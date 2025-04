Szallas.hu: Eger a legkedveltebb belföldi úti cél a május elsejei hosszú hétvégén

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Rámutattak, hogy a tervek szerint a legtöbben két-három éjszakát terveznek a hazai szálláshelyeken: a foglalások 37 százaléka két, 31 százaléka három éjszakára szól. A szállástípusok közül pedig az apartmanok és a vendégházak lesznek a legkeresettebbek, de a hotelek is kiemelkedő érdeklődésre számíthatnak.

Kapcsolódó cikk Hiába a propaganda, Budapest továbbra is Bécs és Prága hátát nézi Budapest turizmusa átlagos a régióban.

Hozzátették, hogy a május elsejei hosszú hétvégére a belföldi foglalások 55 százaléka maximum 70 ezer forint értékű. A 70 ezer és 170 ezer forint közötti foglalási értékkategória aránya 34 százalék, míg a 170 ezer forint felettiek 11 százalékot képviselnek. Az online fizetések között továbbra is meghatározó szerepet játszik a SZÉP-kártya: áprilisban az online fizetések összértékének csaknem 30 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.

A tíz legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is – közölte a szállásfoglaló oldal szerdán az MTI-vel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!