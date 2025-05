Nagy Márton ismét az egyik legsikeresebb szektornak örül

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Végezetül megjegyzi, hogy ők maguk is azon dolgoznak, hogy minél többen utazhassunk és az idén is rekordévet zárjon a turizmus.

A miniszter azt is írja, hogy a turisztikai konjunktúra felpezsdítette a hazai szállás- és vendéglátóhelyek forgalmát is. Összesített árbevételük a vakáció idején felülmúlta a 100 milliárd forintot, ezen belül a szálláshelyek 37,1 milliárdos bevételt könyvelhettek el, ami 32 százalékkal múlta felül a tavalyi tavaszi szünidő idején keletkezett forgalmukat.

Habár a bejegyzés alapvetően az itthon töltött vendégéjszakák számát kívánja kidomborítani, valamiért mégis egy repülőgéppel illusztrálták. Ám jön is mindjárt a magyarázat: ugyanis a posztból az is kiderül, hogy az országosan keletkezett másfél millió vendégéjszaka 51 százalékát valójában a 326 ezer külföldi utazó adta.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!