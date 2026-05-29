Több tízmilliárd forintot hozhat a Bajnokok Ligája döntő

A GKI számításai alapján a fogyasztás zömét az 50-70 ezer külföldi vendég adhatja, átlagos költésüket 700 és 1000 euró közé teszik. A bevétel fő forrása a fogyasztás, amely az idegenforgalom csatornáin át érkezhet. Az esemény időablaka körülbelül másfél hét, a csúcsterhelés 2 napos, a prémium szállásárak emelkedése ekkor kétszeres-háromszoros is lehet – közölte a gazdaságkutató cég.

Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek lényegesen nagyobb fogyasztással számolhatnak, a repülőtéri és városi közlekedés forgalma szintén emelkedik, akárcsak a kiskereskedelemé és az idegenforgalmi szolgáltatásoké. A GKI szerint az esemény hosszabb távú hozamokkal is járhat, ugyanis javítja Budapest idegenforgalmi helyzetét, akár egy-másfél éven át támogathatja a szálláshelyek kihasználtságát. Számolni kell ugyanakkor kiszorító hatással is, mert a döntő miatt a szokásos idegenforgalom egy része elmaradhat vagy elcsúszhat. A rendezés költségei, az államot és az önkormányzatot terhelő biztonsági, közlekedési, infrastrukturális kiadások ugyancsak rontják az egyenleget.