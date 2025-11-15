Szerelmes, gonosz, szecessziós és vendéglátó séták – Bács-Kiskunban barangoltunk

Kecskemét ősi kereskedelmi útvonalak találkozásánál jött létre. Nagy Lajos király 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi. A homoki szőlő- és gyümölcskultúra nagyban hozzájárult a város gyarapodásához és hozzájárul ma is.

Lechner Ödöntől a Mercedes-Benzig

Kecskemét máig a magyar szecessziós építészet „fővárosa”, főtere csodás palotákban gazdag. Újabban, a Mercedes-Benz gyár létrejöttének köszönhetően, 2012-től Magyarország kiemelt járműipari központja lett, amelyre büszke a megyeszékhely. Jellemző, hogy az önkormányzat gyönyörű, Lechner Ödön tervezte épületében található látogatóközpontban is található egy Mercedes, amely az ide látogató diákcsoportok kedvence.

A kiállítás modern, 21. századi, élményalapú látványelemekkel, fényekkel, hangokkal és illatokkal gazdagított, multimédiás, interaktív attrakció, amely kilenc termen keresztül vezeti végig a látogatókat a város történetén. Itt található Mikszáth Kálmán Beszélő köntöse egy két és fél méteres hímzett köntösbe épített hangbúra alatt. A városháza díszterme a közgyűlés üléseinek, hazai és nemzetközi konferenciáknak, esküvőknek és ünnepélyes fogadásoknak a helyszíne.

A gyönyörű Városháza Kecskeméten adventkor

Fotó: Gyenes Kata

Székely Bartalan festményei és a több mint egytonnás csillár

A teremben lévő berendezések korabeliek, minden kézműves-ipari munkával készült. Kratzmann Ede műhelyében születtek a gazdagon színezett üvegablakok. Az 1200 kg súlyú aranyozott bronz csillárnak 63 égője van, amely az egykori Magyarország vármegyéinek számát szimbolizálja.

A festmények a magyar történelmi festészet legkiemelkedőbb alakjának, Székely Bertalannak az alkotásai.

Újkori vonzereje az épületnek a két évvel ezelőtt nyílt Lechner kávézó, amely közel hozza egymáshoz az itt sétáló, ebédelni óhajtó egyéni turistákat, meg a diskurálni vágyó hölgyeket, üzleti tárgyalásokat folytató urakat.

Ha nem csoporttal érkezünk, érdemes jelentkezni a tematikus élménysétákra, melyek között található szerelmes, gonosz, vendéglátó és persze szecessziós is. A Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció segítségével komplett kirándulási tervet tud készíteni a turista. Mindezt térítésmentesen, a modern kor követelményeit is figyelembe véve GPS koordinátákkal, térképekkel ellátva és települési kisfilmekkel illusztrálva. (Az Androidos operációs rendszerű készülékekkel a Play Áruházból, az IOS operációs rendszerű készülékekkel pedig az App Store-ból lehet letölteni Kecskemét és térsége névre keresve, illetve letölthető a www.aranyhomok.hu honlapon keresztül is.)

Kodálytól Bruce Lee-ig

Kecskemétet talán nem mindenki úgy emlegeti, mint a zene, a képzőművészet és az animáció nemzetközi hírű műhelyeinek helyszínét, bár azt mindnyájan tudjuk, hogy itt született Kodály Zoltán. A város méltón őrzi Katona József, nemzeti drámánk, a Bánk bán szerzőjének emlékét is. A Cifrapalota bájos népies art nouveau díszítése ma is ugyanúgy megfogja a szemet, mint amikor építették, de a benti kiállítások egy része már a jelennek szól – mint például a meglepő Bruce Lee tárlat.

Ami feltűnő, hogy a városban október végén is sok a virág és tisztaság van. És bizonyára nemcsak – vagy nem elsősorban – a turisták kedvéért.

A Puszta Kapuja

Ha puszta, lovasok, kék-fekete gúnyában ostort csattogtató csikósok – akkor Bugac. Így volt ez régen és ma is, de aki szeretné jobban megismerni ma a táj természeti értékeit, annak érdemes az itteni Puszta Kapuja Információs Központban kezdeni kirándulását. A 2024-ben nyílt látogatóközpontban a játékos elemekkel dúsított tárlat mellett a térség látnivalóiról is tájékozódhatunk.

A kiállítás felső szintjén a homokbuckák élővilágát ismerhetik meg a látogatók, míg az alsó szinten a pásztoréletről és a külterjes állattartásról kaphatnak képet. Természetismereti foglalkozásokat is tart itt gyerekcsoportoknak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. Az épület mögött egy panorámapontról nézhetünk szét a békés tájon és rálátunk a 2012-es tűz által szinte teljesen elpusztított Ősborókás maradványaira.

A Bugaci Ménesbirtokon a Karikás Csárda és az őshonos állatpark egészíti ki az egész napos programot.

Az Aranymonostor Látogatóközpont épületének formája meglepő: mintha egy ufo szállt volna le a pusztában. Belül a legmodernebb, Cinema City kényelmű moziban tudunk meg sokat – három dimenzióban – a valaha itt élt emberek életéről.

