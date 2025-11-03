Nagy Márton: „Jön a fix kamatozású hitel a turizmusban”

Nagy Márton a turizmus fejlesztése érdekében bejelentette, hogy pénz állhat a turizmus szolgáltatóinak a portájára – amennyiben igénybe veszik a kedvező lehetőséget. Mint Facebook-oldalán írja:

„Újabb lépés a turizmus fejlesztésében! A kormány egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára – a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül!

Minden bizonnyal jól jön a kedvező lehetőség, ugyanis a turizmus legfrissebb számai azt mutatják, hogy a belföldi és a külföldi vendégéjszakák száma is növekedett szeptemberben tavalyhoz képest, de igazából kizárólag a külföldieknek köszönhetően közölhetett pozitív eredményt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a szeptemberi állapotokról. A hivatalos közlés szerint összesen 6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el Magyarországon, a vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.