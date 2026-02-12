2p
Papírmentes áfa-ügyintézés: jön a NAV újítása a reptéren

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szerdán bemutatták azt az új elektronikus rendszert, amely a külföldi utasok áfavisszatérítését lényegesen leegyszerűsíti.

Az új digitális NAV-szolgáltatás célja, hogy az áfa-visszatérítés folyamata teljes mértékben papírmentessé váljon, és a harmadik országbeli utasok számára gyorsabb, kényelmesebb ügyintézést biztosítson a fővárosi repülőtéren.

Laptársunk, a Turizmus Online tudóósításából kiderül: az Európai Unión kívülről érkező utasok, akik az EU területén olyan terméket vásárolnak, amelyet nem itt használnak, jogosultak az áfa visszatérítésére. Az új rendszernek köszönhetően ez a visszatérítés az Unió elhagyásakor gyorsabban és egyszerűbben kerül biztosításra, mondta Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal elnöke.

A NAV újabb területen szakít a papírmunkával.
Fotó: NAV

Ugyanakkor a hagyományos, papíralapú ügyintézés továbbra is elérhető marad azok számára, akik ezt részesítik előnyben, de várakozások szerint a többség a digitális megoldást fogja választani.

A terminálok használata során bizonyos esetekben rövid ellenőrzésre is sor kerülhet: az utasnak be kell mutatnia az árut, és igazolnia kell, hogy azt az Európai Unión belül nem használta – írja a Turizmus Online cikke.

