Százmilliókra büntethetik a Wizz Airt

A Wizz Air hétfőn jelentette be, hogy leállította minden közel-keleti járatát a közel-keleti helyzet további eszkalálódása és újabb légtérzárak miatt. A társaság azonnali hatállyal minden, a térségbe tartó járatát visszafordította vagy kitérő repülőtérre irányította. A hétfői, Budapestről Dubajba tartó járat Rijádban szállt le.

A kormányhivatal vizsgálata során zéró toleranciát alkalmaz minden, az utasjogokat sértő magatartással szemben. Amennyiben a jogsértés megállapítást nyer, a légitársasággal szemben a lehető legszigorúbb bírságot szabják ki, amelynek mértéke elérheti a 650 millió forintot is – áll a közleményben.

