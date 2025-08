Reszkethet a Ryanair, lecsap a hatóság

Az elmúlt években növekvő számú panasz és bejelentés érkezett a GVH-hoz a légitársaságok gyakorlatait illetően. A megszaporodott fogyasztói jelzésekre, illetve a légiforgalmi piac működési problémáival kapcsolatos piaci anomáliákra tekintettel 2024 nyarán Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke hatáskörével élve figyelemfelhívást küldött több, a magyar piacon tevékenységet folytató légitársaság vezetőjének is.

Két területen is vizsgálódott a hatóság.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Ryanair DAC (Ryanair) a magyar nyelvű weboldalán az online repülőjegy vásárlási folyamat során több szempontból is félreérthető, időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat. A GVH gyanúja szerint a cég az oda-vissza útirányra egyszerre megvásárolt jegyek (retúrjegyek), valamint több utas egyidejű foglalása esetén nem megfelelően tájékoztatja a jegyvásárlókat arról, hogy a viteldíj csomagopciókat, valamint egyes szabadon választható szolgáltatások díjait az oda- és visszaútra külön-külön, valamint minden utas számára egyenként meg kell fizetni.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Ryanairrel szemben. A GVH gyanúja szerint az írországi központú diszkont légitársaság az online repülőjegy foglalások során több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytat. A vállalkozás valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat, emellett pszichés nyomásgyakorlással, úgynevezett sötét mintázatokkal tereli a jegyvásárlókat a drágább szolgáltatási csomagok felé.

