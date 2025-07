Őrület, ami a magyar égbolton történik – és ennél még durvább is lesz

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

2029-ig 50 százalékkal szeretnék növelni a légiforgalmi irányítók számát, ezért jelenleg is nagyon aktív toborzást folytatnak, emellett állandó technológiai fejlesztéseket végeznek, például tavasszal adták át a távoli toronyirányító központot, így egy high-tech teremből fogják irányítani a repülőtéri légi forgalmat – ismertette.

Bárány Ákos jelezte, hogy a növekvő terheket és az idei rekordforgalmat tapasztalt külföldi légiforgalmi irányítók segítségével tudják hatékonyan kezelni, ugyanakkor fokozták a toborzókampányukat is, ami hosszú távon jelenthet megoldást, mert légiforgalmi irányítót képezni több évig tart.

Megjegyezte, hogy a korábbi évek nyári forgalmi számai most már télen jellemzőek. A légi közlekedés sokkal dinamikusabban növekszik annál, mint ahogy az egész iparág ezt le tudja követni, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy ennek a tendenciának eleget tudjanak tenni – hangsúlyozta.

