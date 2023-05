Találkozott már Sisivel? Különleges ételek várnak a kastélyban

Mi az Ön foglalkozása? Sisi vagyok.

Furcsán hangzik, nem? Pedig a minap találkoztam egy szépséges, sudár hölggyel, akinek évek óta az a munkája, hogy megszemélyesíti a szépséges királynét. A gödöllői kastélyban tartott rendezvényeken, forgatásokon, vezetett sétákon, sajtóeseményeken szokott megjelenni, hajdani öltözékben, Sisihez méltóan nagyon karcsú derékkal, csodás, dús frizurában.

Már a belépésnél ő – azaz Dutka Timea - fogad bennünket, miközben vagy 100 belföldi és külföldi turista fotózza rendületlenül, nem is sejtve, mekkora szerencséjük van, hiszen nem mindennap ölti magára ezt az abroncs alsószoknyákkal megemelt fekete taft költeményt, a csipkés fehér blúzzal, melyet apró bársonymasnik díszítenek.

Hány kiló volt a koronázási ruha?

Különleges tárlatvezetésünk során „Őfelsége” vendégeként járhatjuk be a királyi lakosztályokat, és sok érdekességet megtudhatunk a család gödöllői mindennapjairól. Például, hogy milyen nehéz volt a koronázási ruhája, mennyi időbe telt frizurájának elkészítése, vagy milyen volt a kapcsolata Andrássy Gyulával és Deák Ferenccel.

Ha éppen a hatalmas kertben volna kedvünk kószálni, külön is tehetünk egy sétát a kastély festői parkjában a hölgy kalauzolásával. A séta során mesél a vendégeknek az állatok iránti szeretetéről, valamit a lovaglás és a mozgás iránti szenvedélyéről.

A gödöllői Sisi, Dutka Timea.

Koncertek és színházi előadások helyszíne is

Jómagam tanúja voltam, anno vagy 30 éve, a romokban heverő kastély rendbehozatalának, átadásának és fejlődésének, különböző menedzsmentek irányítása alatt. Mára, amellett hogy a világ egyik legszebb kastélyában és Magyarország patinás történelmi helyszínén járunk, kialakult itt egy programokban gazdag, színház- és koncertteremmel bíró látogató központ, melynek előadásaira Budapestről is sokan ellátogatnak. Jó az együttműködésük a közeli városi kulturális központtal is.

Kiállítási palettájuk széles, voltam már itt a több évtizedig itt állomásozó szovjet hadsereg itt hagyott tárgyaiból összeállított, különleges tárlaton is. Most a helyben lakó, fogyatékkal élő emberek állítják ki alkotásaikat. Érdemes megnézni a tárlatot, június elejéig még megtehetjük.

Ahogyan Tüske Boglárka, a kastély kommunikációs vezetője fogalmaz, a megnyitás óta fontos feladatuknak tartják az esélyegyenlőség megteremtését az intézményben. (Látszik, hogy nemcsak szavakban fontos itt az akadálymentesítés, mint ahogy a családbarát jelző sem csupán elvben érvényesül.)

Kiállítás fogyatékkal élők műveiből

A magyarországi Erzsébet-kultusz központjaként most ilyen módon kapcsolódnak a királyné szellemiségéhez, aki egész életében felkarolta a segítségre szorulók ügyét. Az, hogy itt szerepelhetnek ezek az művek, egyben kiállás, elköteleződés amellett, hogy lehetőséget adjanak a fogyatékkal élőknek a bemutatkozásra, a sikerélményre.

Az már a szerző óhaja-reménye, hogy e különleges munkák nagy része talán vevőre talál, - a befolyt pénzből a városi fogyatékkal élőket segítő intézményeket támogatnák. Az alkotások többsége egyébként bármelyik kortárs galériában is megállná a helyét.

A kiállításon Jádi Krisztina, a Patrónus Ház szakmai vezetője kalauzolt bennünket. Ahogy elmondta, „az alkotók között gyermekek, fiatal felnőttek, érett középkorú személyek egyaránt találhatóak. A művészi alkotásnak nincsenek határai és nincsenek korlátai! Kiállításunkon egyaránt láthatóak irányított és szabad alkotások. Azt, hogy mi születik meg, természetesen meghatározza a sérüléssel élő személy képességeinek mértéke.

