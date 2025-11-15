8p
Turizmus Kecskemét Turizmus

Szerelmes, gonosz, szecessziós és vendéglátó séták – Bács-Kiskunban barangoltunk

Elek Lenke
Elek Lenke

Létezik-e hungarikumokban gazdagabb régió, mint Kecskemét, Bugac vagy Lajosmizse? Aligha. Kérdés, mennyi élményt nyújt nekünk, magyaroknak, vagy inkább csak a puszta, a barackpálinka és a csikósok miatt idelátogató külföldieknek szól? Vidéki turizmus sorozatunkból kiderül? mindenkinek sokféle élménnyel szolgál, köztük olyan újdonságokkal, amilyeneket nem látott még tán a magyarok fele se.

Kecskemét ősi kereskedelmi útvonalak találkozásánál jött létre. Nagy Lajos király 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi. A homoki szőlő- és gyümölcskultúra nagyban hozzájárult a város gyarapodásához és hozzájárul ma is.

Lechner Ödöntől a Mercedes-Benzig

Kecskemét máig a magyar szecessziós építészet „fővárosa”, főtere csodás palotákban gazdag. Újabban, a Mercedes-Benz gyár létrejöttének köszönhetően, 2012-től Magyarország kiemelt járműipari központja lett, amelyre büszke a megyeszékhely. Jellemző, hogy az önkormányzat gyönyörű, Lechner Ödön tervezte épületében található látogatóközpontban is található egy Mercedes, amely az ide látogató diákcsoportok kedvence.

A kiállítás modern, 21. századi, élményalapú látványelemekkel, fényekkel, hangokkal és illatokkal gazdagított, multimédiás, interaktív attrakció, amely kilenc termen keresztül vezeti végig a látogatókat a város történetén. Itt található Mikszáth Kálmán Beszélő köntöse egy két és fél méteres hímzett köntösbe épített hangbúra alatt. A városháza díszterme a közgyűlés üléseinek, hazai és nemzetközi konferenciáknak, esküvőknek és ünnepélyes fogadásoknak a helyszíne.

A gyönyörű Városháza Kecskeméten adventkor
A gyönyörű Városháza Kecskeméten adventkor
Fotó: Gyenes Kata

Székely Bartalan festményei és a több mint egytonnás csillár

A teremben lévő berendezések korabeliek, minden kézműves-ipari munkával készült. Kratzmann Ede műhelyében születtek a gazdagon színezett üvegablakok. Az 1200 kg súlyú aranyozott bronz csillárnak 63 égője van, amely az egykori Magyarország vármegyéinek számát szimbolizálja.

A festmények a magyar történelmi festészet legkiemelkedőbb alakjának, Székely Bertalannak az alkotásai.

Újkori vonzereje az épületnek a két évvel ezelőtt nyílt Lechner kávézó, amely közel hozza egymáshoz az itt sétáló, ebédelni óhajtó egyéni turistákat, meg a diskurálni vágyó hölgyeket, üzleti tárgyalásokat folytató urakat.

Ha nem csoporttal érkezünk, érdemes jelentkezni a tematikus élménysétákra, melyek között található szerelmes, gonosz, vendéglátó és persze szecessziós is. A Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció segítségével komplett kirándulási tervet tud készíteni a turista. Mindezt térítésmentesen, a modern kor követelményeit is figyelembe véve GPS koordinátákkal, térképekkel ellátva és települési kisfilmekkel illusztrálva. (Az Androidos operációs rendszerű készülékekkel a Play Áruházból, az IOS operációs rendszerű készülékekkel pedig az App Store-ból lehet letölteni Kecskemét és térsége névre keresve, illetve letölthető a www.aranyhomok.hu honlapon keresztül is.)

Kodálytól Bruce Lee-ig

Kecskemétet talán nem mindenki úgy emlegeti, mint a zene, a képzőművészet és az animáció nemzetközi hírű műhelyeinek helyszínét, bár azt mindnyájan tudjuk, hogy itt született Kodály Zoltán. A város méltón őrzi Katona József, nemzeti drámánk, a Bánk bán szerzőjének emlékét is. A Cifrapalota bájos népies art nouveau díszítése ma is ugyanúgy megfogja a szemet, mint amikor építették, de a benti kiállítások egy része már a jelennek szól – mint például a meglepő Bruce Lee tárlat.

Ami feltűnő, hogy a városban október végén is sok a virág és tisztaság van. És bizonyára nemcsak – vagy nem elsősorban – a turisták kedvéért.

A Puszta Kapuja

Ha puszta, lovasok, kék-fekete gúnyában ostort csattogtató csikósok – akkor Bugac. Így volt ez régen és ma is, de aki szeretné jobban megismerni ma a táj természeti értékeit, annak érdemes az itteni Puszta Kapuja Információs Központban kezdeni kirándulását. A 2024-ben nyílt látogatóközpontban a játékos elemekkel dúsított tárlat mellett a térség látnivalóiról is tájékozódhatunk.

