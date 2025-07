Ne csak a nyárról szóljon a Balaton – sportos vállalást tettek

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Vadnai Jonatán, aki Balatonfüreden született, lassan húsz éve vitorlázik a tavon, télen-nyáron a hajójával szeli a habokat, azt mondta, nagy megtiszteltetés, hogy a Balatont nemzetközi vizeken is népszerűsítheti.

Princzinger Péter, a VisitBalaton365 Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: szervezetük legfőbb célja a négyévszakos Balaton népszerűsítése Magyarországon és külföldön, valamint a balatoni turisztikai szolgáltatók támogatása a négyévszakossá válás során. Azt is hozzátette: minden fontos társadalmi célhoz hozzáillő arcok kellenek, lehetőleg tehetséges fiatalok, akikre van miért büszkének lenni, ezért választották most Vadnai Jonatán olimpiai vitorlázót.

A Balaton négyévszakos sport- és élményközpontú népszerűsítésében vállal szerepet Vadnai Jonatán olimpiai vitorlázó, jelentették be kedd délután Balatonfüreden a sportoló, a Magyar Vitorlás Szövetség és a VisitBalaton365 Nonprofit Kft. közös sajtóeseményén, ahol egyúttal alá is írták az esemény szereplői az erről szóló megállapodást.

A VisitBalaton365 legfőbb célja a négyévszakos Balaton népszerűsítése - Vadnai Jonatán olimpiai vitorlázó is besegít.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!