Sztrájkhullám a légi közlekedésben: budapesti járatokat is töröl a Lufthansa és az olasz irányítás

Budapestet is elérte a légi közlekedési sztrájk: a Lufthansa személyzetének munkabeszüntetése és az olasz légiirányítás akciója miatt több járat törlésére és fennakadásokra kell számítani. A Budapest Airport szerint több ezer utast érinthetnek a pénteki kiesések.

A német Lufthansa légitársaság fedélzeti személyzete mellett az olasz légiirányítás is sztrájkot jelentett be ma délutánra. Mindkét munkabeszüntetés érinti a budapesti repülőtérről induló és oda érkező járatokat is – közölte a Budapest Airport.

A Lufhansa-sztrájk budapesti viszonylatban nyolc-nyolc müncheni és a frankfurti járatot érint, ami összesen 2000 utast jelent – írták a közleményben.

Ezzel párhuzamosan, péntek délután 13 órától 17 óráig sztrájkot jelentett be az olasz légiirányítás is, amely több római, milánói, nápolyi járatot érinthet. A Budapest Airportnak jelenleg egy milánói járatpár törléséről van információja, amely Budapest és a Milánó-Malpensa repülőtér között közlekedett volna.

A társaság azt javasolja az utasoknak, hogy figyeljék a légitársaság tájékoztatását a járattörlésekről, az átszállások esetleges átszervezéséről és a további teendőkről.

Turisztikai vonzerő? Olcsón is csak félházzal mentek a hazai szállodák

Már a félháznak is örülni kell a hazai turizmusban?

Februárban országos szinten a szállodák szobafoglaltsága 51,2 százalék volt. 

Lebuktak az utazási irodák, durva hibákat találtak

Vizsgálódott a Fővárosi Főügyészség.

Csúcs! Meredeken drágul a mászási engedély a Föld legmagasabb pontján

Csúcs! Meredeken drágul a mászási engedély a Föld legmagasabb pontján

Egyre több a mászók által okozott környezetszennyezés, ez is a díjemelés egyik oka.

ATR72-600 repülőgép

Újraindul a Pécs-München repülőjárat

A járatok újraindulását a város polgármestere, Péterffy Attila jelentette be csütörtökön.

Nem a csoda, hanem az időjárás segítette februárban a turizmust

Nem a csoda, hanem az időjárás segítette februárban a turizmust

Ez a jó a statisztikában: mivel tavaly februárban hideg volt, ezért idén februárban könnyű volt jobb számokat produkálni. Amerikából is egyre többen jönnek Budapestre.

Februárban is rengeteg külföldi turista érkezett Magyarországra

Februárban is rengeteg külföldi turista érkezett Magyarországra

A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett.

999 évre kibérelte a stadionját egy focicsapat

999 évre kibérelte a stadionját egy focicsapat

Egy másodosztályú angol klub kötött szerződést.

Március 15-e turisztikai szempontból is érdekes

A turisztikai ügynökség figyelni fogja a mobilcella-adatokat március 15-én

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vasárnap szakmai tájékoztatást ad az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából a fővárosba érkező és az egyes rendezvényeket látogató emberek számáról.

Kilőttek a jegyárak, elképesztő összegekért lehet repülőn elhagyni a Közel-Keletet

Kilőttek a jegyárak, elképesztő összegekért lehet repülőn elhagyni a Közel-Keletet

Igen széles skálán mozognak a repülőjegyárak az iráni háború miatt egyáltalán nem életbiztosításnak számító Közel-Keleten.

Érik a pofon: tömegével fordulhatnak el a turizmustól ebben a régióban

Érik a pofon: tömegével fordulhatnak el a turizmustól ebben a régióban

Nem csoda azok után, amin most keresztülmennek. 

