Sztrájkhullám a légi közlekedésben: budapesti járatokat is töröl a Lufthansa és az olasz irányítás

A német Lufthansa légitársaság fedélzeti személyzete mellett az olasz légiirányítás is sztrájkot jelentett be ma délutánra. Mindkét munkabeszüntetés érinti a budapesti repülőtérről induló és oda érkező járatokat is – közölte a Budapest Airport.

A Lufhansa-sztrájk budapesti viszonylatban nyolc-nyolc müncheni és a frankfurti járatot érint, ami összesen 2000 utast jelent – írták a közleményben.

Ezzel párhuzamosan, péntek délután 13 órától 17 óráig sztrájkot jelentett be az olasz légiirányítás is, amely több római, milánói, nápolyi járatot érinthet. A Budapest Airportnak jelenleg egy milánói járatpár törléséről van információja, amely Budapest és a Milánó-Malpensa repülőtér között közlekedett volna.

A társaság azt javasolja az utasoknak, hogy figyeljék a légitársaság tájékoztatását a járattörlésekről, az átszállások esetleges átszervezéséről és a további teendőkről.