Nemzetközi turisztikai csúcskonferencia lesz Budapesten

mfor.hu

Október 14-15. között rendezik Budapesten a turisztikai szakma csúcstalálkozóját, a Tourism Summit nemzetközi konferenciát – közölte a szervező Visit Hungary.

A tájékoztatásuk szerint alig pár hét alatt több mint ezren regisztráltak a rendezvényre, amelynek a Bálna Budapest ad otthont. A neves külföldi szaktekintélyeket felsorakoztató esemény fókuszában a turizmus jövője áll. A konferencia nyelve angol, amit a mesterséges intelligencia magyar nyelven feliratoz.

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a résztvevők visszajelzései azt mutatják, hogy sikerült izgalmas témákat találni, és lebilincselő nemzetközi előadókat Magyarországra csábítani. Ezzel felkeltették a turisztikai ágazat hazai szereplőinek figyelmét: kíváncsiak a külföldi ötletekre, más nemzetek turizmussal kapcsolatos tapasztalataira, a jövő kihívásaira – tette hozzá.

Azt írták: az utazás jövője nemcsak a tájakról, hanem az adatról, a felelősségről és a kapcsolt élményterekről szól. Milyen lesz a turizmus egy olyan világban, ahol az algoritmusok ajánlanak úti célt, az adat irányítja a fejlesztéseket, és a fenntarthatóság többé nem opció, hanem alapfeltétel? A Tourism Summit ezekre a kérdésekre keres gyakorlati és inspiráló válaszokat.

Tizenhat országból több mint ötven szaktekintély ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi majd a válaszokat a magyar szakma bevonásával.

Többek között olyan prominens előadók fogadták el a Visit Hungary felkérését, mint a NASA AI igazgatója, Omar Hatamleh, Nick Hall, a Digital Tourism Think Tank alapító-vezérigazgatója, vagy Xavier Font, a Surrey Egyetem professzora, a fenntartható turizmus kiemelkedő szakértője – közölték a szervezők.

Kitértek arra, hogy igazi újdonságnak ígérkezik annak a kalkulátornak a nemzetközi bemutatása, amely a fürdők, a spa-k és wellnessközpontok, valamint a fürdőzők ökológiai lábnyomát méri – a légiközlekedésben már bevett módon-, ezzel is segítve a fenntartó intézményeket az optimalizált működésben és a költségek csökkentésében. A fenntartható turizmus terén ötven legjobb hazai gyakorlatot összefoglaló kiadvány is nagy érdeklődésre tarthat számot: készítői a borászatoktól kezdve a szálláshelyeken át a különféle turisztikai attrakcióig a legjobb példákat gyűjtötték össze.

(MTI)

 

