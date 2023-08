Tudta, mennyi pénz ütheti a markát, ha több mint három órát késett a fapadosa?

Ugyan egy repülőúttal kapcsolatos negatívumok mindegyikét nem lehet egyetlen pénzügyi termékkel elkerülni, érdemes megismerkedni a légijárat-fedezet szolgáltatásával. Ez a biztosítás ellensúlyozza a repülőjáratok törléséből és késéséből, illetve a poggyászunkat ért veszteségből vagy sérüléséből származó anyagi károkat és igyekszik ellensúlyozni a kellemetlenségeinket. A szolgáltatás rendszerint néhány ezer forintba kerül, ami elenyészik a hatalmas összegű, utazás alatt bekövetkező káresemények mellett.

Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a légijárat-fedezet?

A légijárat-fedezet a leggyakoribb, repülős utakon felmerülő károk esetére biztosít anyagi védelmet.

Ezen rizikók közé tartozik a

poggyászkár

járatkésés

és a járattörlés.

A szolgáltatás magában foglalhatja az olyan események fedezetét, mint a jogi védelem (például arra az esetre, ha a repülőtársaság nem ismeri el az általa okozott kárt, esetleg simán csak nem válaszol az üggyel kapcsolatos megkereséseinkre) vagy a csatlakozás lekésése.

Fontos kiemelni, hogy az utasbiztosításunk akkor fog fizeni ezekre az eseményekre, ha másféle kártérítésre nem vagyunk jogosultak.

Ezeket kell tudnunk az Európai Unió által biztosított kártérítésről

Az Európai Unió EK 261/2004 rendelete szerint azok a repülőgép-utasok, akik járatkésés vagy járattörlés miatt anyagi károkat szenvedtek, kártérítésre jogosultak a légitársaság által. Ez a típusú kártérítés akkor lép életbe, amikor a járat 3 órát vagy annál többet késik, a járatot törlik, megsérül a poggyászunk vagy utasként megtagadják tőlünk a beszállást (jogtalanul). Ez utóbbi akkor szokott előfordulni, ha a repülőtársaság több jegyet ad el, mint amennyi hely van a gépen.

A társaságok rendszerint arra számítanak, hogy a beszálláskor nem minden utas jelenik meg és így extrahaszonra tehetnek szert a pluszjegyek eladásával.

Azonban ez a helyzet nem minden esetben áll elő és ilyenkor vannak olyan jeggyel rendelkező utasok, akiknek már nem jut hely. Ezeknek az ügyfeleknek a légitársaság rendszerint a helyszínen felajánl egy összeget, ha vállalják a későbbi járattal történő utazást. Ha azonban elutasítjuk ezt a felajánlást, akkor a túlfoglalás jogcímén kártérítést kaphatunk.

Természetesen léteznek olyan helyzetek is, amikor elveszítjük a kártérítéshez való jogunkat. Ebbe a kategóriába tartoznak a katonai konfliktusok, a terrorcselekmények (vagy azoknak a fenyegetése), a sztrájkok, a repülőgépgyártók által elkövetett hibák vagy az időjárási körülmények.

„Ha ezen események miatt következik be a járatkésés, járattörlés vagy bármilyen más kár, akkor a légitársaság nem fog kártérítést fizetni, hiszen az események kívül esnek a felelősségi körükön” - mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Fontos, hogy a kárbejelentést minél előbb tegyük meg, hiszen a különböző országok eltérő

szabályokat hoznak arra vonatkozóan, hogy mi a határidő.

Lényeges, hogy a kárbejelentés utasként a mi feladatunk, ehhez ki kell töltenünk egy kárbejelentő formanyomtatványt. Sajnos a légitársaságok gyakran nem ismerik el, ha a saját hibájukból következik be egy probléma és ezekre az esetekre fontos lehet utasbiztosítást kötnünk. A jogi problémák esetén kérhetjük a biztosítónk segítségét, illetve a szolgáltatás magában foglalja az ügyintézés terhének átvételét. Ha nem rendelkezünk Air Assistance szolgáltatást is tartalmazó biztosítással és nem tudunk önállóan dűlőre jutni a légitársasággal, akkor érdemes megkeresnünk az Európai Fogyasztói Központot.

Járatkésés vagy járattörlés? Érdemes ismerni a jogainkat

Utasként érdemes tisztában lennünk azzal, hogy milyen szolgáltatások és juttatások illetnek meg minket a járatunk törlése vagy késése esetén. Ha tisztában vagyunk a minket illető kompenzálással, akkor nem fordulhat elő, hogy a légitársaság jogtalanul jár el velünk szemben.

Ha az utazásunk megszakad egy járat késése vagy törlése miatt és hosszabb időt vagyunk kénytelenek várakozni a repülőtéren, akkor a légitársaság köteles a számunkra nyújtani két költségmentes telefonálási és egy email-küldési lehetőséget, ingyenes üdítőket és ételeket, szállást éjszakára (illetve a szállás és a repülőtér közötti transzfert) és a helyzetről szóló hivatalos, írásbeli úton átadott tájékoztatást.

Ha a járatunk több mint 5 órát késik, akkor a légitársaságnak vissza kell térítenie a jegyárat.

Az is lényeges, hogy az átfoglalást is a légitársaságnak kell intéznie és ezeknek a legközelebbi, még szabad helyekkel rendelkező járatra kell szólniuk. Ha a járatunk több mint 3 órát késik, akkor pénzbeli kárpótlásra is jogosultak vagyunk. Ha maximum 1500 kilométeres távolságra utazunk, akkor 250 eurót kaphatunk kompenzálásként. Ez a pénzösszeg 400 euró, ha az úticélunk az Európai Unión kívül helyezkedik el és a megtett távolság 1500 és 3500 kilométer közötti. Ha még 3500 kilométernél is többet utazunk, akkor 600 euró úgynevezett ellensúlyozást kapunk a repülőtársaságtól. A repülővel történő utazás alatt gyakran előforduló poggyászkár esetén pedig 1240 euróig kaphatunk kártérítést, ha a veszteségeinket számlával tudjuk igazolni.