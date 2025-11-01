8p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Turizmus Ausztria

Nem csak télen lehet élmény ez a karintiai síparadicsom

mfor.hu

Mindössze pár órányi autóútra Budapesttől, az osztrák Karintia tartományban egyedülálló természeti táj várja a töltődésre vágyókat. Úticélunk ezúttal az álomszép Turrachi fennsíkon csillogó tó és környéke, ahol az Alpokban is egyedülálló búvóhely várja mind a pihenni vágyókat, mint az aktív pihenés szerelmeseit: ez a 4 csillag superior Hotel Hochschober, amely felettébb különleges élményekben részesíti vendégeit. Aki síel, nagyra értékeli, hogy pályaszállásról van szó, de egész évben is remek élményeket kínál a vidék.    

A nem túl nagy kiterjedésű, ám legmélyebb pontján akár 33 méter mély Turrachi-tó (Turracher See) partján létesült szálloda négy év múlva ünnepli a 100. születésnapját. A Hochschober olyan felfedezésre invitáló rejtekhely, mely megjelenésével és egyedülálló kínálatával is kiemelkedik nemcsak a környék, de Ausztria szálláshelyei közül is. Kína torony, törökfürdő, teaszertartás, „tó a tóban”, időzített táplálkozás, 70-féle masszázs és kezelés – hogy elöljáróban csak pár lehetőséget villantsunk fel kulcsszavakban.

A Hotel Hochschober 4 csillag superior szálloda a hegyek ölelésében, a Turrachi-tó partján bújik meg
A Hotel Hochschober 4 csillag superior szálloda a hegyek ölelésében, a Turrachi-tó partján bújik meg
Fotó: Hotel Hochschober

A Turrachi-tó két osztrák tartomány, Karintia és Stájerország határán, a csodálatos, lankás hegyvonulatokból álló Nockberge (Nock-hegység) egyik fennsíkján, 1763 m tengerszint feletti magasságban, fenyőerdők közepette található. A Turrachi fennsíkot (Turracher Höhe) festői alpesi legelők és vadregényes völgyek jellemzik, s itt található három, impozáns festői hegyi tó is: a már említett Turracher See, a Fekete-tó (Schwarzsee), és a Zöld-tó (Grünsee). A három tó közül a Turrachi tó a legnagyobb a környező vidéken, partján Ausztria legnagyobb egybefüggő cirbolyafenyő erdejével. A cirbolyafenyőből készült pálinka a környéken szinte bárhol megtalálható, mi a felvonónál található hüttében kóstoltuk meg.

A három, impozáns festői hegyi tó
A három, impozáns festői hegyi tó
Fotó: Hotel Hochschober

Mi a síszezon kezdete előtt jártunk ezen a csodálatos vidéken, de nem nehéz elképzelni, hogy a Turrachi-tavat télen tömör jégfelület borítja, sífutópályák és téli túraútvonalak futnak át rajta, míg nyáron a tóban való fürdőzés jelent felüdülést.

Egyébként egyre több vendég keresi fel Karintiát, mert a klímaváltozás ellenére nincs hőség a hegyekben, így nyáron is kellemes a hőmérséklet.

Kis fogadóból 4 csillag superior hotel

A ma már évi 57 ezer vendégéjszakát számláló hotel története 1929-re nyúlik vissza, amikor a Leeb házaspár az idilli tájat felismerve egy kisebb fogadót létesített itt, Turrachon. Ők fogalmazták meg a ma is aktuális Hochschober filozófiát: az elbűvölő természeti tájban egy meghitt hangulatú és jó közérzetet biztosító légkör megteremtése vendégeik számára.

