Összeomlóban a közel-keleti turizmus: sorra lépnek a nagy utazásszervezők

Sorra lépnek a nagy utazásszervezők a Közel-Keleten kialakult háborús helyzet miatt – írja összefoglalójában lapcsoportunk, a Klasszis Média együttműködő partnere, a Turizmus Online.

Több tízezer turista rekedt a térségben a légtérlezárások, járattörlések miatt, a nagy utazásszervező cégek egyfelől őket igyekeznek valahogyan hazajuttatni a térségből, másfelől viszont a helyzet rendeződéséig újra is tervezik tevékenységüket.

A német DERTOUR minden utazását törölte több közel-keleti célállomásra – többek között az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, Katarba, Bahreinbe, Ománba, Jordániába, Izraelbe és Kuvaitba – minimum március elejéig. Az érintett utasoknak átfoglalást vagy teljes visszatérítést ajánlottak.

A kalandutazásokra specializálódott Intrepid Travel minden indulását törölte Egyiptomba, Jordániába, Ománba és Szaúd-Arábiába egy időszakra, amíg a helyzet stabilizálódik. Az amerikai Tauck és a Collette a Jordánia-Egyiptom körutait is leállította.

A turisztikai szakértők szerint az utasok most gyakran: mediterrán alternatívákat (Törökország, Görögország, Spanyolország) választanak, vagy délkelet-ázsiai és európai city break utakra foglalnak át.