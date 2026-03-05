2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Turizmus Dubaj Egyiptom Háború Izrael Turizmus

Összeomlóban a közel-keleti turizmus: sorra lépnek a nagy utazásszervezők

mfor.hu

Más úticélokra próbálják átterelni az utasokat.

Sorra lépnek a nagy utazásszervezők a Közel-Keleten kialakult háborús helyzet miatt – írja összefoglalójában lapcsoportunk, a Klasszis Média együttműködő partnere, a Turizmus Online. 

Több tízezer turista rekedt a térségben a légtérlezárások, járattörlések miatt, a nagy utazásszervező cégek egyfelől őket igyekeznek valahogyan hazajuttatni a térségből, másfelől viszont a helyzet rendeződéséig újra is tervezik tevékenységüket.

A német DERTOUR minden utazását törölte több közel-keleti célállomásra – többek között az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, Katarba, Bahreinbe, Ománba, Jordániába, Izraelbe és Kuvaitba – minimum március elejéig. Az érintett utasoknak átfoglalást vagy teljes visszatérítést ajánlottak. 

A kalandutazásokra specializálódott Intrepid Travel minden indulását törölte Egyiptomba, Jordániába, Ománba és Szaúd-Arábiába egy időszakra, amíg a helyzet stabilizálódik. Az amerikai  Tauck és a Collette a Jordánia-Egyiptom körutait is leállította.

A turisztikai szakértők szerint az utasok most gyakran: mediterrán alternatívákat (Törökország, Görögország, Spanyolország) választanak, vagy délkelet-ázsiai és európai city break utakra foglalnak át. 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A nagy európai utaztatók törölték a közel-keleti utakat

A nagy európai utaztatók törölték a közel-keleti utakat

Ingyenes átfoglalás vagy teljes visszatérítés áll az érintett utasok rendelkezésére.

Kiderült, hova, hány napra és mennyiért utazunk idén tavasszal

Kiderült, hova, hány napra és mennyiért utazunk idén tavasszal

A foglalások 60 százalék két fő részére szól. Friss adatokat közölt a Szallas.hu.

Megjelent a rendelet, fontos ügyben döntött a kormány a vendéglátásban

Megjelent a rendelet, fontos ügyben döntött a kormány a vendéglátásban

A cukrászdák üzemeltetői örülhetnek.

Lepd meg magad, ha más nem fog! Valentin-napi tippek pároknak és szingliknek is

A világ fejlett országaiban egyre többen élnek egyedül – fiatalon is –, ezért úgy döntöttek a Valentin-napi „iparág” képviselői, hogy őket is megcélozzák. A trend kezd beszivárogni Magyarországra is, miközben szokatlan ajándékok vásárlását ösztönzik a kereskedők. Gyakorlatilag minden eladható a boldog párkapcsolat jelszavával, még az egyedül élés is.

Papírmentes áfa-ügyintézés: jön a NAV újítása a reptéren

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szerdán bemutatták azt az új elektronikus rendszert, amely a külföldi utasok áfavisszatérítését lényegesen leegyszerűsíti.

Ezek a szerelmesek kedvenc városai

Ezek a szerelmesek kedvenc városai

Szallas.hu: a hétvégén a páros, belföldi foglalások toplistáját Budapest, Eger és Hajdúszoboszló vezeti.

Horvátország vs. Balaton

600-800 ezres fizetésekre licitálnak a balatoni vendéglátósok, de Horvátország így is vonzóbb

A horvát hotelek a téli zárás idején is fizetnek a dolgozóknak, hogy megtartsák őket – mondta a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója, Ivana Herceg az Mfornak. A Balatonnál viszont kevés vendéglátós ajánl milliós fizetést, miközben a KSH szerint nettó 330 ezer forint az átlagkereset a szektorban. A vendéglátósok ipartestületének alelnöke lapunknak azt is elmondta, miért nem nyitnak ki a balatoni éttermek hétvégenként, és említett egy jó példát is a négy évszakos turizmus fenntartására.

Mit szól ehhez Trump? Magyarország az ötödik, az Egyesült Államok csak a tizedik ezen a listán

Mit szól ehhez Trump? Magyarország az ötödik, az Egyesült Államok csak a tizedik ezen a listán

Mutatjuk a világ legerősebb útleveleit.

Csúcsra pörgött a SZÉP-kártya decemberben

Csúcsra pörgött a SZÉP-kártya decemberben

Az élelmiszervásárlások miatt sokkal többet költött a lakosság SZÉP-kártyával. 

Ferencváros-Nottingham Forest: Szijjártó Péter intézkedett a szurkolók érdekében

Ferencváros-Nottingham Forest: Szijjártó Péter intézkedett a szurkolók érdekében

Hat magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Nottingham Forest futballmérkőzés helyszínén.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168