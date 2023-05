Szálljon fel az időgépre Budapesten: mit rejteget a múlt?

Ki lakott a mi házunkban?

A felület, amely egy helyen választ adhat az összes kérdésére, a Budapest Időgép​, melynek térképei nemcsak térben igazítanak el, hanem időben is. Ha rákattintunk, mondjuk a Ferenciek tere környékére, nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy miként hívták azt, illetve a környező utcákat 150 éve, de azt is, hogy a már álló bérpalotákban, annak idején kik laktak.

E rendszer célja az NKA által támogatott közgyűjteményi digitalizálások eredményeinek bemutatása, publikálása. Fontos funkciója a különböző adatbázisok együtt való keresése: nem kell külön-külön lekérdezéseket futtatnunk, hanem lehetőségünk van egyetlen kereséssel, valamennyi adatbázisban megtalálni a minket érdeklő adatokat, sőt akár a digitalizált dokumentumokat is.

Barangoljon a régi idők Budapestjén! A képen az V. kerület Kossuth Lajos utcája. Fotó: Budapest Főváros Levéltára

Várostérképek, tervrajzok, telekkönyvi betétlapok

Budapest Főváros Levéltára több lépcsőben valósította meg az Időgépet, azaz a Hungaricanán és a Magyar Levéltári Portálon elérhető adatbázisok úgynevezett meta-adatokkal és digitális tartalmakkal való bővítését.

Hét éve kezdték létrehozni a Budapest Időgép alkalmazást, amelyet az idők folyamán többször bővítettek és tovább fejlesztettek. E hatalmas munka keretében - sok-sok időmetszet felhasználásával - elkészült a 19. századi, valamint a 20. század eleji Budapestre vonatkozó legrészletesebb, legnagyobb felbontású várostérkép, illetve, a rajtuk szereplő valamennyi elnevezést (közterületek, városrészek, épületek, egyéb objektumok) tartalmazó adatbázis.

Sőt, ennél jóval több: akár több, mint százéves építészeti tervrajzok, telekkönyvi betétlapok (a mai tulajdoni lapok elődjei), az adott házhoz vagy lakóihoz köthető közjegyzői okiratok (pl. végrendeletek), a 2015-ben váratlanul megtalált lakásívek. De találhatunk itt az adott épületről, vagy akár csak a környéken készült fotókat és képeslapokat is.

Interaktív barangolás az időmetszetek között

Az Időgép nem egyszerűen történeti adatok lekérdezését teszi lehetővé, hanem a térben és időben történő barangolást kínálja, interaktív térképeken keresztül, gyors és egyszerű átlépéssel a különböző időmetszetek, korszakok között. Nyomon követhetjük ily módon a modern város kialakulását, fejlődését, és eljuthatunk az egyes telkek és házak történetére és lakóira vonatkozó levéltári forrásokhoz is.

E mögött egy hatalmas adatbázis áll, amely több millió oldalnyi digitalizált forrásanyagot tartalmaz a város lakóira és épületeire nézve. Az a cél, hogy ezek az adatok könnyen, gyorsan, szórakoztató formában is elérhetőek legyenek, és ne csak a szakemberek, hanem minden, Budapest történelme után érdeklődő számára.

Az építészeti tervek és az 1944. évi lakás adatszolgáltatási ívek mellett elérhetők itt még például telekkönyvi betétek (Pest, Óbuda), közjegyzői okiratok, nem utolsósorban sok ezer fotó, képeslap, grafika is.

Így néz ki az oldal.

Légifelvételek 1944-ből, és az 56-s forradalom áldozatai

Az oldalon négy különböző időmetszetben (1837-es, 1873-as, 1908-as, 1937-es) barangolhatunk. Páratlan dokumentumok az 1944-ből való légifelvételek, valamint egy térinformatikai adatbázis az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól.

A 2017 óta fejlesztett rendszer már indulásakor is úttörőnek számított. Nem csak egy online felületről van szó, ahol Budapest digitalizált és egymással GPS koordináták alapján szinkronizált térképei elérhetőek – bár önmagában már ez is igazi csemege lehet a város múltja iránt érdeklődő közönségnek.

A Budapest Időgép ennél is több: a térképen az épületekhez fűződő, ott keletkezett vagy hozzájuk, egykori lakóikhoz kapcsolódó történelmi iratokat is böngészhetünk: telekkönyvi betétlapokat, közjegyzői okiratokat, melyekből a kor jogi és adminisztratív ügyletei derülhetnek ki. De archív fényképek, képeslapok, tervrajzok is könnyedén kereshetők, akár cím alapján, akár a térképen böngészve.

A Time Machine zászlóshajója

A Budapest Időgéphez hasonló kezdeményezés nem egyedülálló Európában, jóllehet, már debütálásakor jövőbemutató jelenség volt, és ezt a pozícióját azóta is tartja. Kezdetek óta a nemzetközi Time Machine egyik zászlóshajója.

Legújabb fejlesztéseinken keresztül azt is meg tudják mutatni, hogyan épül a virtuális, térbeli Budapest. A különféle adattartalmakat a legutóbbi időkig több önálló felületen érhették el az érdeklődők, most azonban minden információ és adattartalom egyetlen felületen kereshető.

A Budapest Időgép a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, Budapest Főváros Levéltára és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös projektje, a kivitelező az ARCANUM Adatbázis Kft. A 3D-s épületrekonstrukciókat az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar hallgatói készítették.

A portál megújítása a Budapest 150 keretében és támogatásával valósult meg.