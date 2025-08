Ötszáz éve aludt, most kitört az orosz vulkán

A július 30-i, 8,8-as erősségű kamcsatkai földrengés 1952 óta a legerősebb volt a térségben. A földmozgást több kisebb, 5-ös erősségű földmozgás követte, most vasárnap 6,8-as erősségű földmozgást regisztráltak.

A kamcsatkai katasztrófavédelmi hatóság mintegy 6000 méter magas füstoszlopról számolt be, a kiszórt hamufelhő pedig keleti irányba, a Csendes-óceán felé mozog. Útjában nincsenek lakott területek, viszont figyelmeztetést adtak ki a légi forgalom számára, az érintett régióban korlátozásokra lehet számítani.