„Mivel a kis fogadót alapító nagyszüleim egyetlen, 18 éves fia elhunyt a háborúban, édesapámat 1951-ben örökbefogadta a Leeb házaspár. A brit megszállók hazatérte után pedig megkezdődtek a fejlesztések. Szüleim az évek során ugyanis bejárták a nagyvilágot, és az onnan merített ötleteket megvalósították itt, a Turrach-i tó partján” – mesélte Karin Leeb, aki férjével együtt 20 éve vette át a szálloda vezetését, s döntöttek úgy, hogy ők is folytatják a szálloda fejlesztését, ahogy elődeik tették.

Esti fényekben a hotel, előtérben a Kína torony
Esti fényekben a hotel, előtérben a Kína torony
Fotó: Hotel Hochschober

Így készült el Karin Leeb édesanyjának kezdeményezésére1998-ban az egyedülálló törökfürdő (hamam), majd 2005-ben az Alpok egyetlen, autentikus kínai építménye, a Kína-torony, melyek építésénél távol-keleti szakértőket vontak be. Mai napig ötletgazdagság és előremutató gondolkodás jellemzi a harmadik generációs tulajdonosokat, céljuk, hogy egyedülálló és felejthetetlen élményeket nyújtsanak az ide látogatóknak szabadságuk idejére. Ennek köszönhető az négy kultúrkör ötvözése és kínálata a hotel mindennapjaiban.

Négy kultúrkör találkozása Karintiában

Az első az északi élményvilág, amely a hideg és meleg váltakozásának játékában rejlik a panoráma-, a bio-, és a fűszeres szauna, továbbá a Kelta-kályha és a kültéri cirbolyafenyő-szauna kínálatával.

A hideg és meleg váltakozásának játékában
A hideg és meleg váltakozásának játékában
Fotó: Hotel Hochschober

A második a mediterrán élményvilág: ez a szálloda 5 ezer négyzetméteres Kristall spa & wellnessrészlegével valósul meg, ahol számtalan kezelés mellett a szálloda három melegített vizű pezsgőfürdőjében lehet lubickolni. Ezek egyben az Alpok legmagasabban fekvő kültéri medencéi.

Fantasztikus elmerülni a Turrachi tóból leválasztott, 28-30 C fokra melegített „Seebad-ban” is, (Tófürdő), amely alul nyitott. Három méter mélységig rozsdamentes acél pontonok határolják körbe minden oldalról, itt van elrejtve a fűtés, melyhez a környezetbarát energiát a helyi biomassza fűtőművéből nyerik. Mivel a meleg víz fajsúlya miatt a hideg víz tetején lebeg, igy a tó felületén lévő víz mindig kellemes és egész évben felejthetetlen élményt nyújt. 

Tófürdő télen-nyáron
Tófürdő télen-nyáron
Fotó: Hotel Hochschober

A harmadik kultúrkör az orientális élményvilág. Ezt a hamam, az Alpok egyetlen autentikus török fürdőháza biztosítja, ahol az 1001 éjszaka mesés világában élvezhetjük a Kelet fürdőkultúráját.

A törökfürdő, a hamam egészen különleges élményt nyújt
A törökfürdő, a hamam egészen különleges élményt nyújt
Fotó: Hotel Hochschober

A negyedik, távol-keleti élményvilágot pedig az Alpokban szintén egyedülálló Kína toronyban élvezhetjük a jóga, a kínai masszázsok és a különleges teaszertartások alkalmával. A 2005-ben átadott autentikus, négy emeletes kínai építészeti remekmű egy kínai építész bevonásával létesült, berendezése is Kínából származik.

Az Alpokban szintén egyedülálló Kína torony – kívülről
Az Alpokban szintén egyedülálló Kína torony – kívülről
Fotó: Hotel Hochschober

És belülről – a Kína torony legfelső szintjén a teaszalonban mindenki kikeverheti a saját teáját
És belülről – a Kína torony legfelső szintjén a teaszalonban mindenki kikeverheti a saját teáját
Fotó: Hotel Hochschober

Az emeletek jelöléséhez a kínai számelmélet számjegyeit választották, amelyeknek pozitív erejük van és különleges szerencsét jelképeznek (a négy emelet jelölései: 9, 8, 6, 1). Legfelső szintjén „A szép teaház a hegyen” nevű kínai teázó különleges teákat kínál, csodálatos kilátással a Turrachi tóra. A „Gong Fu Cha” csendes kínai teaszertartásán a szállodavendégek naponta saját maguk készíthetik el teájukat.

