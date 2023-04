Spanyolországba készül nyaralni? Akkor ennek nagyon fog örülni

A prezentáció első részében a Budapest Airport járatfejlesztési menedzsere, Almási Eszter szólt a Liszt Ferenc repülőtér dinamikusan növekő utasforgalmáról. Habár a teljes visszaépülés a gazdasági hatások miatt még várat magára, már tavaly is jelentősen emelkedett a forgalom a covidos évekhez képest. Az idén elérheti a 14 millió főt a nálunk megforduló utasok száma. Impozáns számok: 121 úticélra repülhetnek innen az utasok, és 38 légitársaság gépei szállnak le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Sanghajba heti 3 járat üzemel.

Az Iberia Európa egyik legpatinásabb légitársasága, amely 1927-ben lett bejegyezve.

A szerdai szakmai rendezvény iránt az utazási irodák érdeklődtek leginkább, ami érthető, hiszen a magyar turisták egyik legkedveltebb nyári úti célja a spanyol tengerpart, amelynek városai Madridból érhetők el legjobban. Ezért is fontos, hogy már naponta elérhető Madrid a kiutazó turistáknak, illetve a Magyarországra érkező spanyoloknak is.

A spanyol tengerpart városai Madridból érhetők el a legjobban. Fotó: Depositphotos

Amint arról Emil Delibashev, a spanyol légitársaság regionális kereskedelmi menedzsere beszámolt – lendületes, vidám hangúlatú prezentációjában – a Budapestet 2015 óta repülő légitársaság forgalmát jól jellemzi, hogy az utasok 58 százaléka spanyol, 17 százalékuk magyar, 25 százalékuk érkezik egyéb országokból.

Annak idején több szakmai fórum is beszámolt róla, hogy az Iberia egyesült a British Airways-zel (BA), ezzel Európa harmadik legnagyobb menetrend szerinti légitársasága jött létre. A szlogen, amint az a BA honlapján is olvasható: együtt erősebbek vagyunk.

Mit is takar ez? Ami a legfontosabb, jelentősen bővül a célállomások kibővített hálózata, az útvonalak választéka, hiszen kombinálni lehet a British Airways és az Iberia járatait. Az átszállás megkönnyítése érdekében felkínálhatják az összehangolt poggyászmennyiséget, és egyéb kedvező szolgáltatást nyújtanak.

Együtt tehát egy kibővített, világméretű hálózatot kínálnak, amely lefedi Európát, Észak-Amerikát, a Távol-Keletet és Ausztráliát, Afrikát és Dél-Amerikát.

Emil Delibashev ezután részletezte a sok magyart is érdeklő Budapest-London légi kapcsolat alakulását: örvendetes, hogy a magyar és a brit főváros között napi öt járat indul. Aki pedig nem kifejezetten Londonba tart, csak át akar szállni, az a jövőben még több amerikai várost ér el. Idén Dél-Amerika áll a légióriás üzleti koncepciójának középpontjában, de olyan világvárosok, mint Hongkong vagy Szingapúr, a csodás Changival is jó csatlakozással elérhető.

A már említett Sanghaj mellett új desztinációk az USA-ban Cincinnati, Pittsburgh és Portland. A Maldív-szigetek előnyösebb elérése inkább a nyaralókat érdekli, míg Sydney vagy Kanada legalább annyira a rokonlátogatókat és az üzletembereket is.

Miért az Iberia? - tette fel előadása végén a költői kérdést a regionális kereskedelmi menedzser, amit rögtön meg is válaszolt: mert ultramodern technikájú Dreamlinereket vetnek be, nyugodt pihenést biztosító kabinokkal, izgalmas új cateringgel. Az Economy osztály is kényelmesebb lett, a Premium Economy-n most vezetik be, hogy két bőrönddel utazhatunk, a menü pedig elegáns porcelántányéron érkezik, gondolva nemcsak az eleganciára, hanem bizonyára a fenntarthatóságra is.

Végül, de nem utolsósorban: a légitársaság büszke arra, hogy a legpontosabbak közé tartozik, sőt, többször elnyerték már a legpontosabb címet, legutóbb például idén januárban.

Stílusosan Budapest egyik legmenőbb vendéglátó helyén került sor a tájékoztatóra, a Magyar Nemzeti Múzeum szomszédságában, az Ötpacsirta utcai Pitpit-ben. A hely neve a pacsirta szó spanyol megfelelője. A hajdan szintén sűrűn látogatott Építész Pince metamorfózisa jól sikerült: kellemes környezetben várják a tapasok rajongóit, és autentikusan sütnek-főznek, amint azt az est spanyol házigazdája is megerősítette.