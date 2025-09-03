Örülhet Karácsony Gergely az állami hivatal közlésének

2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 1,9 százalékkal több, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–júliusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,1, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,9 százalékkal bővült, a vendégéjszakáké 0,7 százalékkal mérséklődött 2024 júliusához képest. A vendégek 65 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 1,7 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 2,5 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,8 százalékkal), a leginkább pedig a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben csökkent (egyaránt 9,7százalékkal).

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a legerőteljesebben (16 százalékkal) Szegeden és térségében, illetve a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben bővült, a leginkább (9,2 százalékkal) pedig a Mátra–Bükk térségben csökkent. Budapesten 10 százalékkal több, a Balatonnál 3,2 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.