Turistáskodjunk a 100 évvel ezelőtti Budapesten! 

Régi Fortepan képek és az Arcanumban elérhető írások adhatnak ehhez fogódzót – meg egy kis könyvecske, amire egy antikváriumban leltem. Miután belelapoztam, kiderült, hogy „Budapest részletes kalauza, a Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetségének hivatalos útmutatója, a Turistaság és Alpinizmus Lap- Könyv- és Térképkiadó 1926-os kiadványa” letehetetlen olvasmány.

Hol lehetett repülőjegyet venni?

Mivel szórakoztak dédszüleink? Hol sétáltak? Milyen festményeket láthattak a Szépművészeti Múzeumban? Erre is választ kapunk dr. Thirring Gusztáv 1926-ban kiadott könyvéből, de azt is megtudhatjuk, mi volt a főbb kormányhivatalok feladata, és hogy alakult a lakosság vallási összetétele. Mára eltűnt temetőkről olvasunk, de az is kiderül, hol lehetett akkor repülőjegyet venni.

A szerző 1861-ben született Sopronban, és 1941-ben hunyt el Budapesten. Földrajztudós, statisztikus, demográfus, természetjáró, az MTA rendes tagja – sorolja róla a Wikipedia. Nagy szerepe volt a kivándorlások statisztikai feldolgozásában. A turizmus népszerűsítésében végzett munkássága, ugyancsak jelentős.

Teniszpálya, tejivócsarnok és szimfonikus zene

A guide mára elpusztult épületeket mutat be részletesen, mérnöki pontossággal, azt is megtudhatjuk, hogy a régi dunai hidak esetében melyik pillér hány méter hosszú és milyen magas volt!

De haladjunk a korral, már feltűnnek reklámok is: a belső borítón Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertjének hirdetése ötlik a szemembe. „van ott tenniszpálya, gyermekjátszótér, vendéglő, kávéház, tejivócsarnok, nyáron szimfónikus zene, télen jégsportok” is.

Soványító és hízókúrák, meg a gyógyturizmus

A hátsó borítón is reklám látható, mely hírül adja, hogy Kókai Lajos Kammermayer Károly utcai könyvkereskedésében se szeri, se száma az autós, turista és katonai térképeknek, valamint a testnevelési, sport- és cserkész kézikönyveknek. Az Andrássy út 13-ban Plökl és Haas hívogat síelő eszközöket kínáló sportszaküzletébe. Hirdet a Meinl, a Dreher, az Adrema is.

A Dr. Batizfalvy Szanatóriumnak az Aréna úton – árnyas nagy parkkal - állítólag, igen mérsékeltek voltak a napi díjai. Víz-, fény- és elektromos gyógymódok, röntgen és vegyi laboratórium - bejáróknak is - soványító és hízókúrák egyaránt elérhetők, mind magyaroknak, mind külhoni gyógyulni vágyóknak.

Feltérképezték az egész országot – több nyelven

Dr. Thirring Gusztáv és dr. Vigyázó János egész turisztikai sorozatot írtak, magyarul, németül, franciául és angolul, Pannonhalmáról, a budai hegyekről, Egerről és környékéről, a Magas Tátráról, Pécsről és a Mecsekről. Mint jelzik a könyv végén, legközelebb Tihany, Veszprém és Pápa nevezetességeivel ismertetik meg a nagyérdeműt. Hogy megjelentek-e vajon ezek a guide-ok is, nem tudom. Bizonyára igen, hiszen békeévek jöttek.

Budapestről írt kalauzuk népszerű lehetett, hiszen a kezemben tartott, kissé megviselt kötet már a harmadik kiadás volt, sajnos, az impresszumból nem derül ki, ki készítette a 60 művészi illusztrációt és a 15 alaprajzot.

Ahol Karinthy repülőjegyet vásárolt

A gyakorlati tudnivalók sokaságában igazítanak el az akkurátus szerzők, a pályaudvarok, hajóállomások, idegenforgalmi szervezetek és utazási irodák címével. A légiforgalomról furcsa olvasni, hiszen 1926-ot írunk… A mátyásföldi repülőtér már működik, a Vörösmarty tér 3. szám alatt található irodában lehet jegyet venni Párizsba, Prágába, Varsóba, Bécsbe, Belgrádba, Bukarestbe.

