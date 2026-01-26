2p

Turizmus Légiipar Románia Wizz Air

Naponta repülhetünk eredeti brassóit enni március végétől

mfor.hu

Zöldmezős repülőtérre.

Március 31-étől kezdődően naponta üzemelteti a Brassó-Budapest repülőjáratát a Wizz Air légitársaság – közölte hétfőn a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér.

A Székelyföldet is kiszolgáló brassói repülőtér Facebook-oldalán azt írta, hogy a diszkont légitársaság március 31-étől kezdődően a jelenlegi heti négy helyett a hét minden napján indít repülőgépet az erdélyi városból a magyar fővárosba.

A Wizz Air 2024. július 2-án indította el a Budapest és Brassó közötti járatot, mely rövid idő alatt a Székelyföldhöz közeli légi kikötő egyik legnépszerűbb járata lett. Tavaly októbertől a korábbi heti három útról heti négyre növelték a gyakoriságát.

A dél-erdélyi repülőtér hétfőn közölte, hogy január 28-ától Rómába is indít járatot heti három felszállással. Június elsejétől pedig a Nürnbergbe tartó járat is többször, heti hat alkalommal közlekedik.

Adrian Vestea, a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőteret fenntartó Brassó megyei önkormányzat elnöke január elején jelentette be, hogy a legújabb erdélyi légikikötő 2025-ben az előző évhez képest 48 százalékkal növelte utasforgalmát, tavaly 337 353 utast regisztrált. Hangsúlyozta, hogy az üzemeltetők bizakodva kezdik a 2026-os évet, mert a brassói létesítmény beváltotta a hozzá fűzött reményeket: folyamatosan nő az utaslétszám, folytatódik a bővítés.

A Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér 2023 júniusában nyílt meg Románia első olyan légikikötőjeként, amely a rendszerváltás után, zöldmezős beruházásként valósult meg. Létrejöttét a székelyföldi önkormányzatok is támogatták, hangsúlyozva, hogy ez a tömbmagyar régiót is bekapcsolja a nemzetközi körforgásba. Az üzemeltetők középtávon évi egymillió utasra számítanak.

(MTI)

