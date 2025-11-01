Nem csak télen lehet élmény ez a karintiai síparadicsom

A nem túl nagy kiterjedésű, ám legmélyebb pontján akár 33 méter mély Turrachi-tó (Turracher See) partján létesült szálloda négy év múlva ünnepli a 100. születésnapját. A Hochschober olyan felfedezésre invitáló rejtekhely, mely megjelenésével és egyedülálló kínálatával is kiemelkedik nemcsak a környék, de Ausztria szálláshelyei közül is. Kína torony, törökfürdő, teaszertartás, „tó a tóban”, időzített táplálkozás, 70-féle masszázs és kezelés – hogy elöljáróban csak pár lehetőséget villantsunk fel kulcsszavakban.

A Hotel Hochschober 4 csillag superior szálloda a hegyek ölelésében, a Turrachi-tó partján bújik meg

Fotó: Hotel Hochschober

A Turrachi-tó két osztrák tartomány, Karintia és Stájerország határán, a csodálatos, lankás hegyvonulatokból álló Nockberge (Nock-hegység) egyik fennsíkján, 1763 m tengerszint feletti magasságban, fenyőerdők közepette található. A Turrachi fennsíkot (Turracher Höhe) festői alpesi legelők és vadregényes völgyek jellemzik, s itt található három, impozáns festői hegyi tó is: a már említett Turracher See, a Fekete-tó (Schwarzsee), és a Zöld-tó (Grünsee). A három tó közül a Turrachi tó a legnagyobb a környező vidéken, partján Ausztria legnagyobb egybefüggő cirbolyafenyő erdejével. A cirbolyafenyőből készült pálinka a környéken szinte bárhol megtalálható, mi a felvonónál található hüttében kóstoltuk meg.

A három, impozáns festői hegyi tó

Fotó: Hotel Hochschober

Mi a síszezon kezdete előtt jártunk ezen a csodálatos vidéken, de nem nehéz elképzelni, hogy a Turrachi-tavat télen tömör jégfelület borítja, sífutópályák és téli túraútvonalak futnak át rajta, míg nyáron a tóban való fürdőzés jelent felüdülést.

Egyébként egyre több vendég keresi fel Karintiát, mert a klímaváltozás ellenére nincs hőség a hegyekben, így nyáron is kellemes a hőmérséklet.

Kis fogadóból 4 csillag superior hotel

A ma már évi 57 ezer vendégéjszakát számláló hotel története 1929-re nyúlik vissza, amikor a Leeb házaspár az idilli tájat felismerve egy kisebb fogadót létesített itt, Turrachon. Ők fogalmazták meg a ma is aktuális Hochschober filozófiát: az elbűvölő természeti tájban egy meghitt hangulatú és jó közérzetet biztosító légkör megteremtése vendégeik számára.

„Mivel a kis fogadót alapító nagyszüleim egyetlen, 18 éves fia elhunyt a háborúban, édesapámat 1951-ben örökbefogadta a Leeb házaspár. A brit megszállók hazatérte után pedig megkezdődtek a fejlesztések. Szüleim az évek során ugyanis bejárták a nagyvilágot, és az onnan merített ötleteket megvalósították itt, a Turrach-i tó partján” – mesélte Karin Leeb, aki férjével együtt 20 éve vette át a szálloda vezetését, s döntöttek úgy, hogy ők is folytatják a szálloda fejlesztését, ahogy elődeik tették.

Esti fényekben a hotel, előtérben a Kína torony

Fotó: Hotel Hochschober

Így készült el Karin Leeb édesanyjának kezdeményezésére1998-ban az egyedülálló törökfürdő (hamam), majd 2005-ben az Alpok egyetlen, autentikus kínai építménye, a Kína-torony, melyek építésénél távol-keleti szakértőket vontak be. Mai napig ötletgazdagság és előremutató gondolkodás jellemzi a harmadik generációs tulajdonosokat, céljuk, hogy egyedülálló és felejthetetlen élményeket nyújtsanak az ide látogatóknak szabadságuk idejére. Ennek köszönhető az négy kultúrkör ötvözése és kínálata a hotel mindennapjaiban.

Négy kultúrkör találkozása Karintiában

Az első az északi élményvilág, amely a hideg és meleg váltakozásának játékában rejlik a panoráma-, a bio-, és a fűszeres szauna, továbbá a Kelta-kályha és a kültéri cirbolyafenyő-szauna kínálatával.

A hideg és meleg váltakozásának játékában

Fotó: Hotel Hochschober

A második a mediterrán élményvilág: ez a szálloda 5 ezer négyzetméteres Kristall spa & wellnessrészlegével valósul meg, ahol számtalan kezelés mellett a szálloda három melegített vizű pezsgőfürdőjében lehet lubickolni. Ezek egyben az Alpok legmagasabban fekvő kültéri medencéi.

Fantasztikus elmerülni a Turrachi tóból leválasztott, 28-30 C fokra melegített „Seebad-ban” is, (Tófürdő), amely alul nyitott. Három méter mélységig rozsdamentes acél pontonok határolják körbe minden oldalról, itt van elrejtve a fűtés, melyhez a környezetbarát energiát a helyi biomassza fűtőművéből nyerik. Mivel a meleg víz fajsúlya miatt a hideg víz tetején lebeg, igy a tó felületén lévő víz mindig kellemes és egész évben felejthetetlen élményt nyújt.

Tófürdő télen-nyáron

Fotó: Hotel Hochschober

A harmadik kultúrkör az orientális élményvilág. Ezt a hamam, az Alpok egyetlen autentikus török fürdőháza biztosítja, ahol az 1001 éjszaka mesés világában élvezhetjük a Kelet fürdőkultúráját.

