Mit szól ehhez Trump? Magyarország az ötödik, az Egyesült Államok csak a tizedik ezen a listán

Lehet, hogy nem mindenki tippelne Szingapúrra, pedig ez az ország rendelkezik a világ legtekintélyesebb útlevelével, amivel harmadik éve vezeti a listát.

De az előkelő ötödik helyet érte el Magyarország is az amerikai Travel and Leisure című online lap szerint.

A szaklap minden évben közzéteszi ezt a folyton változó rangsort, amely nagyjából tükrözi egy adott ország éppen jellemző gazdasági erősségét és biztonságos belpolitikai helyzetét.

A szingapúriak útlevele 192 úti célhoz biztosít vízummentes belépést a Henley útlevélindex legfrissebb jelentése szerint. Szingapúr befolyása folyamatosan nőtt, 2010-ben még csak a 11. helyen állt a világon.

Japán és Dél-Korea holtversenyben a második helyen végzett, mindkét ország útlevéllel rendelkező állampolgárai 188 különböző országba léphetnek be vízummentesen. A harmadik helyen Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország és Svájc osztozik, állampolgáraik 186 országba léphetnek így be.

Visszaesett az amerikai útlevél

Fotó: Depositphotos

Az elmúlt 20 évben a globális mobilitás jelentősen bővült, de az előnyök egyenlőtlenül oszlottak el –nyilatkozta Christian H. Kaelin, a Henley & Partners elnöke. Manapság egy erős útlevél döntő szerepet játszik a biztonság és a gazdasági részvétel alakításában. Ez a lista összhangban van azzal a ténnyel, hogy a mobilitási előnyök egyre inkább a világ gazdaságilag legerősebb, és politikailag legstabilabb nemzetei körében koncentrálódnak – tette hozzá. (Természetesen különbséget kell tenni egy-egy nyaralás és a munkavállalási engedély miatt szükséges hosszabb tartózkodási időt illetően.)

Az Egyesült Államok idén a 10. helyre esett vissza, „mindössze” 179 országba biztosít vízummentes hozzáférést az amerikai útlevél. Pedig 2006-ban és 2014-ben is az első helyen végzett, de az elmúlt években folyamatosan hátrébb sorolták. Az USA tavaly a kilencedik helyen végzett.

Ez a helyezés egybeesik Donald Trump elnök kormányzatának egyre szigorúbb utazási szabályaival, több tucat országból kitiltva az utazókat, beleértve a népszerű karibi nyaraló úti célokat, mint Antigua és Barbuda, valamint a Dominika állampolgáraira vonatkozó részleges korlátozásokat – jegyzi meg a cikkíró. Ezt követően több ország is kölcsönös tilalmat vezetett be az amerikai utazókkal szemben.

Az AP hírügynökség szerint ez közvetlenül azután történt, hogy az amerikai külügyminisztérium úgy döntött, felfüggeszti 75 ország állampolgárainak bevándorlóvízum- kérelmezését. Ez azonban nem vonatkozik a nem bevándorló vízumot – beleértve az ideiglenes turisztikai beutazási engedélyt –igénylő beutazókra. A Henley & Partners jelentése szerint az Egyesült Államok egyre kevesebb ország állampolgára számára engedélyezi a vízummentes beutazást.

A lista végén Afganisztán állt, miután a közel-keleti ország polgárai mindössze 24 úti célhoz férhetnek hozzá vízummentesen.

A Henley & Partners adatai szerint az utóbbi években az Egyesült Arab Emírségek emelkedett ki a legtöbb vízummentes úti cél megszerzése tekintetében, 2006 óta 149 desztinációval alakítottak ki efféle – kölcsönös – megállapodást.

Így állampolgáraik összességében már 184 országba léphetnek be vízummentesen, amivel az Egyesült Arab Emírségek holtversenyben az ötödik helyen végzett Magyarországgal, Portugáliával, Szlovákiával és Szlovéniával együtt.