A kiállítás felső szintjén a homokbuckák élővilágát ismerhetik meg a látogatók, míg az alsó szinten a pásztoréletről és a külterjes állattartásról kaphatnak képet. Természetismereti foglalkozásokat is tart itt gyerekcsoportoknak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. Az épület mögött egy panorámapontról nézhetünk szét a békés tájon és rálátunk a 2012-es tűz által szinte teljesen elpusztított Ősborókás maradványaira.

A Bugaci Ménesbirtokon a Karikás Csárda és az őshonos állatpark egészíti ki az egész napos programot.

Az Aranymonostor Látogatóközpont épületének formája meglepő: mintha egy ufo szállt volna le a pusztában. Belül a legmodernebb, Cinema City kényelmű moziban tudunk meg sokat – három dimenzióban – a valaha itt élt emberek életéről.

A Gault&Millau is nagyra értékeli

A Lajosmizsei Tanyamúzeum és az immár két tanyacsárda, a régi és az új, kihagyhatatlan célpontja egy Bács-Kiskun megyei túrának. A hagyományos paraszti élet mindennapjai, tárgyi kultúrája és gazdálkodási szokásai leginkább a városi fiataloknak lehetnek érdekesek, de ma már a falvakban is ismeretlen számos, hajdan nélkülözhetetlen eszköz.

Alföldi lovas romantika
Alföldi lovas romantika
Fotó: Lajosmizsei Tanyacsárda

Az Öreg Tanyacsárda már 1973 óta fogadja vendégeit az alföldi kisváros szomszédságában. Neve összeforrt Garaczi János tulajdonos-igazgatóéval, aki az elmúlt évtizedekben mindent elért, amit lehet ebben a műfajban, sőt, túlszárnyalta azt. 2024-ben például elnyerte Az Év Magyaros Étterme díjat és bekerült a Gault&Millau 2026-os étteremkalauzába.

Az Új Tanyacsárda Lajosmizse 50 hektáros külső területén szintén magyaros konyhát visz. Lovasbemutatók szórakoztatják a vendégeket, de ökör- és malacsütésre is van lehetőség.

A külföldi turistáknak különleges élményt nyújt a hagyományos disznótor, a szüreti mulatság, a gulyásparti is, de legalább ennyien fotózzák, filmezik a lipicai és magyar félvér lovakat, valamint más, őshonos állatokat.

Édes Lajosmizse

Ami a gasztronómiát illeti, arra e megyében nem lehet panasz, a magyaros konyha különböző stílusaival lehet megismerkedni. A Kecskeméti Csárda, amely mindössze két percre a városközponttól található, egy 170 éves műemlék épületben működő autentikus magyar étterem és borház. Az étterem százféle hagyományos magyar étellel és borral szolgál.

A Lajosmizsei Tanyacsárda mindezt fine dining szinten műveli, a libamájas előétel design fantáziától a szezonális fogásokig, most éppen tökben és vadspecialitásokban jeleskednek.

Lajosmizsén már két tanyacsárdában is lehet mulatni
Lajosmizsén már két tanyacsárdában is lehet mulatni
Fotó: Lajosmizsei Tanyacsárda

A város egyben édes paradicsom is: a Kiss Zoltán számos díjjal kitüntetett cukrászdájának kínálata és minősége az Augusztot és a Gerbeaud-t idézi. Az itteni Csokoládé és Grilllázs Szalonban művészi szinten készíti Rimóczi László a népi konyhaművészetből oly ismerős grillázstortákat. Csokoládéboltját a párizsi Ladurée is megirigyelhetné.

Régi-új szerepben a homoki borok

A kövidinkát nem sokan értékelik, mint szőlő-, illetve borfajtát, pedig volt, amikor életet mentett: erre utaló írásos emlékek már 1075-ből is találhatók. Az ásott kutakból nyertek vizet, amelyek gyakran váltak fertőzötté, ezért kisparcellákon a családok saját maguk részére készítettek könnyű bort. A reformkorban több mint 100 hivatalos engedélyt adtak ki borméréseknek, és több száz kurtakocsma is működött.

A 18. századtól a futóhomok megállítása céljából is, intenzív szőlőtelepítés kezdődött.

A mai homoki borok ma már hűtött erjesztésűek, reduktívak, a mai fogyasztói igényeknek megfelelően könnyedek, üdék és gyümölcsösek – tudhattuk meg a Dabasi Gábor nedűinek kóstolójából.

Négycsillagos hotel is vár Kecskeméten 

Ami a szálláslehetőségeket illeti, az idősebb korosztály még élénken emlékszik az Aranyhomokra és annak híres bárjára, amely a szocialista korszak legjobb vidéki szállodái közé emelte.