A törökfürdő, a hamam egészen különleges élményt nyújt

Fotó: Hotel Hochschober

A negyedik, távol-keleti élményvilágot pedig az Alpokban szintén egyedülálló Kína toronyban élvezhetjük a jóga, a kínai masszázsok és a különleges teaszertartások alkalmával. A 2005-ben átadott autentikus, négy emeletes kínai építészeti remekmű egy kínai építész bevonásával létesült, berendezése is Kínából származik.

Az Alpokban szintén egyedülálló Kína torony – kívülről

Fotó: Hotel Hochschober

És belülről – a Kína torony legfelső szintjén a teaszalonban mindenki kikeverheti a saját teáját

Fotó: Hotel Hochschober

Az emeletek jelöléséhez a kínai számelmélet számjegyeit választották, amelyeknek pozitív erejük van és különleges szerencsét jelképeznek (a négy emelet jelölései: 9, 8, 6, 1). Legfelső szintjén „A szép teaház a hegyen” nevű kínai teázó különleges teákat kínál, csodálatos kilátással a Turrachi tóra. A „Gong Fu Cha” csendes kínai teaszertartásán a szállodavendégek naponta saját maguk készíthetik el teájukat.

A hotel napi aktuális programkínálatát a recepciónál található német és angol nyelvű „Turracher Kurier” hírmondóban teszi közzé, melyben részben ingyenes – például vezetett gyalogtúra, esti zenés programok, jógaóra, kínai teaszertartás –, részben fizetett ajánlatok, mint masszázsok vagy kozmetikai kezelések szerepelnek.

Gasztro-csúcs: Alpok-Adria konyha

A kimagasló minőségű gasztronómiához három ország – Ausztria, Szlovénia és Olaszország – konyháját ötvözik, fókuszban az egészséges táplálkozással. A Hotel Hochschober Ausztria első szállodája, amely több mint 10 éve kínál vegán, és 2 éve vegetáriánus alternatívákat az étkezésekhez. A gluténmentes, vagy laktózmentes ételek szintén regionális és szezonális alapanyagokból készülnek.

A panoráma étteremben vasárnap reggelenként hárfaművész játszik, és a felkínált pezsgőből bárki összeállíthat egy mimóza koktélt is akár

Fotó: Hotel Hochschober

A szállodavendégek egyébként 2024 júniusától, ha igénylik, 16:8-as ritmusban is étkezhetnek, hogy felszabadult energiáikat a test a regenerációra tudják fordítani. Az is különlegesség, hogy vasárnaponként a fantasztikus választékú reggelit élő, csodálatos hárfazenei aláfestéssel tudjuk elfogyasztani. A nap folyamán a büféebédet otthonosan, akár fürdőköpenyben is bekaphatjuk, ám a többfogásos gourmetvacsorának meg kell adni a módját.

„30 évvel ezelőtt a családunk egy burgenlandi szőlőültetvényt vásárolt, az ott szüreltelt termésből készül a hotel pezsgője, amit a most 18 éves Júlia lányunk után neveztünk el Júlia-pezsgőre. A közeli Grünsee tóban egy speciális széfben 500 palackot érlelünk 2021 óta, amit 2029-ben, a hotel 100 éves születésnapján fogunk kinyitni. Mivel fiúnk, Daniel nem kedveli a bort, inkább a ginre esküszik, így róla a kamillával kevert Gin Daniels-et neveztük el” – avat be további érdekességekbe Karin Leeb és férje, Martin Klein hoteltulajdonosok.

A szálloda további specialitása a „korai érkezés és késői távozás” lehetősége. Ez annyit jelent, hogy már déli 12 órától megérkezhetünk – ha a szoba kész, be is csekkolhatunk –, és minden esetben ebédelhetünk. Kései távozás esetén a kijelentkezés után, szintén lehetséges az ebéd elfogyasztása vagy a wellnessrészleg használata.

Az Alpok magasabb részein már le is esett az első hó. Nemsokára Turrachon is jön a tél, ahol számtalan pálya várja a síelőket, szánkózókat és sífutókat

Fotó: Hotel Hochschober

Itt még tartja magát a hóhatár

A Turrachi fennsíkon a síelőket kifogástalanul rendben tartott, széles sípályák várják. A 1800 és 2205 méter közötti magasságnak köszönhetően a síterület garantáltan hóbiztos, így a november végétől május elejéig tartó téli síszezon idején a vidék a téli sportok szerelmeseinek paradicsoma. Összesen 16 sífelvonó, valamint 43 kilométer, 100 százalékos hóbiztonságú sípálya, 4 sífutópálya áll a síelők és snowboardosok rendelkezésére.

A síelőket kifogástalanul rendben tartott, széles sípályák várják

Fotó: Hotel Hochschober

A síelésen kívül a vidék kiválóan alkalmas sífutásra, és egyben a téli gyalog-, és hótalpas túrák központja is. A befagyott Turrachi-tó télen összeköti a partokat, sőt, egyben jégpálya és sífutópálya is. A szállodától gyalogtávolságra található a „Panoramabahn” (hegyi felvonó) a síiskolához, vagy a Kornockbahnhoz pedig transzfer közlekedik. Természetesen a Nocky Flitzer-t”, az egész évben üzemelő ródlipályát is érdemes kipróbálni. Éles kanyarok a cirbolyafenyőerdőben, körívek, hullámpályák és ugratók jellemzik – és elmondhatjuk, hogy az összesen 1,6 kilométer hosszú ródlipálya egyedülálló élményt nyújtott számunkra!