Pesterzsébeten nyit luxushotelt az Accor

A Duna pesterzsébeti partjánál épül fel az Accor Csoporthoz tartozó Swissôtel hotelmárka első magyarországi egysége. Egy mesterséges lagúnára nyílik majd a kilátás a legtöbb szobából, összesen 200 szoba és apartman lesz a komplexumban, amit a tervek szerint 2028-ban adnak át – közölte lapunkkal a vállalat. A lagúna tízezer négyzetméteres lesz, és 3500 négyzetméteres homokos strandot is kialakítanak körülötte, télen a vízfelület korcsolyapályává alakul.

A Swissotel látványterve a lagúnával

Fotó: Accor

Két étterem, lobby bár, spa-, wellness- és fitneszlétesítmények és egy konferenciaterem is rendelkezésre áll majd. A napelemeknek és a hőszivattyúknak köszönhetően energiaszükségletét tekintve teljesen önfenntartó lesz az épület.

Az Accor idén vezeti be a magyar piacra a másik márkáját, a Pullmannt. Itteni portfóliójában jelenleg 27 szálloda és három előkészítés alatt álló projekt van. Budapesten kívül is megtelepedett, Debrecenben hamarosan a második szállodáját is megnyitja, az a repülőtér közelében lesz.