A gödöllői kastély. Fotó: ZPZ Fotó

Csodákat tudnak létrehozni az autisták is

A segítő, akivel a kézműves folyamat közben együtt dolgozik a fogyatékkal élő, képes őt érzelmeivel, kapcsolatukkal támogatni, segíteni. A legegyszerűbb technikával, eszközzel csodákat lehet létrehozni. A csodák születése közben pedig számos nagyszerű dolog történik az alkotó lelkében, pont úgy, ahogyan az egészséges művészek körében.

A folyamat közben tapasztalatot szereznek az időbeni és térbeni tájékozódás területén, számos készségük fejlődik; ilyen a figyelem, kitartás, pontosság, koordináció (szem – kéz), a finommotorikai készségek, az érzékelés-észlelés képessége, a színek világának felfedezése.

A tevékenység közben elsődleges cél, hogy a fogyatékkal élő személy jól érezze magát, - sok autista gyermek és felnőtt munkáival találkozunk itt - ne okozzon mindez számára feszültséget, hanem lazuljon el, és repüljön az időben. Ezt a súlyosan érintett autizmussal élő személyek számára a legnehezebb biztosítani és elérni. De az elmerülés e tevékenységben nyugtatja az elmét és fejleszti a lelket.

A cukrászda-kávézó és a szuvenírbolt is fontos

Maga a kastély állandó gyűjteménye is folyamatosan bővül, miközben örömmel veszi észre az újságíró, hogy a múzeumshop és a kávézó-cukrászda ma már világszinten működik. Tegyük hozzá, nem mindig volt ez így, de mára a hazai turisztikai szakemberek is rájöttek, hogy mennyire fontos része egy ilyen emlékezetes kirándulásnak az azt követő pihentető-csevegő kávézás, a finom cukrászsütemények és fagylaltok kóstolgatása – az egyik legjobb hazai cukrászműhely produktumai - vagy a nívós ajándéktárgyak árusítása.

A királyi kastélyt eddig is sokan ismertük, de arra talán kevéssé gondolnánk, hogy érdemes ellátogatni a városközponttól kissé távolabb eső, fákban, növényzetben gazdag, tágas, levegős egyetemi városba. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem parkjában jólesik sétálni a hatalmas fák alatt, vagy ha éppen éhesek vagyunk, filippínó falatokkal csillapítani éhüknek.

Campus, egzotikus menzával

Igen, Fülöp-szigetiek az ízek! Esküdni mernék rá, hogy még egy ilyen egyetemi menza sehol másutt nincs Magyarországon. A vékony, filigrán, csupa mosoly, gyönyörű színes ruhás – magyarul tökéletesen beszélő - hölgy, aki Bánfi-Sales Ruth Annaként mutatkozik be, aki majd 20 éve tartózkodik hazánkban. Egy máig tartó szerelmi házasság oltalmában, sikeres éttermet és panziót vezettek férjével, dr. Bánfi Ferenccel, egy közeli településen, de az elmúlt évek gazdasági nehézségei, valamint egészségügyi problémák miatt ott részben feladták az üzletet.

A bisztró viszont már 11 tájt tele van, és nemcsak az itt tanuló külföldi és magyar diákokkal, hanem az erre járókkal, sőt, törzsvendégekkel is. Köztük sokszor megtalálhatók a Magyarországon élő, ötezerre becsült lélekszámú filippjnó közösség tagjai is.

Fúziós, de magyar is

A menü egy része magyar, van, amelyik fúziós, a harmadik autentikus Fülöp-szigeteki, a negyedik vegetáriánus. Az FB oldalukon is nagy a kedveltsége a ropogós hasaaljának, a bulalo levesnek, a csirke sataynak, a panchit bihonnak a ropogós friss pak choinak, és azt is megtudhatjuk, mi is az a karekare.

Délután aztán megélénkül a terasz, limonádékat és egzotikus koktélokat szürcsölnek a vendégek. Több rendezvényre és más kastélyokba is gyakran kiszállítanak fogásokat. Hogy gyermekeik - Bánfi-Sales Annácska Faith és Bánfi-Sales Ádám – folytatják-e ezt a munkát, még nem tudni, hiszen tinédzserek.