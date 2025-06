A kínaiak válthatják valóra a kormány növekedési álmait?

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

De mi lesz, ha ez a forrás elapad? Ezekről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában.

Az adatok mögé nézve azonban az látszódik, hogy a hazai turisztikai mérleget alapvetően a külföldiek itteni költései vitték pluszba, azon belül is az Ázsiából érkezők – köztük is a kínaiak –, akik áprilisban csaknem 41 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken , mint tavaly ilyenkor, miközben a magyarok turistáskodása jó, ha stagnált. Sok honfitársunk inkább külföld felé veszi az irányt, mivel egy kinti nyaralás a magas hazai árak miatt már jobban megérheti. Persze a kormánynak mindegy, kitől jön a pénz, csak jöjjön.

A bővülés egyik záloga a mezőgazdaság, amelynek teljesítményét azonban az időjárás nagyban befolyásolja. A másikként pedig a kormány a turizmust szokta láttatni. Legutóbb is annak két számjegyű éves növekedéséről számolt be a Központi Statisztikai Hivatal.

Azzal nem mondunk nagyot, hogy bajban van a magyar gazdaság. Rendre jönnek ki a gyengébbnél gyengébb makrogazdasági adatok. Csökken az ipar – azon belül is az építőipar –, a beruházások, a GDP, de nem hasít a kiskereskedelem sem annyira, mint ahogy azt a kormány szeretné. Hogyan lesz ebből gazdasági növekedés?

A hazai turizmus idén várható évéről is szó esett azon a beszélgetésen, amelyet lapunk főszerkesztője, Csabai Károly folytatott a Trend FM hétfő reggeli adásában.

