Nem marad pénz szállásfejlesztésre – Hatvan több napot is megérdemelne

Lehetne mire költeni a milliárdokat

Némelyek tévesen annak tulajdonítják Hatvan nevét, hogy bár légvonalban 51 kilométerre fekszik Budapesttől, autóval éppen 60-ra. A város nevének eredetét illetően több teória létezik, állítólag egy besenyő szál is szerepet játszott ebben.

A városháza épületében Jagodics Milán kabinetfőnök fogad. Mint mondja, idén 3 milliárd forintot vonnak el a várostól, a központi költségvetésbe. De ők sem tudják, mire fordítják ezt az összeget. Pedig lehetne mire költeni a millliárdokat.

Kapcsolódó cikk Megint fizethetnek az önkormányzatok, mint a katonatiszt A legtöbbet valamiért Kazincbarcika fizethet be.

Az önkormányzatnál maradó pénzek legpraktikusabb felhasználására körkérdést intéztek a közösségi költségvetést illetően a húszezres város lakosságához. Pályáztak is, nem mindig sikerrel, központi forrásokra. A városnál maradó pénz többnyire elmegy fenntartó-karbantartó kiadásokra, miközben felhasználják a város lakosságának ötleteit is. Grund, játszótér, nyilvános wc-k kihelyezése, a Vadaspark szinten tartása tartozik ebbe a körbe.

Vadaspark és kiállítások várják a turistát

Ahhoz, hogy ne egy napra maradjon a turista – vagy akár a MICE vendég – több szállás kellene. Jelenleg néhány panzió nyújt együttesen körülbelül száz szobát., ami kevésnek bizonyul nagyobb csoportok fogadására, konferenciák rendezésére. Nem utolsósorban: Hatvan ipari parkja olyan jelentős vállalkozásoknak ad otthont, mint a Bosch világmárka, vagy a fiatal magyar cégek között a Polcz Food, amelyek szintén fogadnak külföldi tárgyalópartnereket.

Több szállás kellene

Fotó: Albert Péter

Hatvanban akad látnivaló és program bőven: nyáron a strand, amely az utóbbi időben vízicsúszdával, gyermekmedencével bővült, vagy a Vadaspark. A Hatvany Lajos múzeum az elmúlt években országos hírű kiállításoknak adott helyet, mint a Rippl-Rónai-, illetve a Munkácsy-tárlat. Hatvan legalább annyira a Grassalkovichék városa volt, mint Gödöllő. A Hatvany Lajos Múzeum több költözködés után 1996-ban foglalta el helyét az egykori barokk korban épült Serfőző Ház és Vendégfogadóban. Ahogy a prospektus fogalmaz, a 2014 őszén befejezett felújítás és bővítés nyomán a megújult múzeum jelentős mértékben hozzájárult a város kulturális arculatának szjnesítéséhez.

Lesznai Anna ajándékozott sok műtárgyat a múzeumnak

Ami a tematikát illeti, erős a régészeti vonal, a neolitikumtól kezdve a közelmúltig, valamint a látványos néprajzi kiállítás. Hogy miért éppen Hatvany nevét viseli – nos, ehhez csak átvitt értelemben van köze a mai városnak: az intézmény a hetvenes években vette fel Hatvany Lajos nevét, miután a híres mecénás özvegye és unokatestvére, Lesznai Anna jóvoltából számos alkotással gyarapodott a gyűjtemény. A kézműves sörfőzde alapjául egy, a 18. században az épületben működött üzem szolgált, ahol vendégfogadó is működött. Ma a város egyik kedvenc vendéglátó helye, igaz, a sör már nem itt készül.

Erős a régészeti vonal

Fotó: Albert Péter

Közben bekukkantunk a Széchenyi Zsigmond nevét viselő Vadászati Múzeumba is, ahol éppen egy konferencia zajlik. A 2014 tavaszára felújított Grassalkovich kastély ad otthont a múzeum állandó kiállításainak, amely modern, interaktív elemekkel várja a látogatókat.

Fine dining, dödöllével és pörcös sztrapacskával

A város gasztrotérképéből kiemelkedik az Udvarház, amely ezüstös fényben úszó karácsonyi dekor fenyőfákkal fogad. Hétköznap dél van, az étterem tömve – nem külföldiekkel. Az étlap a helyi rusztikus-magyaros stílust fine dininggal ötvözi, vagy inkább a kettő között áll, de emberes adagokkal, nem apró falatkákkal.

Laczik Zsuzsanna húsz éve tulajdonosa az étteremnek, de látni, hogy a pincérek zöme is hosszú évek óta dolgozik itt, a törzsvendégeket ismerősként üdvözlik. A hagyományos fogások is meg vannak egy kicsit csavarva: a palócleves mangalicával, vajbabbal érkezik. A különféle konyhák házasítása mindig felkelti a figyelmet: a BBQ oldalas mellé dödölle a köret. A pörcös sztrapacska ugyanúgy megfér az étlapon, mint a chimichurri szósz. Bár messze a húsvét, a rozmaringos báránycsülök is szerepel a kínálatban, édesburgonya hasábokkal feldobva. A profi honlapon az Udvarház vendéglőnek nevezi magát, ami eleve ritkaság.

A város gasztrotérképéből kiemelkedik az Udvarház

Fotó: Albert Péter

Ahol több mint 1,1 millió ebéd készül

Tőlük egy még nagyobb konyhába megyünk. Fiatalok alapította friss startup vállalkozás a Polcz Food. A számok meglepők: 25 ember készít itt egy év alatt több mint 1,1 millió adag üvegben tárolt, hűtést nem igénylő vacsorát vagy ebédet, amelyekben semmi tartósítószer nincs, glutén-, tej-, tojásmentesek és hozzáadott cukrot sem tartalmaznak, egy évig bárhol elállnak hűtés nélkül. A termékekkel találkozhatunk már a legnagyobb szupermarketekben, de akár drogériákban is. A receptek egy része vegán, figyelnek a különféle mentes diétát követőkre, illetve az ételallergiásokra is.

Az ételek egy hatalmas, patikatisztaságú teremüzemben készülnek, ahol mindenki úgy van beöltözve, mintha egy műtőben lenne. Az egyik fogás marokkói, egy másik indiai ízeket idéz. Különleges választékbővítés ez a készételek piacán: az ő termékeikkel szemben a mélyhűtött ételek hátránya, hogy például nem várják meg egy nyaralóban, mire jövőre odaérkezünk, hiszen kikapcsoljuk a hűtőt, a magyar átlagkonzerveket meg kissé unjuk. Van, aki kórházba viszi be, más munkahelyre a csinos üvegekben tárolt fogásokat. Egyelőre 18 féle ebéd vagy vacsora valamint kétféle desszert rotyog az üstökben, amelyeket hatalmas gépek kavarnak, de jövőre új receptekkel rukkolnak elő.

Hétköznapok bora a Mátra alján

A Mátrai borvidéken vagyunk, borról is szó esik tehát. Külföldön az lenne a természetes, hogy a környékbeli borokat kínálják a helyi éttermekben, Magyarországra ez nem jellemző. Vásárolni persze lehet, ha tudunk róla, hol keressük. A néhány környékbeli borászat között a Nagygombosiba látogatunk, ahol Vicián Károly birtokigazgató megjegyzi: ők elsősorban a hétköznapok borát termelik, amelyek megfizethetők, és akár egy kedd este is ihatók. Több mint ötezer palackot állítanak elő évente és ennyi el is fogy, mind a Merlotból, mind az Irsaiból, meg a rozéból.