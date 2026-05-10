Strandon, hotelben, városnézés közben – lopásgátló kellékek, rafinált trükkök

Mobiltelefon nélkül semmik vagyunk?

Ami talán nekünk meglepő, a cikkben főleg az európai lopási esetekre koncentrálnak. Ahogy Rick Steves utazási szakember figyelmeztet a Travel and Leisure-ben: „Légy tudatában annak, hogy amikor előveszed a telefonodat, dollárkötegeket lengetsz”.

A veszély ugyanis azóta még nagyobb, hogy milliók használják fizetési eszközként a telefonjukat. Ha az eltűnik, a repjegyet, a kártya- és más adatokat is elveszíthetjük, senkit nem tudunk értesíteni és ott ragadunk egy idegen országban – ahogy a szaklap cikkírója fogalmaz. Ugyanakkor anélkül, hogy elővennénk a telefonunkat, fotózni nem tudunk, márpedig ma nem elsősorban fényképezőgéppel örökítjük meg az emlékeket.

Soha ne a hátsó zsebben tartsuk és ne lazán fogjuk

Mióta meglopták, Rick Steves másképp, „viseli” a telefonját utazás közben. Például be kell állítani a készülékeken a telefon megkeresését segítő alkalmazásokat (Android esetén itt, Apple-készülékeken itt). Hasznos másolatot készíteni az adatokról, akár kinyomtatva, másik zsebbe, táskába rakva. Ami a legfontosabb, ne lazán fogjuk a telefont, és ne egy könnyen kirabolható – főleg ne hátsó – zsebben hordjuk. Újabban megjelentek a piacon a biztonságosabb oldaltáskák és lopásgátló telefonpántok is.

Turistaként különösen ki vagyunk szolgáltatva a bűnözőknek

Vannak praktikus tanácsok arra is, hogy miként rejtsük el az ékszereinket a szállodaszobában, de a pénzeszközökre is kitaláltak már védő trükköket. Sok országban ugyanis kénytelenek készpénzt váltani a külföldiek is, mint például Magyarországon.

Tuti rejtekhely a gyógyszeres doboz

Az utazók által „okosnak” tartott rejtekhelyek gyakran a legkiszámíthatóbbak: szállodai, fürdőszobai fiókokban és éjjeliszekrényekben ne hagyjunk semmit, akárcsak a

zipzáras bőröndrekeszekben, hátizsákok elülső zsebeiben vagy piperetáskákban. Az apró, értékes tárgyakat rejtsük inkább nem átlátszó gyógyszeres dobozokba. Ezeket egyenként kinyitogatni több időbe kerül, és a tolvajok a lehető leggyorsabban akarnak ki- és bejutni a szobából.

Értékes tárgyainkat mindig különböző helyeken tartsuk. A bőröndben ne a nyilvánvalóan apróbb tárgyak tárolására szolgáló rekeszeket használjuk, hanem például az összehajtogatott ruhák közé és azok zsebeibe rakjuk, ami fontos. Mindet nincs idejük átkutatni.

Saját széf és pénztárca a trikó alatt

Ne a szállodai széfekre hagyatkozzunk – javasolják –, ha különösen drága holmikkal vágunk neki az útnak. Vásároljunk egy acélkábeles hordozható széfet, amelyet hozzárögzíthetünk a szoba rögzített tárgyaihoz, nagyobb bútoraihoz.

Egy pénztárcatartó öv lélegző hálós hátrésszel és az állítható övvel, amit a ruha alatt kell viselni, tuti tipp, hiszen a tolvaj nem fog a hasunknál a trikónk alá nyúlni, elvégre az túl feltűnő lenne. Ezekből ma már sokféle kapható, például olyan, ami vízálló szakadásbiztos nejlonból készült, megerősített varratokkal, illetve okos blokkolókkal felszerelve, a bankkártyák védelmére.

A legegyszerűbb módszer, ha nem nézünk ki turistának

Hangoskodás, húzós-gurulós bőrönd, fotózkodás, napszemüveg, hatalmas háticucc – ne legyünk tipikus turisták, mert így nem tudunk beolvadni feltűnés nélkül a tömegbe – javasolja a szerző. Bár ezt mondjuk Afrikában, Ázsiában – vagy akárcsak az overtourismmal, azaz túlturizmussal küzdő Barcelonában is nehéz lenne megoldani.

