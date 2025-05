Turisztikai rekordot hozott az idei év a Visit Hungary szerint

Amennyiben továbbra is ilyen tempóban folytatódik a turizmus teljesítményének növekedése, hazánk akár már 2030 előtt elérheti a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában célként kitűzött 20 milliós vendégszámot a Visit Hungary szerint.

A magán- és egyéb szálláshelyek is jelentős forgalmat bonyolítottak, a vendégek 34 százaléka ilyen típusú szállást vett igénybe. A nyáriasan kellemes időben a magyarok leginkább a Mátra-Bükk, Budapest környéke, Debrecen és térsége, valamint Tokaj és Nyíregyháza szálláshelyeit töltötték meg.

Arra is kitértek, hogy a kedvező időjárásnak is köszönhetően április 30. és május 4. között „egyenesen ellepték” a vendégek a szálláshelyeket. Több mint felük szállodákban szállt meg, ezen belül a 4 csillagos hotelek voltak a legnépszerűbbek, az utazók 56 százaléka ebbe a kategóriába foglalt.

Idén még a tavalyi turisztikai rekordévhez képest is tizenegy nappal korábban, május 6-án fogadhatta Magyarország az ötmilliomodik vendégét; soha nem pihent ennyi magyar az ország határain belül, és soha nem érkezett ennyi külföldi turista hozzánk az év ilyen korai szakaszában a Visit Hungary szerint.