A hotel napi aktuális programkínálatát a recepciónál található német és angol nyelvű „Turracher Kurier” hírmondóban teszi közzé, melyben részben ingyenes – például vezetett gyalogtúra, esti zenés programok, jógaóra, kínai teaszertartás –, részben fizetett ajánlatok, mint masszázsok vagy kozmetikai kezelések szerepelnek.

Gasztro-csúcs: Alpok-Adria konyha

A kimagasló minőségű gasztronómiához három ország – Ausztria, Szlovénia és Olaszország – konyháját ötvözik, fókuszban az egészséges táplálkozással. A Hotel Hochschober Ausztria első szállodája, amely több mint 10 éve kínál vegán, és 2 éve vegetáriánus alternatívákat az étkezésekhez. A gluténmentes, vagy laktózmentes ételek szintén regionális és szezonális alapanyagokból készülnek. 

A panoráma étteremben vasárnap reggelenként hárfaművész játszik, és a felkínált pezsgőből bárki összeállíthat egy mimóza koktélt is akár
A panoráma étteremben vasárnap reggelenként hárfaművész játszik, és a felkínált pezsgőből bárki összeállíthat egy mimóza koktélt is akár
Fotó: Hotel Hochschober

A szállodavendégek egyébként 2024 júniusától, ha igénylik, 16:8-as ritmusban is étkezhetnek, hogy felszabadult energiáikat a test a regenerációra tudják fordítani. Az is különlegesség, hogy vasárnaponként a fantasztikus választékú reggelit élő, csodálatos hárfazenei aláfestéssel tudjuk elfogyasztani. A nap folyamán a büféebédet otthonosan, akár fürdőköpenyben is bekaphatjuk, ám a többfogásos gourmetvacsorának meg kell adni a módját.

„30 évvel ezelőtt a családunk egy burgenlandi szőlőültetvényt vásárolt, az ott szüreltelt termésből készül a hotel pezsgője, amit a most 18 éves Júlia lányunk után neveztünk el Júlia-pezsgőre. A közeli Grünsee tóban egy speciális széfben 500 palackot érlelünk 2021 óta, amit 2029-ben, a hotel 100 éves születésnapján fogunk kinyitni. Mivel fiúnk, Daniel nem kedveli a bort, inkább a ginre esküszik, így róla a kamillával kevert Gin Daniels-et neveztük el” – avat be további érdekességekbe Karin Leeb és férje, Martin Klein hoteltulajdonosok.

A szálloda további specialitása a „korai érkezés és késői távozás” lehetősége. Ez annyit jelent, hogy már déli 12 órától megérkezhetünk – ha a szoba kész, be is csekkolhatunk –, és minden esetben ebédelhetünk. Kései távozás esetén a kijelentkezés után, szintén lehetséges az ebéd elfogyasztása vagy a wellnessrészleg használata.

Az Alpok magasabb részein már le is esett az első hó. Nemsokára Turrachon is jön a tél, ahol számtalan pálya várja a síelőket, szánkózókat és sífutókat
Az Alpok magasabb részein már le is esett az első hó. Nemsokára Turrachon is jön a tél, ahol számtalan pálya várja a síelőket, szánkózókat és sífutókat
Fotó: Hotel Hochschober

Itt még tartja magát a hóhatár

A Turrachi fennsíkon a síelőket kifogástalanul rendben tartott, széles sípályák várják. A 1800 és 2205 méter közötti magasságnak köszönhetően a síterület garantáltan hóbiztos, így a november végétől május elejéig tartó téli síszezon idején a vidék a téli sportok szerelmeseinek paradicsoma. Összesen 16 sífelvonó, valamint 43 kilométer, 100 százalékos hóbiztonságú sípálya, 4 sífutópálya áll a síelők és snowboardosok rendelkezésére.

