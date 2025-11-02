Nem újdonság, az IBUSZ már pontosan száz éve is ezt csinálta

Nehogy azt higgyük, hogy XXI. századi találmányról van szó: az IBUSZ már 1925-ben, azaz pont száz éve orvoskongresszust vezényelt le Budapesten. A meghívottak, az akkori újságcikkek szerint, nagyon jól érezték magukat és kiválónak tartották a Gellért konyháját – no meg a magyar főváros szépségét hirdették, világszerte.

Hivatásturizmusnak is nevezik e turisztikai ágat, amely kifejezetten a szakmai találkozók, konferenciák, kiállítások és motivációs utak szervezésére specializálódott, de mára egyre bővül a tematikus kör. A sikeres tudományos eszmecserék és üzleti kapcsolatépítés mellett ez valójában a fő turisztikai hozadék.

Az ágazatban azért is becsülik az effajta rendezvényeket, mert itt nem a vendég egyéni, kiszámíthatatlan óhaja és aktuális pénzügyi helyzete dönt a költést illetően, hanem adott egy pénzügyi keret, legyen szó húsz emberről vagy több ezerről. Ráadásul az ilyen bevétel előre tervezhető, hiszen nem egyik napról a másikra foglalnak le termeket, kiállítási csarnokokat, szállodai emeleteket.

A MICE turizmus fő megrendelői a vállalatok, szakmai szervezetek, kamarák, oktatási-tudományos intézmények. A konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok keretében speciális szakterületeken belül cserélhetnek tapasztalatot a résztvevők. Mindezt sokoldalú szolgáltatással bíró turisztikai és rendezvényszervező irodák, valamint catering szolgáltatást nyújtó party service-k abszolválják. A műfaj nagyon összetett, sok mindenhez kell érteni, a helyszín kiválasztásától a szállásfoglaláson át a technikai eszközökig, amelyek egyre gyorsabban avulnak el és korszerűsödnek.

Főszerepet játszik a logisztika – például a résztvevőknek az adott helyszínre való eljuttatása – a technikai háttér – hangosítás, prezentációs eszközök, tolmácsrendszerek – biztosítása és az egyéb kiegészítő programok profi szervezése. De beletartozik az eseményt hónapokkal megelőző aktív marketing munka, az apró céges ajándékoknak, háttéranyagoknak a szállodaszobába juttatása csakúgy, mint a visszajelző utómunkálatok. Ha elégedett a vendég, többnyire visszatér, mint „civil” turista, vagy ha nem, legalábbis jó hírét viszi a városnak.

Eredeti helyszín, kényelem, és az online marketing

A MICE turizmusban is egyre élesebb a verseny, elkerülhetetlen a legújabb kívánalmak teljesítése, ami persze a költségkerettől is függ. Például sok esetben elvárhatók a Business Class repülőjegyek, akár a lounge-ba történő hozzáféréssel. Legyen minél eredetibb helyszín – amely valahogy kötődik az esemény alaptémájához –, elegáns a busz, különlegesek a szórakoztató programok. Világszerte egyre nagyobb szerepet játszik az online marketing, néhol már a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszik.

A Visit Hungary Budapest Convention Bureau által szeptemberben szervezett konferencia átfogó képet adott a nemzetközi MICE turisztikai trendekről, valamint Budapest és környéke legújabb élménykínálatáról –számolt be az eseményről a maresz.hu.

A MICE jövőjével és a globális trendekkel kapcsolatban elhangzott, hogy erőteljes nemzetközi növekedés várható a következő években: a Global Business Travel Association szerint az üzleti utazásokra fordított költés világszinten 2028-ig évi átlagban 7 százalékkal emelkedik. A World Travel Market (WTM) szerint 2030-ra a szabadidős turizmus 30, az üzleti turizmus akár 50 százalékkal (!) is növekedhet a 2024-es szinthez képest.

Fotó: DepositPhotos.com

Lippai Ildikó, a Budapest Convention Bureau stratégiai vezetője előadásában kiemelte, hogy a digitalizáció, a fenntarthatóság és az élményalapú tervezés egyre erősebben formálja a szektort. Európa továbbra is a legerősebb MICE desztináció évi 8 százalékos növekedéssel. A Skift Research kutatása szerint a MICE szektor 2024-ben, 1,5 milliárd dolláros költéssel elérte a 2019-es csúcsév teljesítményét a pandémia után.

Ahogy akkor fogalmazott, „kihívás, hogy a rendezvények költségei emelkedtek, 2025-ben, illetve 2026-ban pedig további költségnövekedés várható (2025-ben 3,7, 2026-ban 2,4 százalékkal)”. Ennek elsődleges okaként az inflációt, a munkaerő- és produkciós költségeket, valamint a magasabb elvárásokat nevezte meg. Ez óriási rugalmasságot és kreativitást vár a szektortól, a programokat a fix költségkeretekhez kell igazítani.

Ami a nemzetközi trendeket illeti, elvárás lesz a hibrid események létrehozatala, azaz a személyes és digitális élmény egyaránt magas színvonala, a másodlagos városok térnyerése, aminek fő oka, hogy ott alacsonyabbak az árak és nagyobb a választék. Jellemző a generációk harca az innovációban és az élményfaktorban egyaránt. Mind fontosabbá válik az adatalapúság és az AI alkalmazása. Viszonylag új szempont a fenntarthatóság: az amerikai utazók 89 százaléka aggályosnak vélte az üzleti turizmus környezeti hatásait.

A fiatal generáció mást kíván

Hogy az erősödő nemzetközi versenyben Budapest hogyan találhatja meg a helyét, az attól is függ, hogy kihasználja-e lehetőségeit és mennyire igazodik a nemzetközi trendekhez. Ilyen a fenntarthatóság, a technológiai innováció beemelése az eseményekbe, az életmód és divat szegmens bevonása (például magyar design, showroomok, kreatív programok), valamint a speciális generációs igények figyelembevétele. A költségnyomás miatt nőhet a kisebb, de hatásosabb események szerepe.

Ma már a MICE-ban érdekeltek maguk is növelik a piacot – egymást érik a hivatásturizmussal foglalkozó nemzetközi konferenciák. Igaz, a tapasztalatcseréhez sokszor nem is kell találkozni, hiszen digitálisan is eszmét cserélhetnek.

De a turizmus abból a hagyományos formából nyer igazán sokat, amikor személyesen, több napra látogat ide egy-egy üzleti delegáció és viszi – szerencsés esetben – jó hírét Budapestnek és az országnak.