A megyei elegancia listát ma a kecskeméti négycsillagos Four Points by Sheraton vezeti, amelynek építését bizonyára az is befolyásolta, hogy sok üzletember érkezett és érkezik az itteni Mercedes gyárba – akik egyébként sem maguk fizetik a számlát – valamint a többi épülő üzembe. A megújult szállodák (a Central, a Három Gúnár és a Boutiqe Hotel) foglaltsága is magas szintű.

 A kisvasút romantikája

A tiszakécskei Barack Hotel Thermal Resort esete mintha ennek a fordítottja lenne: a szálloda felavatása hozta be annak idején az országos turisztikai köztudatba Tiszakécskét, és figyeltek fel rá olyanok is, akik nem sejtették, hogy milyen nyugodt és hangulatos a kisváros. Ottjártunkkor is látszott, mekkora igény van – belföldi vendégek részérőél is a termálvizes kikapcsolódásra.

Ami a település többi attrakcióját illeti, kiemelkedik a Tisza-parti Kisvasút, amely egyedülálló módon ötvözi a nosztalgiát, a természet közelségét és a családi kikapcsolódást. Mai, mintegy 1,6 kilométer hosszú vonalán több megálló várja az utasokat. (Ráadásul családbarát kialakítású: babakocsival és kerekesszékkel is igénybe vehető.)

Igaz – tesszük hozzá – a város és az egész megye fejlődését nagyban elősegíthetné, ha önálló, kiemelt turisztikai térség lenne. Hiszen itt annyi a hungarikum és a látnivaló, hogy nemcsak több turistaérkezést érdemelnének meg, de milliókkal támogatott turisztikai fejlesztéseket is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Váratlan helyeken és módon küzdenek a turisták ellen országszerte

Erzsébetvárosban az idegenvezetőket bírságolják meg, Zánkán pedig bezárták a Balaton északi partjának egyik látványosságát: a Haditechnikai Parkot. Persze mindkettőre van magyarázat, amit ezennel megosztunk kedves olvasóinkkal. Érteni persze ennek ellenére nehezen lehet ezeket.

Év végén ismét tömegével utaznak wellness szállodákba az emberek

Az év utolsó heteiben a vendégek mintegy fele wellness-szálláson pihen.

Meghosszabbították Parajdon a vészhelyzetet

Meghosszabbították Parajdon a vészhelyzetet

Újabb 30 nappal meghosszabbította a sóbánya elárasztása miatt május elején bevezetett veszélyhelyzetet az erdélyi Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság – közölte hétfőn a Hargita megyei prefektusi hivatal.  

Sikersztori az idén is a SZÉP-kártya

Sikersztori az idén is a SZÉP-kártya

A SZÉP-kártya az idei ősz első hónapjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a költések összege közel 33,2 milliárd forintot tett ki, ami mintegy 7 százalékkal szárnyalta túl a tavaly szeptemberi felhasználást – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden az MTI-vel.

Újabb négycsillagos szálloda nyílt Budapesten

Francia szállodabefektető beruházásaként megnyílt a YOU Hotel Budapest, a négycsillagos szálloda a Szentkirályi utcában, Stühmer Frigyes egykori csokoládégyárában kapott helyett, az üzemeltetést a magyar Accent Hotel Management látja el – közölte az Accent hétfőn az MTI-vel.

Nagy Márton: „Jön a fix kamatozású hitel a turizmusban”

A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán posztolt. 

Nem újdonság, az IBUSZ már pontosan száz éve is ezt csinálta

Legyen tél, tavasz, ősz vagy nyár, a vendéglátás és a szállodaszakma aduásza a MICE turizmus, ami egy angol mozaikszó, a Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions rövidítése. A legújabb trendekről, óhajokról, feltételekről beszélgettünk a szakág hazai vezetőivel.

Nem csak télen lehet élmény ez a karintiai síparadicsom

Mindössze pár órányi autóútra Budapesttől, az osztrák Karintia tartományban egyedülálló természeti táj várja a töltődésre vágyókat. Úticélunk ezúttal az álomszép Turrachi fennsíkon csillogó tó és környéke, ahol az Alpokban is egyedülálló búvóhely várja mind a pihenni vágyókat, mint az aktív pihenés szerelmeseit: ez a 4 csillag superior Hotel Hochschober, amely felettébb különleges élményekben részesíti vendégeit. Aki síel, nagyra értékeli, hogy pályaszállásról van szó, de egész évben is remek élményeket kínál a vidék.    

Egy nagy pozitívuma biztosan volt október 23-nak

Egy nagy pozitívuma biztosan volt október 23-nak

Az októberi négynapos pihenő idején rekordszámú, 317 ezer vendég 611 ezer vendégéjszakát töltött hazai tájakon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint – közölte a Visit Hungar ypénteken.

Bulinegyed nélkül még a stagnáló GDP sem jönne össze

Bulinegyed nélkül még a stagnáló GDP sem jönne össze?

Sokat köszönhet a kormány a budapesti turizmusnak.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168