Turizmus belföldi turizmus Budapest

Nem a csoda, hanem az időjárás segítette februárban a turizmust

Vég Márton
Ez a jó a statisztikában: mivel tavaly februárban hideg volt, ezért idén februárban könnyű volt jobb számokat produkálni. Amerikából is egyre többen jönnek Budapestre.

Továbbra sem a turizmuson múlik a hazai gazdaság vergődése, derül ki Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból. A február hagyományosan gyenge hónap a turizmusban, de azért jó országos átlagot produkált az ágazat.

Mint azt lapunk is megírta: 2026 februárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

Februárban is sokan jelentkeztek be a szállásokra
A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. 

Az 509 ezer belföldi vendég közel 1,1 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 407 ezer vendéget és 859 ezer vendégéjszakát regisztráltak. A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 559 ezer külföldi vendég közel 1,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 390 ezer vendéget és 971 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

Meglepetést jelent, hogy hosszú idő után nem a külföldi vendégforgalom húzta az ágazatot, bár körükben is számottevő, 4,2 százalékos bővülés következett be úgy a vendégek, mint a vendégéjszakák számát tekintve. A külföldi vendégforgalom emelkedése a téli időszakban azért is pozitívum, mert jelzi, hogy az ágazat az év egészében hozzá tud járulni a gazdasági növekedéshez, hazánk turisztikai vonzereje nem csak a nyári időszakhoz kötődik

- reagált az adatokra Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

Szerinte a küldő régiók esetében eltérő folyamatokat láthatunk. A bővülést elsősorban Észak-Amerika húzta, 16,1 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma, azzal együtt is, hogy a közvetlen légijáratok még csak a következő hónapokban indulnak. Mérséklődött ezzel szemben (5 százalékkal) az ázsiai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma, amelyben a magas bázis is szerepet játszhatott.

Az európai vendégéjszakák száma 4,6 százalékkal emelkedett februárban. Ezen belül azonban eltérő folyamatok látszódnak szerinte: a szomszédos országokból, illetve az olyan fontos küldő országokból, mint Csehországból vagy Németországból érkező vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma visszaesett kismértékben, amelyet ugyanakkor ellensúlyozott az olasz, a spanyol, a holland vagy a francia vendégforgalom dinamikus bővülése.

A belföldi vendégek száma 4,9, míg az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékos növekedést mutatott, amely egyben azt is jelenti, hogy hosszú idő után nőtt az átlagos tartózkodási idő a szálláshelyeken, amely folyamat fennmaradása mindenképpen pozitív lenne

- fogalmazott Molnár Dániel.

Az MGFÜ elemzője úgy látja: a belföldi vendégforgalmat a jövedelmi helyzet javulása, illetve a kedvező időjárás is támogathatta, a hideg január után a február meglehetősen enyhe volt. Ez tényleg így van, tavaly februárban nagyon hideg volt: a 2025-ös február átlagosan közel 8 Celsius-fokkal volt hidegebb az évszázados (meleg)rekordot hozó 2024-esnél, és az előző tíz év átlagától is bő három fokkal elmaradt. 

Az elemző felhívta a figyelmet: a belföldi forgalom húzóereje miatt a növekedés regionálisan is eloszlott. Csak Sopron-Fertő és Tokaj és Nyíregyháza turisztikai régiókban csökkent éves bázison a vendégéjszakák száma, előbbi esetében a belföldi, míg utóbbi esetében a külföldi forgalom maradt el jelentősen a tavalyitól. A legnagyobb, 25 százalék feletti bővülést Pécs-Villány turisztikai térség ért el, ami teljes mértékben a belföldi kereslet eredménye.

Budapest a gyengébb külföldi bővülés ellenére is átlag feletti növekedést mutatott februárban, miközben a Balaton is kiemelten népszerű volt: a vendégéjszakák száma 7,8 százalékkal nőtt egy év alatt, amely januárhoz hasonlóan a külföldi vendégforgalom élénkülésének következménye volt.

Mindez persze szép pénzt is termelt az ágazat vállalkozóinak. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 61,8 milliárd forint volt, folyó áron 3,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorlatilag megismételte a januári közleményét. A gazdasági tárca szerint Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik. Céljuk pedig, hogy tovább növeljék a turisztikai ágazat versenyképességét és az ország nemzetközi vonzerejét.

