Startol a Rác hotel projekt

Légy a Valentinom - de miért is? Mosógéptől a bebörtönzésig

Van nekünk elég bajunk most, még hogy a Valentin-nappal foglalkozzunk – gondolhatnánk 2023 februárjában. De a kereskedőknek a forgalom fellendítése az érdeke, ezért most is mindent a világon próbálnak eladni.