Nem árt olyan táskát viselni, amelynek a pántja különlegesen erős anyagból készült – ez megakadályozza a tolvajok számára, hogy levágják a táskát a testedről. Az új eszközök rafinált blokkoló útlevél- és kártyanyílásokkal vannak ellátva. A zseb mindig belülről legyen nyitható, és legyen a pénztárcás rekesz a ruha alá rögzítve. Még olcsóbb módszer, amikor a táskát nem a szék hátsó támlájára dobjuk – ez mindig kockázatos –, hanem oda is erősítjük, ezen meglepődik, aki le akarja rántani róla.

De az is elég, ha a két lábad között, a széklábhoz kötözöd. A forgalmas párizsi vagy római utcák teraszai, a járdaszéli kávézók gyakori helyszínei a lopásoknak. Gyorsan lekaphat valaki egy táskát egy szék támlájáról, vagy egy telefont az asztalról. Egy akasztó vagy öv is segíthet abban, hogy a lábunk érzékelje a táska meglétét.

Sál, láthatatlan zsebbel

Nagyon jó ötlet, főleg hölgyeknek, a láthatatlan zsebbel ellátott sál. Ez úgy néz ki, mint egy hűvösebb időjárásra szóló darab, de a végén, egy diszkrét, saját anyagából varrt, láthatatlan zipzáras zsebbel is rendelkezik, amely elég tágas egy telefonnak, útlevélnek vagy kártyáknak. Egy utazó, miután Párizsban viselte, megjegyezte: „Mindig úgy éreztem, hogy a pénztárcám biztonságban van; nem féltem, hogy kiesik a zsebemből vagy a táskámból, és nem kellett aggódnom a zsebtolvajok miatt.”

Rúzsnak álcázott paprikaspray

Csak olyan dzsekit válasszunk, amelynek belső rejtett zsebei vannak. Ötletes a rúzsnak álcázott paprikaspray – bár vigyázni kell, hogy értékeink védelme közben ne sodorjuk veszélybe a testi épségünket. A lopásgátló keresztpántos táska trükkje, hogy speciális csattal megakadályozható a zipzár kinyitása, mindezt anélkül, hogy befolyásolná a divatos megjelenést. A vékony pénztárcatartó öv, légáteresztó, bőrbarát hátlappal, úgy lett kialakítva, hogy teljesen eltűnjön a ruházat alatt. Eltakarja a nadrág és szoknya vagy a póló, így ideális városnéző helyeken viselni, ahol zsibonganak a turisták.

Pénztárca-zsebes zokni és okos nyaklánc

Kicsi, diszkrét és hihetetlenül hasznos – az Apple AirTag egyike azoknak az utazási kellékeknek, amelyekre csak akkor gondol valaki, ha tényleg szüksége lenne rá. Másodpercek alatt nyomon lehet követni a holmikat a telefonod segítségével.

Ügyes ötlet a rejtett pénztárcazsebes zokni. Egy kis zipzáras rekeszben kártyák, készpénz vagy kulcs tárolható, nadrág vagy vastagabb sportzokni alatt nem látható. Különösen hasznos futás, hosszú gyaloglás vagy olyan helyzetek során, amikor nem szeretnél táskát cipelni, de a legszükségesebb dolgokat magadnál szeretnéd tartani.

Az Invisawear okos nyaklánc első pillantásra egyszerű, mindennapi ékszernek tűnik, de valójában személyes biztonsági eszköz. A hátulján található rejtett gomb megnyomására riasztást küld a vészhelyzeti kapcsolattartóknak és a rendőrségnek, és továbbítja a lánc viselőjének valós idejű tartózkodási helyét. Könnyedén párosítható telefonhoz Bluetooth-on keresztül.

Mintha biztonsági övet viselnénk – ezeket nehéz lenyisszantani

A telefonlopás elkerülése érdekében hasznos a karabinerrel, vagy erős, nyakhoz illetve csuklóhoz rögzített telefonzsinór. A készülék testhez rögzítéséhez már kapni műanyagból készült pántokat, amelyek hasonlóak egy biztonsági övhöz, és ezeket sokkal nehezebb elvágni.

A biztonsági riasztó is jól jöhet

Ha egy agresszív tolvajjal találkozik valaki, mindig a személyes biztonságát tartsa elsődleges fontosságúnak – figyelmeztet a szaklap. Hasznos a lehető legnagyobb zajt csapni, hogy az áldozat felhívja a figyelmet az eseményre, mire a bűnöző pánikba eshet és elmenekülhet. Különösen nőknek ajánlják a személyi biztonsági riasztót, amelyet egy könnyen megtalálható helyen érdemes a táskában tartani, hogy ne kelljen keresgélni – vagy akár a nyakban. Van olyan típus, amelyik újratölthető, és egyetlen töltéssel akár hat hónapig is működhet.