A Gault&Millau is nagyra értékeli

A Lajosmizsei Tanyamúzeum és az immár két tanyacsárda, a régi és az új, kihagyhatatlan célpontja egy Bács-Kiskun megyei túrának. A hagyományos paraszti élet mindennapjai, tárgyi kultúrája és gazdálkodási szokásai leginkább a városi fiataloknak lehetnek érdekesek, de ma már a falvakban is ismeretlen számos, hajdan nélkülözhetetlen eszköz.

Alföldi lovas romantika

Fotó: Lajosmizsei Tanyacsárda

Az Öreg Tanyacsárda már 1973 óta fogadja vendégeit az alföldi kisváros szomszédságában. Neve összeforrt Garaczi János tulajdonos-igazgatóéval, aki az elmúlt évtizedekben mindent elért, amit lehet ebben a műfajban, sőt, túlszárnyalta azt. 2024-ben például elnyerte Az Év Magyaros Étterme díjat és bekerült a Gault&Millau 2026-os étteremkalauzába.

Az Új Tanyacsárda Lajosmizse 50 hektáros külső területén szintén magyaros konyhát visz. Lovasbemutatók szórakoztatják a vendégeket, de ökör- és malacsütésre is van lehetőség.

A külföldi turistáknak különleges élményt nyújt a hagyományos disznótor, a szüreti mulatság, a gulyásparti is, de legalább ennyien fotózzák, filmezik a lipicai és magyar félvér lovakat, valamint más, őshonos állatokat.

Édes Lajosmizse

Ami a gasztronómiát illeti, arra e megyében nem lehet panasz, a magyaros konyha különböző stílusaival lehet megismerkedni. A Kecskeméti Csárda, amely mindössze két percre a városközponttól található, egy 170 éves műemlék épületben működő autentikus magyar étterem és borház. Az étterem százféle hagyományos magyar étellel és borral szolgál.

A Lajosmizsei Tanyacsárda mindezt fine dining szinten műveli, a libamájas előétel design fantáziától a szezonális fogásokig, most éppen tökben és vadspecialitásokban jeleskednek.

Lajosmizsén már két tanyacsárdában is lehet mulatni

Fotó: Lajosmizsei Tanyacsárda

A város egyben édes paradicsom is: a Kiss Zoltán számos díjjal kitüntetett cukrászdájának kínálata és minősége az Augusztot és a Gerbeaud-t idézi. Az itteni Csokoládé és Grilllázs Szalonban művészi szinten készíti Rimóczi László a népi konyhaművészetből oly ismerős grillázstortákat. Csokoládéboltját a párizsi Ladurée is megirigyelhetné.

Régi-új szerepben a homoki borok

A kövidinkát nem sokan értékelik, mint szőlő-, illetve borfajtát, pedig volt, amikor életet mentett: erre utaló írásos emlékek már 1075-ből is találhatók. Az ásott kutakból nyertek vizet, amelyek gyakran váltak fertőzötté, ezért kisparcellákon a családok saját maguk részére készítettek könnyű bort. A reformkorban több mint 100 hivatalos engedélyt adtak ki borméréseknek, és több száz kurtakocsma is működött.

A 18. századtól a futóhomok megállítása céljából is, intenzív szőlőtelepítés kezdődött.

A mai homoki borok ma már hűtött erjesztésűek, reduktívak, a mai fogyasztói igényeknek megfelelően könnyedek, üdék és gyümölcsösek – tudhattuk meg a Dabasi Gábor nedűinek kóstolójából.

Négycsillagos hotel is vár Kecskeméten

Ami a szálláslehetőségeket illeti, az idősebb korosztály még élénken emlékszik az Aranyhomokra és annak híres bárjára, amely a szocialista korszak legjobb vidéki szállodái közé emelte.

A megyei elegancia listát ma a kecskeméti négycsillagos Four Points by Sheraton vezeti, amelynek építését bizonyára az is befolyásolta, hogy sok üzletember érkezett és érkezik az itteni Mercedes gyárba – akik egyébként sem maguk fizetik a számlát – valamint a többi épülő üzembe. A megújult szállodák (a Central, a Három Gúnár és a Boutiqe Hotel) foglaltsága is magas szintű.

A kisvasút romantikája

A tiszakécskei Barack Hotel Thermal Resort esete mintha ennek a fordítottja lenne: a szálloda felavatása hozta be annak idején az országos turisztikai köztudatba Tiszakécskét, és figyeltek fel rá olyanok is, akik nem sejtették, hogy milyen nyugodt és hangulatos a kisváros. Ottjártunkkor is látszott, mekkora igény van – belföldi vendégek részérőél is a termálvizes kikapcsolódásra.

Ami a település többi attrakcióját illeti, kiemelkedik a Tisza-parti Kisvasút, amely egyedülálló módon ötvözi a nosztalgiát, a természet közelségét és a családi kikapcsolódást. Mai, mintegy 1,6 kilométer hosszú vonalán több megálló várja az utasokat. (Ráadásul családbarát kialakítású: babakocsival és kerekesszékkel is igénybe vehető.)

Igaz – tesszük hozzá – a város és az egész megye fejlődését nagyban elősegíthetné, ha önálló, kiemelt turisztikai térség lenne. Hiszen itt annyi a hungarikum és a látnivaló, hogy nemcsak több turistaérkezést érdemelnének meg, de milliókkal támogatott turisztikai fejlesztéseket is.