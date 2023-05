Tihany is részt vesz az Európa Kulturális Fővárosa programban

Eredetileg csak Veszprém pályázott és eleinte úgy is volt, hogy csupán a bakonyi városban lesznek események. Viszont a szervezők nyilván rájöttek, hogy a város önmagában nem tudna egy egész éven át folytonos figyelmet generálni, könnyen adódott, hogy kiterjesszék a programsorozatot a közeli Balaton-felvidékre, benne persze Balatonfüredre és Tihanyra is. A rövidítve VEB 2023-nak nevezett eseményeken keresztül így a sok külföldi (és a szervezők szándékai szerint hazai) vendég biztos felkeresi majd a magyar tengert és az ottani településeket, vendéglátó helyeket, szállásokat.

Tihanyban most kezdődött az előszezon, de már vannak koncertek. Fotó: mfor/Mester Nándor

A félszigeten hónapokon keresztül nyújt kiváló kikapcsolódósát a Tihanyi Bencés Apátság nemzetközi zenei fesztiválja, szorosan kötődve Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepéhez. A fesztivál mellett a nagy múlttal rendelkező nyári zenei áhítatok alkalmával főként orgona- és orgona-kamarazenét hallhat az oda látogató, de azt ígérik, hogy most újítani fognak a megjelenésen – közölték a település honlapján is.

Május 28-án a Pünkösdi zenei áhítat programján a Lumen Christi Gospel Kórus "Jöjj alkotó Lélek" koncertjén vehetünk részt. De előtte egy nappal a Veszprémi Főegyházmegye hagyományteremtő szándékkal egyházművészeti találkozókat szervez a tihanyi hajóállomásról induló Szent Miklós motoros hajó fedélzetén. Aki esetleg lemaradna erről, az megnyugodhat, mert az Apátság megújult koncertorgonáját egy különleges koncertsorozaton lehet meghallgatni abból az alkalomból, hogy idén lett harmincéves a hangszer.

Kapcsolódó cikk Oscar-jelölt film zeneszerzője komponálja a veszprémi Európa Kulturális Fővárosa megnyitójának muzsikáját Pacsay Attila zeneszerző és a Kiégő Izzók fényfestő csapat neve jól hangzik.

A tihanyi kulturális életet gazdagítja, hogy a Club Tihany Resort óriási területén rendszeresen vannak különféle koncertek és szakmai kiállítások is. Ehhez megfelelő infrastruktúra is van. Az úgynevezett Wimbledon csarnokban egyszerre akár 1500 fős konferenciát is tudnak rendezni. Az üzleti turizmus idén is jellemző lesz ott – mondta az üdülőkomplexum igazgatója, aki beszámolt több zenei koncertről is.

A Club Tihany arra is jó, hogy onnan túrákat szervezzünk a félszigeten. Legalább három tematikus útvonal ajánlható, az egyik érinti a Belső-tavat, ahol ritka állatfajokat figyelhetünk meg. Az üdülőközpontban részletes térképet is adnak ehhez.

Saját pénze is van a komplexumnak A környezettudatos működés újabb eleme a Club Tihany kezdeményezése, amivel erősen csökkenthető a fel nem használt élelmiszer mennyisége. Valójában egy zsetonrendszerről van szó, amolyan saját pénzről, amit gyűjtögethetnek a központba látogatók. De csak akkor kapnak ilyet, ha az adott étkezésnél maguknak szedett összes ételt elfogyasztják, így nem kell semmit kidobni. A „pénzt” a közeli ajándékboltban lehet elkölteni, ám ott valódi pénzzel nem lehet fizetni, vagyis mindenképpen eleget kell tenni a speciális kívánalomnak.

Veszprémben egyébként június közepén rendezik meg a VI. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivált, amely négy napon át operettelőadások mellett gyermekprogramokkal és művészekkel szervezett beszélgetésekkel várja a közönséget. Június 17-én a város két ligete is új nevet kap: Eisemann Mihályét és Zerkovitz Béláét az egykori nagy zeneszerzők tiszteletére. A helyszíneken Horváth Elemér Emi és Horváth Péter ad műsort. Koncertet ad a Készenléti Rendőrség zenekara, lesz nemzetközi operettgála a Sturcz Szmollbend zenekar közreműködésével, és végül operettkarnevállal zárul a fesztivál.

Rendezvények, konferenciák is lesznek a Club Tihanyban. Fotó: mfor/Mester Nándor

A Veszprém-Balaton rendezői elárulták nekünk, hogy a minap egy kézműves magyar gin is a VEB 2023 hivatalos itala lett, s ebben a Tihanytól ma már elválaszthatatlan levendula is benne van. Egy levendula lepárló kisvállalkozás készíti, a cég részben turisztikai pályázat útján futtatta fel saját bizniszét. A vállalkozás termékei ma országosan több településen is megtalálhatók, Tihanyban egyebek mellett a Club Tihany szobáiban is.

A levendulamezőkön kívül Tihanyban egy évek óta működő másik látványosság is szinte kikerülhetetlen. Ezt is egy kis cég működteti, és évente csaknem húszezren veszik igénybe; zömmel városnézés céljából. A Dotto nevű kisvonatról van szó. Sok iskolai kirándulócsoport is ezt a közlekedési eszközt választja, amikor az Erdei Iskolába akar eljutni, vagy városnéző körsétájára. Egyre több cég rendeli meg rendezvények lebonyolításához, népszerű „szereplője” az esküvőknek is.

Kapcsolódó cikk 50 milliárdból gazdálkodhat idén Veszprém Garanciának tartja a stabilitásra és a fejlődésre Veszprém polgármestere a város 2023-as költségvetésének tervezetét, amelynek főösszege 49,6 milliárd forint.

A félszigeten 3 darab kisvonat közlekedik, 2 vonat 72 fő, egy vonat 54 fő szállítására alkalmas. Egy mozdonyból és három kocsiból áll. A kocsik centiméterekre követik a mozdony nyomvonalát a kanyarokban, vagyis egy nyomvonalúak, mint a sínes vonatok. Útvonala mint egy 6-8 kilométer hosszú. A teljes útvonal bejárása körülbelül 30 percet vesz igénybe. A megállókat úgy alakították ki, hogy a legfontosabb nevezetességeket könnyen megközelíthessék.