Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Turizmus belföldi turizmus Turizmus

Nem egy éjszakára vágynak a SZÉP-kártyások

mfor.hu

A Szallas.hu adatai szerint a SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán. A SZÉP-kártyás fizetést választóknál a hotel a legvonzóbb szállástípus a foglalások 40 százalékával, és szállásfoglalásaik 82 százaléka 1-3 éjszakára szól. Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták. 

Hosszabb időre foglalnak a SZÉP-kártyát használó vendégek  – derült ki a Szallas.hu adataiból. Az idei éves összehasonlításban SZÉP kártyától függetlenül is az 1–2 éjszakás utak dominálnak, de a SZÉP-kártyát használóknál 31,4 százalékkal kevesebb az egynapos foglalások aránya, mint a SZÉP-kártyát nem használók körében. 

„A 3 éjszakás tartózkodások aránya azonban 23,5 százalékkal magasabb a SZÉP-kártyásoknál” – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Nyárra és őszre a legtöbb SZÉP-kártyás 2-3 éjszakára foglal, míg télre és tavaszra a 2 éjszakásból és az 1 éjszakás foglalásból van a legtöbb. Ezzel szemben a SZÉP-kártyát nem használók esetében az őszi időszakot leszámítva mindig az egyéjszakás foglalás aránya a legtöbb, amit a kétéjszakás követ. Ősszel a kétéjszakás foglalások átveszik a vezetést az egyéjszakásoktól.

Siófok, Eger és Budapest az élen
Siófok, Eger és Budapest az élen
Fotó: Depositphotos

A sajtószóvivő azt is hozzátette, a kártyabirtokosokra továbbá az is igaz, hogy a szállástípusok közül nagyobb arányban választják a hoteleket, mint a SZÉP-kártyát nem használók. A SZÉP-kártyásoknál még a nyári időszakra is a hotel a legkeresettebb szálláskategória, amikor a SZÉP-kártyát nem használóknál az apartmanok kereslete kiugró. Mindezekből az következik, hogy a SZÉP-kártyások kosárértéke magasabb, szemben a SZÉP-kártyát nem használókkal. A 170 ezer forint feletti értékű foglalások aránya a SZÉP-kártyások körében 17 százalék, a SZÉP-kártyát nem használóknál 13 százalék.

Eddig idén a SZÉP-kártyás foglalások 53 százaléka kétfős utazás. A SZÉP-kártyás foglalások további 30 százalékánál gyermek is volt a vendégek között. A kártyabirtokosok szeptember 15-ig megtett foglalásai alapján a legnépszerűbb város Siófok, amit Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula követ. Az adatok szerint a kártyabirtokosok egyértelműen a vízparti vagy a fürdővárosokat keresik. A régiók versenyében idén a Balaton térsége a befutó a SZÉP-kártyások körében, amit Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl követ a dobogón.

Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták. Mindez különösen aktuális most, hiszen a 2024. március 20. és szeptember 20. között jóváírt, még fel nem használt SZÉP-egyenlegekre a kártyaszolgáltató egyszeri 15 százalék díjat számíthat fel, ezért ezeket 2025. szeptember 20-ig érdemes elkölteni.

A Szallas.hu oldalán SZÉP-kártyás fizetést választó vendégek idei kedvenc úti céljai belföldön, az idén megtett foglalások száma alapján:

  1. Siófok
  2. Eger
  3. Budapest
  4. Balatonfüred
  5. Gyula
  6. Hévíz
  7. Miskolc
  8. Hajdúszoboszló
  9. Nyíregyháza
  10. Zalakaros

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új kedvence van a magyar turistáknak

Új kedvence van a magyar turistáknak

Törökország az ITAKA utazásszervező elemzése szerint a kiváló ár-érték arányú, all inclusive nyaralások miatt egyre népszerűbb.

Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

A feladatkör átadásáról később tájékoztatnak.

Bejelentették a Tisza harmadik alelnökét – üzent a turizmusban dolgozó vezetőknek

Aki becsületesen szeretne dolgozni, azzal a jövőben is megtalálják a hangot – mondta Forsthoffer Ágnes.

Csoda történik a magyar erdőkben – most kell kirándulni

A gímszarvasok nászával kezdetét veszi a szarvasbőgés időszaka a magyar erdőkben is – az Agrárminisztérium erdei túrázásra buzdít.

Az Adria volt idén is legnépszerűbb úticél a magyarok körében

Az Adria volt idén is legnépszerűbb úticél a magyarok körében

Idén csak a tengerpartra vágytak a magyarok: Horvátország, Olaszország és Görögország volt a három legnépszerűbb úti cél a nyári hónapokban – derül ki a Bank360.hu oldalán utasbiztosítást kötők adatai alapján készült összesítéséből. A horvát tengerpart előnye azonban csökkent tavaly óta, egyre többen választják Olaszországot. 

Örülhet Karácsony Gergely az állami hivatal közlésének

Örülhet Karácsony Gergely az állami hivatal közlésének

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, közel 8 százalékkal, míg a külföldieké még ennél is jobban, 10 százalékkal.

Pónik, vadásztrófeák meg a lusta asszony rétese

A vidéki turizmusos sorozatunk mostani részében a Völgységben jártunk.

A belföldi szállásfoglalások alapján szerdától hosszú hétvége van

A belföldi szállásfoglalások alapján szerdától hosszú hétvége lesz

Idén augusztus 20-a nem jelent hosszú hétvégét, mégis 58 százalékkal több foglalást rögzítettek erre a napra a Szallas.hu-n, mint az előző szerdára.

Rengeteget költenek a külföldiek Magyarországon

Rengeteget költenek a külföldiek Magyarországon

A csúcshoz képest még kevesebben jönnek, de sokat költenek a külföldi turisták.

Lehangoló képet mutat a magyarok egyik kedvenc turistaparadicsoma

Lehangoló képet mutat a magyarok egyik kedvenc turistaparadicsoma

Olaszországban elégedetlenek a nyári idegenforgalmi szezonnal.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168