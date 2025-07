Rendeződik a viszony a Hotel Gellért és a Gellért Fürdő között

Adásvételi szerződést írt alá a DOME Kft. és a Budapesti Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. (BGYH) a Gellért Szálló és a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda bizonyos területeire vonatkozóan. A megállapodás létrejöttéhez Budapest Főváros Közgyűlése ez év februári ülésen hozott döntésével hozzájárulását adta.

A BDPST Group leányvállalata, a DOME Kft. és a BGYH közös célja, hogy a mindkét fél számára kölcsönösen előnyös akvizíciót követően a Gellért Fürdő és a Hotel Gellért a jövőben önállóan működhessen. A megállapodás nemcsak a szálloda működését biztosítja, hanem a fürdő fejlesztéséhez is hozzájárul, csökkentve annak anyagi terheit, valamint garantálva a hosszú távú stabilitást és a fejlesztések megvalósítását. A tranzakció lehetővé teszi, hogy az eddig szétválasztott területek – pincerészek, közlekedők, raktárak, irodarészek – új, hatékonyabban kihasznált szerepet kapnak a két létesítményben, támogatva azok üzemeltetését.

Az 1918-ban megnyitott és kezdettől fogva közkedvelt, rövid idő alatt világhírűvé vált Gellért Fürdő Budapest igazi ékköve, mely átadása óta egyszer esett át nagyobb mértékű felújításon, még a 70-es években. A fürdő rekonstrukciója jelenti egyszerre a létesítmény időszerűvé vált műszaki korszerűsítését és egyben a vendégélmény erősítését – megőrizve építészeti örökségünket és a hely turisztikai vonzerejét.

Ősszel kezdődik a felújítás, 2028-ig tart majd

„Társaságunk komplex fürdőfelújítási programot indított, ennek kiemelt eleme az egyik zászlóshajónknak számító Gellért fürdő. A most aláírt megállapodás tiszta, mindkét fél számára jól kezelhető tulajdoni viszonyokat teremt a Gellért Szálló és Gellért Fürdő között, és ez a fürdő rekonstrukciós munkálatait, illetve azt követően a működést is segíti majd. Terveink szerint ez év őszén átmeneti időre búcsúzunk a fürdőtől annak érdekében, hogy a felújítás előkészítését meg lehessen kezdeni, és 2028-ban a patinás fürdő újra egykori fényében tündökölhessen” – nyilatkozta a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

A Hotel Gellértben tavaly októberben kezdődtek meg a nem szerkezeti bontási és az alapozás megerősítési munkálatok annak érdekében, hogy a szálló egykori aranykorát idézve, ugyanakkor a mai utazók igényeit kielégítve nyithassa újra kapuit a nemzetközileg elismert, felsőkategóriás brand, a Mandarin Oriental üzemeltetésében. A BDPST Group missziója, hogy a budapestiek ismét büszkén tekinthessenek az ikonikus épületre, amelynek vendéglátóegységei – ahogy a múltban is – most is elsősorban a hazai vendégek igényeit szolgálják majd ki.

A DOME Kft. és a BGYH közötti együttműködés fontos lépés a budapesti szállodaipar és wellness-szolgáltatások további fejlődésében, biztosítva mindkét fél számára a sikeres és fenntartható működést a jövőben is.

„Ez a megállapodás mérföldkő mind a fürdő, mind a szálloda jövője szempontjából. Lehetőséget teremt arra, hogy mindkét létesítmény a saját profiljának megfelelően, de egymást erősítve működjön. A Gellért Szálló és Fürdő szimbiózisa mindig is Budapest egyik különlegessége volt, és célunk, hogy ezt a hagyományt a modern elvárásoknak megfelelően újraértelmezzük. Hiszünk abban, hogy ez a tranzakció nemcsak üzleti, hanem kulturális és turisztikai szempontból is előnyös Budapest számára” – mondta Kecskeméthy Zoltán, a BDPST Group Ingatlanfejlesztő ügyvezetője.