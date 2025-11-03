1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Turizmus belföldi turizmus Hitel Turizmus Nagy Márton

Nagy Márton: „Jön a fix kamatozású hitel a turizmusban”

mfor.hu

A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán posztolt. 

Nagy Márton a turizmus fejlesztése érdekében bejelentette, hogy pénz állhat a turizmus szolgáltatóinak a portájára – amennyiben igénybe veszik a kedvező lehetőséget. Mint Facebook-oldalán írja:

„Újabb lépés a turizmus fejlesztésében!

A kormány egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára – a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül!

Minden bizonnyal jól jön a kedvező lehetőség, ugyanis a turizmus legfrissebb számai azt mutatják, hogy a belföldi és a külföldi vendégéjszakák száma is növekedett szeptemberben tavalyhoz képest, de igazából kizárólag a külföldieknek köszönhetően közölhetett pozitív eredményt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a szeptemberi állapotokról. A hivatalos közlés szerint összesen 6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el Magyarországon, a vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem újdonság, az IBUSZ már pontosan száz éve is ezt csinálta

Legyen tél, tavasz, ősz vagy nyár, a vendéglátás és a szállodaszakma aduásza a MICE turizmus, ami egy angol mozaikszó, a Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions rövidítése. A legújabb trendekről, óhajokról, feltételekről beszélgettünk a szakág hazai vezetőivel.

Nem csak télen lehet élmény ez a karintiai síparadicsom

Mindössze pár órányi autóútra Budapesttől, az osztrák Karintia tartományban egyedülálló természeti táj várja a töltődésre vágyókat. Úticélunk ezúttal az álomszép Turrachi fennsíkon csillogó tó és környéke, ahol az Alpokban is egyedülálló búvóhely várja mind a pihenni vágyókat, mint az aktív pihenés szerelmeseit: ez a 4 csillag superior Hotel Hochschober, amely felettébb különleges élményekben részesíti vendégeit. Aki síel, nagyra értékeli, hogy pályaszállásról van szó, de egész évben is remek élményeket kínál a vidék.    

Egy nagy pozitívuma biztosan volt október 23-nak

Egy nagy pozitívuma biztosan volt október 23-nak

Az októberi négynapos pihenő idején rekordszámú, 317 ezer vendég 611 ezer vendégéjszakát töltött hazai tájakon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint – közölte a Visit Hungar ypénteken.

Bulinegyed nélkül még a stagnáló GDP sem jönne össze

Bulinegyed nélkül még a stagnáló GDP sem jönne össze?

Sokat köszönhet a kormány a budapesti turizmusnak.

Segített a vénasszonyok nyara a turizmusnak szeptemberben

Segített a vénasszonyok nyara, meg a kevesebb árvíz a turizmusnak szeptemberben

2025 szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd?

Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd?

Egy távoli országba megy.

Költözzünk be egy börtönbe!

Budapest, Balaton, Parlament, Operaház, Várnegyed, Bazilika, esetleg romkocsma, kivilágos virradatig. Ezek a szinte kötelező turisztikai látnivalók Magyarországon. De az utóbbi években – mind a belföldiek, mind a külföldiek számára – új, turistáknak szóló programok, szolgáltatások születtek. Ezekből szemezgettünk.

Vidéki turizmus: a mangán, az őskarszt és a kristály világában jártunk

Őszi kirándulási tippnek is kiváló, ha a Bakony kevésbé ismert tájain kalandozunk. Geológiai csoda, hajdani mangánbánya, kristálybirodalom és gyógynövénykert tárul elénk olyan falvakban, ahol ritkán jár budapesti vagy éppen debreceni lakos. Pedig érdemes felfedezni az ismert, balatoni úticélokon kívül Veszprém megye alábbi nevezetességeit is.

Minél olcsóbb szállást keresnek a magyarok

Minél olcsóbb szállást keresnek a magyarok

70 ezer forint alatt.

Balaton

Bezár-e a bazár a Balatonnál az idény végén? Utánajártunk

Van, ahol bezárnak a szállodák és éttermek az idény végeztével, és van, ahol nem. A Balatonnál például egyre több vendéglátóegység üzemel egész évben. A Tisza-tónál viszont nem feltétlenül van értelme nyitva tartani főszezonon kívül egy étteremtulajdonos szerint.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168