A síelőket kifogástalanul rendben tartott, széles sípályák várják
A síelőket kifogástalanul rendben tartott, széles sípályák várják
Fotó: Hotel Hochschober

A síelésen kívül a vidék kiválóan alkalmas sífutásra, és egyben a téli gyalog-, és hótalpas túrák központja is. A befagyott Turrachi-tó télen összeköti a partokat, sőt, egyben jégpálya és sífutópálya is. A szállodától gyalogtávolságra található a „Panoramabahn” (hegyi felvonó) a síiskolához, vagy a Kornockbahnhoz pedig transzfer közlekedik. Természetesen a Nocky Flitzer-t”, az egész évben üzemelő ródlipályát is érdemes kipróbálni. Éles kanyarok a cirbolyafenyőerdőben, körívek, hullámpályák és ugratók jellemzik – és elmondhatjuk, hogy az összesen 1,6 kilométer hosszú ródlipálya egyedülálló élményt nyújtott számunkra!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egy nagy pozitívuma biztosan volt október 23-nak

Egy nagy pozitívuma biztosan volt október 23-nak

Az októberi négynapos pihenő idején rekordszámú, 317 ezer vendég 611 ezer vendégéjszakát töltött hazai tájakon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint – közölte a Visit Hungar ypénteken.

Bulinegyed nélkül még a stagnáló GDP sem jönne össze

Bulinegyed nélkül még a stagnáló GDP sem jönne össze?

Sokat köszönhet a kormány a budapesti turizmusnak.

Segített a vénasszonyok nyara a turizmusnak szeptemberben

Segített a vénasszonyok nyara, meg a kevesebb árvíz a turizmusnak szeptemberben

2025 szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd?

Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd?

Egy távoli országba megy.

Költözzünk be egy börtönbe!

Budapest, Balaton, Parlament, Operaház, Várnegyed, Bazilika, esetleg romkocsma, kivilágos virradatig. Ezek a szinte kötelező turisztikai látnivalók Magyarországon. De az utóbbi években – mind a belföldiek, mind a külföldiek számára – új, turistáknak szóló programok, szolgáltatások születtek. Ezekből szemezgettünk.

Vidéki turizmus: a mangán, az őskarszt és a kristály világában jártunk

Őszi kirándulási tippnek is kiváló, ha a Bakony kevésbé ismert tájain kalandozunk. Geológiai csoda, hajdani mangánbánya, kristálybirodalom és gyógynövénykert tárul elénk olyan falvakban, ahol ritkán jár budapesti vagy éppen debreceni lakos. Pedig érdemes felfedezni az ismert, balatoni úticélokon kívül Veszprém megye alábbi nevezetességeit is.

Minél olcsóbb szállást keresnek a magyarok

Minél olcsóbb szállást keresnek a magyarok

70 ezer forint alatt.

Balaton

Bezár-e a bazár a Balatonnál az idény végén? Utánajártunk

Van, ahol bezárnak a szállodák és éttermek az idény végeztével, és van, ahol nem. A Balatonnál például egyre több vendéglátóegység üzemel egész évben. A Tisza-tónál viszont nem feltétlenül van értelme nyitva tartani főszezonon kívül egy étteremtulajdonos szerint.

A Balaton és a Velencei-tó medrében is sétálni lehet

A Balaton és a Velencei-tó medrében is sétálni lehet

A Velencei-tóhoz sem lesz kegyes az időjárás.

Nemzetközi turisztikai csúcskonferencia lesz Budapesten

Nemzetközi turisztikai csúcskonferencia lesz Budapesten

Október 14-15. között rendezik Budapesten a turisztikai szakma csúcstalálkozóját, a Tourism Summit nemzetközi konferenciát – közölte a szervező Visit Hungary.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168