A Magyar Légiforgalmi Rt. Budapest és Bécs között reptet az ismertető szerint, jegyek az Erzsébet körút 9-ben kaphatók. Lehet, hogy itt vásárolt repülőjegyet Karinthy Frigyes, amikor először repült, hogy élményeiről részletesen beszámoljon?

A dunai hajókra is több turistát akartak csábítani, mint most is. Fotó: Mfor/Mester Nándor

A Gellért térről a Balatonra hidroplán vitt

Márciustól novemberig naponként, tavasszal és ősszel háromszor egy héten volt járat. Az utasokat a budapesti központi irodákból autóval fuvarozták ki a reptérre. Egy-egy gépen 3-10 utast, valamint levél- és csomagpostát szállítottak.

Hidroplánnal is utazhattak az akkori kalandvágyók, a Gellért térről indultak a vízi repülők. Az Aero Express kirándulójáratai a Duna mentén és a Balatonra közlekedtek. Azóta sem utazhatunk repülővel a magyar tenger mellé…

Csak a Royalban működött hangversenyterem

Már akkor is szerették a turisztikai szakemberek, ha a gyógyulni vágyó külföldi két hétre érkezik az enyhet adó magyar fürdőkbe, cserébe fél áron utazhatott hozzánk és vissza. Természetesen jelentős kedvezményt kaptak a csoportosan kirándulók, és a sportszövetségi tagok is.

Az akkori fővárosi szállodákról azt is megtudjuk, melyiknek hány szobája volt, és hogy küldtek-e az érkező vendég elé társaskocsit a pályaudvarra. A Gellért küldött… De hangversenyteremmel csak a körúti Royal dicsekedhetett. Több tucatnyi híres éttermet is kiemel a szerző.

Fényjátékház, táncos tea, taxik és gőzösök

Aki ezt a kis könyvet megvette, szinte mindent megtudhatott az akkori villamosjáratokról, az autóbuszok menetútvonaláról, a siklóról - jegyárakkal együtt - a taxikról, amelyek taksamérővel voltak ellátva, a dunai gőzösök tarifájáról és a küldönc vállalatok telefonszámáról is.

A kormányhivatalok és posták címei, a templomok istentiszteleteinek időpontjai után következnek a szórakoztató intézmények, a színházak, varieték, cirkuszok, a fényjátékházak (mozik) hangversenytermek, térzenék, táncos teák helyszínei, a rádió és telefonhírmondó műsorának ismertetése.

A Keleti pályaudvaron már 100 éve sem volt fiatal. Fotó: Depositphotos Budapest szinte összes jeles épületét, köztük természetesen a Parlamentet és a királyi várat, annak történetét, tervezőit mind megemlítik a tudósok, a nagyobb múzeumok teljes gyűjtemény listája elérhető, emeletenként és termenként, pontos alaprajzzal, és azt is közlik, melyik remekmű melyik teremben látható.

Hány sas lakik az Állatkertben?

Azt szintén fontosnak vélik megemlíteni, is, hogy hány sas vagy vízimadár lakik a könyv szerkesztésének idején az Állatkertben!

Budapest környéki kirándulóhelyek következnek, a Budai-hegység, a János-hegy, a Sváb-hegy, ezek akkor még kis falvak voltak, és nem is tartoztak a nagyvároshoz.

A különféle árak és tarifák hol még koronában, hol már pengőben vannak megadva, így lehet, hogy a Budai-hegység részletes kalauzát és térképét 1.60 pengőért árulják (nagy pénz volt ez akkor, egy szegény család heti kenyér- és tejadagját majdnem fedezte) – míg a taxik várakozási ideje hat percenként 1800 korona.

Aki ezt a kis könyvet végig lapozza, fogalmat alkothat nemcsak az 1926-os év Budapestjéről, hanem a XIX. és a XX. század történelméről, egy virágzó nagyvárosról, amelyet pár év múlva százféle formában örökítenek majd meg a filmek.