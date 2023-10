Sokat utaztak idén az üzletemberek

Kiemelkedően jónak számít a 2023-as év üzleti utazások szempontjából Európában, ahol ismét a személyes találkozókat helyezik előtérbe az üzleti szférában, így nő a szállodák és szállodai konferenciahelyszínek szerepe – ismertetett kedden egy friss nemzetközi turisztikai jelentést a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége.

Az utazási, turisztikai és vendéglátóipari ágazatokra specializálódott marketingkommunikációs ügynökség, az MMGY Global legfrissebb, 2023. augusztusi jelentése szerint egyre nagyobb hangsúly kerül a fenntarthatósági szempontokra is.

A kutatás szerint a rendezvényszervezők 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kizárólag jelenléti formában szervez rendezvényt a következő két évben. Az úti célok közül Németországot tartják az elsőszámú európai helyszínnek, Európán kívül pedig az Egyesült Államok az első számú választás.

Európában Németország, azon kívül az Egyesült Államok volt a fő úticél. Fotó: Unsplash

A rendezvényhelyszínek közül a szállodák és szállodai konferenciatermek a nyertesek, különösen az Egyesült Királyságban és Németországban, de a sporthelyszínek szerepe is növekvő tendenciát mutat. A jelentés rámutat arra is, hogy a helyszínválasztásban továbbra is a költség jelenti az elsődleges szempontot.

A gazdasági hatásokat vizsgálva a koronavírus-járvány kockázatait egyértelműen múltbeli problémának tartják a rendezvényszervezők. Hangsúlyozták: a rendezvényszervezés során a legnagyobb jelentősége ma a megközelíthetőségnek és a biztonságnak van. A résztvevők az emelkedő költségeket tartják a legaggasztóbbnak 2023-ban: háromnegyedük úgy véli, hogy a növekvő légiközlekedési díjak következtében csökkenni fog az utazások száma.

Ganczer Gábor, a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének elnöke a jelentéssel kapcsolatban kiemelte: a kutatásban szereplő pozitív előrejelzés Magyarországra is igaz. A szervezet tagságának visszajelzései alapján, várhatóan itthon is kiemelkedően jó évet zárnak majd a rendezvényszakmában tevékenykedő cégek.

(MTI)