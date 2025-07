Több mint kilencmillió légiutassal és újabb cargo rekorddal zárta az első félévet a Budapest Airport

Az első negyedéves rekord után továbbra is töretlen felfelé ívelést mutat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma: az első félévet 9 071 236 utas kezelésével zárta a légikikötő, amely még a tavalyi rekordév azonos időszaki eredményét is 15 százalékkal meghaladja, és megközelíti a tíz évvel ezelőtti teljes tizenkéthavi utasforgalmat. A hatodik havi utasszám önmagában is rekordot jelent: a júniusi 1 697 371 fős utasforgalom 9 százalékkal több, mint 2024-ben. A nyár első hónapjának legnépszerűbb célállomásai London, Isztambul és Milánó voltak.

A növekedés hátterében Magyarország népszerűsége, az erősödő turizmus és a magyarok egyre növekvő utazási kedve áll, amelyet minden idők legszélesebb kínálattal rendelkező nyári menetrendje is támogat.

A légiáru szállítás is csúcsokat dönt 2025-ben: a Budapest Airport júniusban 34 994 tonna légiárut kezelt, ami 40 százalékos emelkedést jelent a tavalyi évhez viszonyítva. Az első féléves cargo teljesítmény minden korábbi rekordot megdöntött: 199 319 tonnával közel 50 százalékos növekedést mutatott 2024 első hat hónapjához képest, meghaladja a 2022-es teljes évi adatot, és majdnem eléri 2023 éves kezelt árumennyiségét. Mindez tovább erősíti a Budapest Airport és a BUD Cargo City régiós cargo elosztóközpont szerepét.