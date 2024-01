Ezekről a borsos árcédulákról szól majd a 2024-es nyár

A New York Times összeállítása szerint nagyjából hét hónappal az olimpiai játékok előtt számos szálloda és kiadó apartman megduplázta vagy megháromszorozta a szokásos árait – például a bevett 300 euró helyett akár 1000 eurót is elkérnek éjszakánként. Ez annak fényében nem meglepő, hogy nagyjából 15 millió látogatót várnak, miközben csak körülbelül 85 ezer vendégszoba áll rendelkezésre. Az óriási keresletet nemcsak a professzionális szálláskiadók használják ki: sok párizsi lakos is arra készül, hogy vidéken vészeli át a játékokat, otthonát pedig inkább kiadja, hiszen az átlagos Airbnb-árak már 500 euró felett járnak éjszakánként.

A Franciaországban viszonylag átlagosnak számító Ibis szállodában 400-700 eurót (150-266 ezer forint) kell fizetni egy éjszakára egy meglehetősen egyszerű kétágyas szobáért reggelivel, szemben az időszakban máskor átlagosnak számító 90-200 euróval (nagyjából 60-70 ezer forint). Az ár még borsosabb lehet, hogyha az előkelőbb környékeken nézelődünk: a főváros belső kerületében található több csillagos hotelek közt akad olyan is, amely 1500 eurót (570 ezer forint) elkér a szobáiért, szemben a szokásos 300 euróval (114 ezer forint).

Nem fogja olcsón megúszni, ha az olimpiára vágyik. Fotó: Depositphotos

Annak, aki abban reménykedik, hogy az árakat mesterségesen lejjebb nyomják, nincsen jó hírünk: a francia kormány közölte, hogy nem fogja szabályozni az árakat, csupán fokozzák a szállások ellenőrzését. Olivia Grégoire, az idegenforgalomért felelős miniszter úgy fogalmazott,

a lényeg, hogy a francia és a nemzetközi turisták megkapják a pénzükért járó ellenszolgáltatást.

Christie Hudson, az Expedia.com utazási szakértője a lap kérdésére kijelentette, miután a játékokig most még hónapok vannak hátra, az utazók számára még elérhetők olcsóbb, átlagosan 450-550 euróhoz közelebbi éjszakánkénti szállásajánlatok, főként Párizs külső részein vagy a városhatáron kívül.

Az Airbnb horrorárai az olimpiai napokra már valamennyire normalizálódtak az AirDNA szerint, amely az Airbnb foglalási trendjeit követi. Az összes szállás árai – beleértve a privát és a közös szobákat is – átlagosan 542 euró (nagyjából 200 ezer forint) körül mozogtak éjszakánként januárban, miután decemberben 746 euróra (több mint 280 ezer forint) emelkedtek. Franciaország-szerte több tízezer új szálláshirdetés jelent meg, és a párizsi régióban még nagyobb kínálat várható, ez az árakat megfizethető szinten tartja Emmanuel Marill, az Airbnb európai, közel-keleti és afrikai regionális igazgatója szerint.

Főhet a feje, ha még nincsen jegye

A Párizs 2024 hivatalos jegyértékesítési oldalán már több mint egy éve árulják a belépőket, azóta mintegy hétmillióan vásároltak jegyet. Ha csupán bejutni szeretne a játékokra, de nem ragaszkodik a sikersportágakhoz, még nincsen elkésve: 90 eurótól 250 euróig (34 ezer-95 ezer forint) terjedő árú jegyek akadnak még röplabdára, kézilabdára, íjászatra, tollaslabdára és a súlyemelésre is például, igaz, nem az érmes napokra.

A legnépszerűbb sportágak azonban szinte elérhetetlenné váltak, kivéve, ha valaki hajlandó súlyosabb pénzeket áldozni rájuk a viszonteladói, vagy az összetett „párizsi élményeket” kínáló szolgáltatók honlapján. Az olyan eseményekre, mint a torna és a műugrás ugyanis jelenleg nem lehet jegyet kapni a hivatalos honlapon, az árak meghaladták a 600 eurót (228 ezer forint), mielőtt elfogytak volna.

Odajutni sem olcsó

A Párizsba szóló oda-vissza repülőjegyek ára is elkezdett felfelé kúszni, New Yorkból a francia fővárosba szóló nonstop utak ára az olimpia előtti hétvégén 1300 dollár körül kezdődik, szemben a tavaly nyári 1000 dolláros átlaggal. Várni akár meg is érheti, hiszen az utazók a legjobb repülőjegyárat két hónappal a tervezett dátum előtt szerezhetik meg – igaz, az árcsökkenésre játszók azt is kockáztatják, hogy a pakliban az is benne van, a jegyek egészen egyszerűen elfogynak, hiszen a légiközlekedés kapacitásai is végesek.

A július 26.-augusztus 11. körüli időszak árait vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a Budapestről induló fapados járatok esetében is jócskán elindult a drágulás:

a Wizz Air fejenként oda-vissza nagyjából 100 ezer forintért jár Párizsba, feltéve, ha képesek vagyunk csupán egy kis kézipoggyásszal utazni;

a Ryanair esetében ugyanazon dátumokra (július 25. és augusztus 14.) már 80 ezer forintért találtunk jegyeket, igaz, itt is csak kézipoggyásszal utazva érhető el ez az ár, és a légitársaság a Párizstól nagyjából 100 kilométerre fekvő Beauvais repterére érkezik;

ha csomaggal utazna, és fedélzeti kiszolgálásra is vágyik, az Air France ugyanezen időpontokban nagyjából fejenként 140 ezer forintért repül.

Végül a Párizson belüli közlekedés kérdése is említésre méltó, miután a francia fővárosban egy átlagos napon is nehéz autóval mozogni, ez az olimpiai játékok alatt minden bizonnyal csak nehezebb lesz. A legtöbbek számára ezért az egyetlen reális alternatíva a tömegközlekedés marad. A turistáknak viszont itt is áremelésre kell készülnie, a metrójegyek ára 4 euróra emelkedik. Napi 16 euróért vagy heti 70 euróért azonban Párizs 2024 bérlet vásárolható.