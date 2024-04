Sok magyar hitelből nyaral idén, nem lesz árstop a balatoni szolgáltatóknál

A balatoni szolgáltatóknál vajon bevezetik nyárra a benzin esetén belengetett árstopot a fizetőképes kereslet csökkenése okán? Többek közt ezt kérdeztük az ágazatért felelős Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől azon a keddi minisztériumi tájékoztatón, amelyen a most induló, a turisztikai ágazat szereplőinek megsegítését célzó program részleteit ismertette Guller Zoltánnal, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnökével közösen.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint további pályázatok is lehetnek

Fotó: Mfor/Vágó Ágnes

Mint a nemzetgazdasági miniszter elmondta, mintegy 15 milliárd forintnyi összeget osztanak szét az ágazat szereplői köz, az ok a versenyképesség erősítése, a szolgáltatások minőségének javítása, valamint a gazdasági élet élénkítése. Ezúttal kimondottan a vidéki szolgáltatóiparra „lőnek”, azonban nem zárta ki Nagy Márton azt sem, hogy a későbbiek során a mostani mentőövet majd újabbak követik.

Három részből áll a most elindított program. A tizenöt milliárdból a legnagyobb részét – tizenhárom milliárd forintot – az összegért pályázat útján jelentkező, egész évben nyitva tartó vidéki vendéglátóhelyek közt osztják szét, és mint hangsúlyozták, a megkapott összegből bármi megvehető – nem szabnak feltételt a juttatás elköltéséhez.

Egymilliárd jut a hazai Tourinform irodák korszerűsítésére, működésük fejlesztésére, a maradék egymilliárdot pedig a kávéházi cigányzene megőrzésére, fellendítésére fordítják – így mintegy 600 cigányzenész kaphat a most indított program alapján négy hónapra szóló anyagi támogatást.

A keddi nappal elindított program részletei a Kisfaludy-program oldalára kerül ki teljes részletességgel, ott is lehet jelentkezni a kihirdetett összegekre. A pályázatok beadásának módja a lehető legegyszerűbb, pályázatíró sem szükséges hozzá, és azonnal elbírálják a beadott pályamunkákat, nincs versenyeztetés - aki jogosult rá, már utalják is számára az összeget.

Azonban van néhány bökkenő. Valóban szép a leányzó fekvése, ám például a balatoni vendéglátósok körét – akik vannak azért szép számban – nem segíti ki ez a pályázati csomag, hiszen ők alapvetően szezonálisan vannak nyitva – így nem is pályázhatnak a most megnyíló támogatási programra. Ezt fel is vetettük a miniszternek a tájékoztató alkalmával. Azt a választ kaptuk, hogy igen, az ágazat vezetőiként ezzel ők is tisztában vannak, és amint módjukban áll bővítik majd a következő pályázatok alkalmával a pályázók körét.

Másik kérdés, amit nekiszegeztünk Nagy Mártonnak, arról szólt, tudnak-e arról, hogy a március elején zárult, nagyobb hazai utazási irodák által meghirdetett előfoglalási akciók alkalmával olyan sok honfitársunk foglalt előfoglalás útján, akciós áron nyaralóprogramot, hogy nem volt ritka, egy-egy desztinációra minden hely elkelt. Ebből következően a nyári főszezonra zéró ajánlat maradt egy-egy sikeres, keresettebb desztináció esetén. Tudni kell, hogy az előfoglalók nagyrésze hitelt vett fel a nyaralásának korai lefoglalására, magyarán ezt azt jelzi, nincs az embereknél kint sok pénz.

Ezért kérdeztük a minisztertől, hogy tervezik-e árstop bevezetését a nyári főszezon berobbanásának idejére például a balatoni szolgáltatóknál, hogy az emberek tudjanak menni nyaralni olyan áron, amit ki tudnak fizetni?

Azt válaszolta, azzal ő is tisztában van, hogy a turizmus kiemelt fontosságú stratégiai ágazat, kulcsfontosságú a hozzájárulása a gazdasági növekedéshez, és ismert az is, hogy a GDP mintegy 10 százalékát épp a turizmus adja a költségvetéshez. A miniszter felidézte, hogy tavaly a magyar családok körében végeztek egy nagy, átfogó elemzéses vizsgálatot. Kiderült, hogy érzékenység terén első helyen az élelmiszerárak alakulása áll, második helyen a rezsiköltségeké végzett, harmadik volt, hogy az egészségügy, a gyógyszerárak befolyásolják a közhangulatot, negyedik helyen pedig az üzemanyag árak alakulása.