy vélik, hogy az ajánlataik nagyon hasonlóak az ingyenesen is elérhető utazási oldalak által kínáltakhoz. Az előfizetéses rendszer miatt sokan felesleges pénzkidobásnak tartják a tagsági díjat. Az akciós ajánlatok gyakran szinte azonnal lejárnak, vagy a meghirdetett luxus nem tükrözi a valóságot.” (A Légtér Klubot írásban megkerestük, de nem válaszoltak.)

Csak irányítanak, nem segítenek a foglalásban

A Filléres Utak a vállalkozás weboldala szerint azzal a céllal alakult, hogy összegyűjtse a legjobb utazási ajánlatokat, valamint utazással kapcsolatos hírekről és programajánlatokról tájékoztassa az oldal követőit.

Rögtön megtudhatjuk, hogy „a Filléres Utak oldal nem utazási iroda, ezért nem tud segíteni a foglalásokban, valamint nem tud felelősséget vállalni a megjelent utazási ajánlatokkal kapcsolatban. A weboldalon megjelenő cikkek linkjei közvetlenül a légitársaságok weboldalára, valamint szállásfoglaló oldalakra irányítanak, ahol mindenki önállóan foglalhatja le a repülőjegyét és a szállását.”

Mi a helyzet az extraköltségekkel?

A mesterséges intelligenciának az a véleménye, hogy az „utazz fillérekért” típusú oldalak és csoportok működése valós, de a meghirdetett árak becsapósok lehetnek. Bár a szervezők ténylegesen megtalálják a legolcsóbb repjegy- és szálláskombinációkat, a kiírt összegek gyakran nem tartalmazzák az extraköltségeket (például poggyász, ülőhelyválasztás, transzfer), és az ajánlatok rugalmatlanok. Igaz, hogy ez sokakat nem érdekel, így is útra kelnek.

Ezek a platformok nem utazási irodák. Nem vállalnak felelősséget a járatkésésekért vagy törlésekért. Az olcsó utak fejében alkalmazkodni kell a ritkábban közlekedő fapados járatokhoz, ami gyakran szokatlan időpontokat vagy rövidebb ott-tartózkodást jelent. A meghirdetett árak gyorsan változhatnak – például árfolyamingadozás miatt – a legolcsóbb konstrukciók pedig hamar elfogynak.

Se szeri, se száma a hasonló, home office-ban otthon végezhető utaztatáshoz. Legtöbb esetben a vállalkozás vezetője sosem járt az adott helyszínen, vagy szállodában. Hiszen öt perce talált rá egy kedvező ajánlatra és rögtön felrakta, némi haszonnal persze.

A profibbak luxuskörnyezetet sugalló szállodák, pálmafák, Camparis koktélok, strandok, türkizkék tengerpartok, jacuzzik, csinos fürdőruhás hölgyek és jachtok fotóival hirdetnek olcsó utakat – mintha mindez az ő érdemük és a szolgáltatás része lenne –, ám ezek a csáberők óhatatlanul hatnak az érzékszervekre. Pedig ezeket a fotókat bárhonnan le lehet egy perc alatt szedni a netről. Reklamáció meg nincs értelme. A visszafogottabbak inkább az adott régió nevezetességeivel próbálnak rábírni az útra kelésre.

Ma egy bizonyos réteg kel útra utazási irodával

De egyben azonosak: a profi, bejegyzett, hagyományos utazási irodák vevőkörét csökkentik. Az ő hagyományos ügyfeleik nagy része nyugdíjas csoport, vagy aki inkább családdal utazik, esetleg idősebb, nyelvet kevéssé beszélő, vidéki ember, aki rászorul magyar idegenvezetőre, és eszébe se jut éjfélkor egyedül kószálni Berlin vagy Amszterdam bárjaiban, vagy a hajnali 2-es fapadossal hazautazni. Az irodák kenyerét sokszor a szállodák veszik el, akiknél szintén egy perc alatt lehet foglalni szobát, a nevezetességeket meg kigyűjtjük a netről utazás közben.

A fenti utazási platformoktól eltekintve, az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a hagyományos utazási irodák igénybevétele. Százezrek indulnak rokonlátogatásra, hivatalos utakra, nászútra, barátnős kiruccanásra a nélkül, hogy rákattintanának egy-egy cég oldalára vagy netán személyesen bemennének a még fizikai értelemben is létező irodákba, hogy felvilágosítást kapjanak egy-egy út részleteiről.

Mindez a vízummentesség, az internet, a mobilalkalmazások és a légiközlekedés forradalmának tudható be, amely trendhez legfeljebb alkalmazkodnak lehet.