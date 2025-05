Több mint 4 milliárdból újul meg a Zsóry Mezőkövesden

Tállai András, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, elmondta, hogy a most induló beruházás a Zsóry legnagyobb fejlesztése, amely növeli a fürdő biztonságát, javítja a fenntarthatóságát és jelentős minőségi javulást lehet vele elérni. Ezzel a jelenleginél is versenyképesebb lesz, és az ország egyik meghatározó gyógyfürdője maradhat – tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett, 1940-ben nyílt meg az első medence a városban, így már 85 éve van Mezőkövesdnek fürdője. Az elmúlt húsz évben számos fejlesztést történt a fürdőben, 2004-ben új gyógyászati részleget alakítottak ki, 2011-ben a medencék újultak meg, 2017-ben egy élményfürdőt adtak át, 2020-ban pedig az egészségparkot újították fel.

A most induló fejlesztések részeként új vízfelületeket alakítanak ki, míg a 70-es években történt felújítás után 4 ezer négyzetméter vízfelülete volt a Zsórynak, ez most 6600 négyzetméterre emelkedik. Új beléptetőrendszert alakítanak ki, és előtérbe helyezik a zöld energia használatát azzal, hogy napelemeket telepítenek. A fejlesztés része egy új, ezer méter mély hévízkút fúrása is, a meglévőkből többet pedig felújítanak – részletezte Tállai András.

Az energetikai korszerűsítés az egész létesítményt érinti, az említetteken túl új gépház és víztározó épül, modern medencefűtést alakítanak ki, a víz melegítését pedig újrahasznosított hővel biztosítják. Az élményelemek energiatakarékos szivattyúkkal működnek majd, a víz szűrését korszerű berendezéseken keresztül látják el. Erre 3,2 milliárd forintot költenek.

Az 1,1 milliárdos turisztikai pályázat egy részét is a gyógyfürdő fejlesztésére fordítják. Az elavult és leromlott állapotú kör- és hullámmedence komplexumot teljes egészében elbontják, a helyén új medencéket és tematikus egységeket hoznak létre. A megújuló hullámmedence a vízi világ fő tengelyét alkotja majd, amit íves kialakítású élmény- és kaszkád medencék vesznek körbe. Az új komplexumban helyet kap ülő- és álló-élménymedence, családi élmény- és családi pancsoló medence, felnőtt sport-tó, hullámmedence és vizes játszótér is.

A sajtótájékoztatón Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere (Fidesz-KDNP) kiemelte a matyó hagyományok megőrzésének fontosságát. A turisztikai pályázat másik részeként Szentistván és Tard településekkel közösen egy kulturális utat hoznak létre, interaktív bemutató teret alakítanak ki Mezőkövesden a Zsóry-ligetben, a Zsóry-fürdő főbejáratánál, a tardi Táncpajtájál és a szentistváni tájháznál.

A városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy munkálatok során a fürdő üzemelni fog és fogadja a vendégeket. A fejlesztések jövőre készülnek el.

