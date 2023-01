Nagy Márton nagy ötlete: adják át az önkormányzatok a fürdőiket

Átvenné az állam az önkormányzatok fürdőit, ezt Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter szeretné elérni a telex szerint. A lap szerint azzal az indokkal, hogy az amúgy is sanyargatott önkormányzatoknak nincsen elég pénzük a fürdők energiaszámlájára. Állítóleg a koncesszióba adás is felmerült az átvétel utánra.

Megint egy lenyúlás készülődik. Fotó: Depositphotos

A portál utal rá, hogy a fővárosi fürdők elég szépen muzsikálnak, köréjük sok más vendéglátási funkció is felépült és pénzt hoz. A vidéki fürdők viszont eléggé szenvednek. A korábbi központi támogatásokból sok, eleve nehezen fenntartható fürdő is épült, az utóbbi években pedig a Covid is megtépázta őket. Valójában kicsit még a 2022-es év is járványidőszak volt, de a budapesti, kiemelt turisztikai jelentőségű fürdők, részben a forint gyengülése miatt is, vonzóbbá váltak.

Kapcsolódó cikk Taccsra tette a fürdőket a rezsidémon - sorozatos bezárások jöhetnek Több létesítmény is lehúzhatja a rolót, legalábbis átmenetileg, köztük nagyobbak is.

A Telex értesülései szerint a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nevével fémjelzett növekedési és versenyképességi kabinet most azon tanakodik, miképpen lehetne kisajátítani a nagyrészt önkormányzati tulajdonban levő fürdőket.

Egy munkaanyag ugyanis azt taglalja, hogy a Covid, majd az energiaválság nyomán olyan nehéz finanszírozási és működési problémák jelentkeztek a közfürdőknél és a gyógyfürdőknél, hogy „érdemes lenne újragondolni a fürdők tulajdoni viszonyait”.